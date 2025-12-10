Perú

Estas motocicletas podrían presentar pérdida de potencia en motor y hacer que el conductor caiga del vehículo

La alerta involucra a 471 vehículos producidos entre 2024 y 2025 en la India. Indecopi ya comunicó el retiro preventivo para reducir el riesgo de accidentes asociados a la falla detectada

Guardar
Las motos incluidas en la
Las motos incluidas en la revisión corresponden a las marcas KTM y Husqvarna, ambas comercializadas en el país por Promotora Génesis. Foto: Imagen Ilustrativa Infobae

Un reciente aviso de seguridad publicado por el Indecopi alertó sobre un fallo identificado en un conjunto de motocicletas comercializadas en el país. La empresa Promotora Génesis S.A.C. informó sobre un riesgo relacionado con el sistema del motor, capaz de comprometer la estabilidad del conductor durante ciertos momentos de manejo.

La advertencia alcanza a 471 unidades de modelos KTM y Husqvarna fabricadas entre 2024 y 2025, todas provenientes de la India. La autoridad ya difundió el llamado a revisión para evitar posibles accidentes derivados del desperfecto.

Qué modelos están involucrados en la alerta

Las motocicletas sujetas a inspección pertenecen a las marcas KTM y Husqvarna, ambas representadas por Promotora Génesis en el Perú. Entre los modelos afectados se encuentran las versiones 390 Duke, 390 Enduro R, 390 SMC R, 390 Adventure R, 390 Adventure X y la Husqvarna Vitpilen 401. Todos ellos corresponden a motocicletas lineales que estuvieron disponibles para la venta en los últimos años.

Según la comunicación enviada al Indecopi, el proveedor detectó que estas unidades podrían presentar un comportamiento irregular del motor en situaciones de baja velocidad. Debido a ello, se activó un procedimiento de revisión preventiva para todas las motocicletas registradas bajo los lotes involucrados.

Entre las unidades comprometidas figuran
Entre las unidades comprometidas figuran las 390 Duke, 390 Enduro R, 390 SMC R, 390 Adventure R, 390 Adventure X, así como la Husqvarna Vitpilen 401. Foto: difusi´n

Cuál es el riesgo identificado en el motor

El inconveniente técnico detectado está asociado al funcionamiento del motor en revoluciones bajas o durante la desaceleración. La empresa señaló que existe la posibilidad de que el motor “se apague bruscamente”, lo que ocurre después de una “pérdida de potencia y fuerza”. Esta falla puede aparecer de manera inesperada y afectar el control inmediato del vehículo.

La situación no solo interpone un riesgo mecánico, sino también un riesgo directo para la integridad del conductor. El apagado repentino puede provocar inestabilidad, pérdida de equilibrio y, como consecuencia, la caída tanto del motociclista como de la unidad. Este escenario es especialmente crítico en maniobras urbanas o en tráfico intenso, donde las velocidades suelen ser reducidas.

Qué medidas están tomando los distribuidores

Promotora Génesis inició un llamado a revisión para todas las motocicletas afectadas. El procedimiento incluye una inspección técnica en talleres autorizados y, de ser necesario, la actualización del software de la unidad de control del motor. De acuerdo con la empresa, esta actualización corrige el comportamiento anómalo y optimiza el desempeño general del vehículo, sobre todo en desaceleraciones o velocidades bajas.

La recomendación para los propietarios es coordinar una cita en cualquier punto de servicio autorizado de la red oficial. El proveedor habilitó canales directos de contacto para orientar a los usuarios: el número 948 304 513 y el correo atencionalcliente@gruposcp.com. Allí podrán obtener detalles sobre el proceso y los pasos a seguir para garantizar el correcto funcionamiento de sus motocicletas.

La falla identificada está relacionada
La falla identificada está relacionada con el desempeño del motor a bajas revoluciones o en momentos de desaceleración. Foto: difusión

Temas Relacionados

motocicletasIndecopiperu-economia

Más Noticias

Bad Bunny en Lima: ¿cómo solicitar el upgrade para las nuevas zonas o el reembolso de las entradas?

Te explicamos el paso a paso para cambiar de zona o recuperar tu dinero tras los recientes cambios de distribución en el esperado concierto de Bad Bunny en el Estadio Nacional.

Bad Bunny en Lima: ¿cómo

Alianza Lima debutó arropado por su hinchada en el Mundial de Clubes de Vóley 2025: “Es increíble haber venido a alentar”

El club ‘blanquiazul’ inició su participación en el campeonato acompañado por un sólido grupo de seguidores que llevó su aliento hasta São Paulo

Alianza Lima debutó arropado por

José Luna Gálvez apela decisión que rechazó anular acusación por caso Podemos Perú: Fiscalía pide más de 22 años de cárcel

El juez Jorge Chávez Tamariz concedió la apelación y remitió el expediente a la Tercera Sala Penal de Apelaciones, que deberá decidir si admite el caso a trámite en los próximos días

José Luna Gálvez apela decisión

Magaly Medina estalla por pregunta a Tilsa Lozano en EVDLV: “Nunca fue la enamorada del ‘Loco’ Vargas, fue la amante”

La conductora criticó que el programa presentara a Tilsa como ‘enamorada’ del futbolista, afirmando que esa versión distorsiona la historia real, ya que jamás la oficializó

Magaly Medina estalla por pregunta

Magaly Medina anuncia nuevo DJ y celebra clip animado de su receta de pavo: “Se quema primero y renace de las cenizas”

La conductora sorprendió al iniciar su programa con un fondo animado creado por su joven editor y aprovechó para anunciar al ‘DJ Vasco’, a quien presentará oficialmente en 2026

Magaly Medina anuncia nuevo DJ
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

José Jerí: Presidencia del Perú

José Jerí: Presidencia del Perú saluda distinción de Premio Nobel de la Paz 2025 a María Corina Machado a través de una carta

Tomás Gálvez remueve al fiscal a cargo de la carpeta fiscal en su contra por el caso Cuellos Blancos

José Jerí promete encaminar al Perú hacia el “primer mundo” con mano dura contra la delincuencia

Sigrid Bazán anuncia que postulará a la Cámara de Diputados con Venceremos, junto con abogado de Guillermo Bermejo

Defensor del Pueblo pide al PJ anular contrato de concesión entre la MML y Rutas de Lima

ENTRETENIMIENTO

Bad Bunny en Lima: ¿cómo

Bad Bunny en Lima: ¿cómo solicitar el upgrade para las nuevas zonas o el reembolso de las entradas?

Magaly Medina estalla por pregunta a Tilsa Lozano en EVDLV: “Nunca fue la enamorada del ‘Loco’ Vargas, fue la amante”

Magaly Medina anuncia nuevo DJ y celebra clip animado de su receta de pavo: “Se quema primero y renace de las cenizas”

Gabriela Villanueva sorprende con gran imitación de Michael Jackson y jurado de ‘Yo Soy’ se rinde ante ella: “Gracias por todo tu talento”

Melissa Paredes y Ale Venturo sorprenden con reconciliación tras sus diferencias por la crianza de sus hijas con Rodrigo Cuba

DEPORTES

Alianza Lima debutó arropado por

Alianza Lima debutó arropado por su hinchada en el Mundial de Clubes de Vóley 2025: “Es increíble haber venido a alentar”

Martin Liberman y su firme opinión sobre Luis Advíncula y Carlos Zambrano: “Fueron intrascendentes, pero en el Boca de Bianchi hubieran destacado”

Partidos de hoy, martes 9 de diciembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Alianza Lima vs Osasco 0-3: resumen de la caída ‘blanquiazul’ en su debut por el Mundial de Clubes de Vóley 2025

Tabla de posiciones del Mundial de Clubes de Vóley 2025: así marcha Alianza Lima tras derrota en su debut