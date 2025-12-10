Estas motocicletas podrían presentar pérdida de potencia en motor y hacer que el conductor caiga del vehículo

Las motos incluidas en la revisión corresponden a las marcas KTM y Husqvarna, ambas comercializadas en el país por Promotora Génesis. Foto: Imagen Ilustrativa Infobae

Un reciente aviso de seguridad publicado por el Indecopi alertó sobre un fallo identificado en un conjunto de motocicletas comercializadas en el país. La empresa Promotora Génesis S.A.C. informó sobre un riesgo relacionado con el sistema del motor, capaz de comprometer la estabilidad del conductor durante ciertos momentos de manejo.

La advertencia alcanza a 471 unidades de modelos KTM y Husqvarna fabricadas entre 2024 y 2025, todas provenientes de la India. La autoridad ya difundió el llamado a revisión para evitar posibles accidentes derivados del desperfecto.

Qué modelos están involucrados en la alerta

Las motocicletas sujetas a inspección pertenecen a las marcas KTM y Husqvarna, ambas representadas por Promotora Génesis en el Perú. Entre los modelos afectados se encuentran las versiones 390 Duke, 390 Enduro R, 390 SMC R, 390 Adventure R, 390 Adventure X y la Husqvarna Vitpilen 401. Todos ellos corresponden a motocicletas lineales que estuvieron disponibles para la venta en los últimos años.

Según la comunicación enviada al Indecopi, el proveedor detectó que estas unidades podrían presentar un comportamiento irregular del motor en situaciones de baja velocidad. Debido a ello, se activó un procedimiento de revisión preventiva para todas las motocicletas registradas bajo los lotes involucrados.

Entre las unidades comprometidas figuran las 390 Duke, 390 Enduro R, 390 SMC R, 390 Adventure R, 390 Adventure X, así como la Husqvarna Vitpilen 401. Foto: difusi´n

Cuál es el riesgo identificado en el motor

El inconveniente técnico detectado está asociado al funcionamiento del motor en revoluciones bajas o durante la desaceleración. La empresa señaló que existe la posibilidad de que el motor “se apague bruscamente”, lo que ocurre después de una “pérdida de potencia y fuerza”. Esta falla puede aparecer de manera inesperada y afectar el control inmediato del vehículo.

La situación no solo interpone un riesgo mecánico, sino también un riesgo directo para la integridad del conductor. El apagado repentino puede provocar inestabilidad, pérdida de equilibrio y, como consecuencia, la caída tanto del motociclista como de la unidad. Este escenario es especialmente crítico en maniobras urbanas o en tráfico intenso, donde las velocidades suelen ser reducidas.

Qué medidas están tomando los distribuidores

Promotora Génesis inició un llamado a revisión para todas las motocicletas afectadas. El procedimiento incluye una inspección técnica en talleres autorizados y, de ser necesario, la actualización del software de la unidad de control del motor. De acuerdo con la empresa, esta actualización corrige el comportamiento anómalo y optimiza el desempeño general del vehículo, sobre todo en desaceleraciones o velocidades bajas.

La recomendación para los propietarios es coordinar una cita en cualquier punto de servicio autorizado de la red oficial. El proveedor habilitó canales directos de contacto para orientar a los usuarios: el número 948 304 513 y el correo atencionalcliente@gruposcp.com. Allí podrán obtener detalles sobre el proceso y los pasos a seguir para garantizar el correcto funcionamiento de sus motocicletas.

La falla identificada está relacionada con el desempeño del motor a bajas revoluciones o en momentos de desaceleración. Foto: difusión