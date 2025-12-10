Perú

Alimentación y sueño: por qué la hora de la cena es clave para dormir mejor

Planear bien lo que comemos, y cuándo lo hacemos, influye directamente en la capacidad de conciliar y mantener un sueño profundo y reparador

Guardar
Los especialistas recomiendan cenar al
Los especialistas recomiendan cenar al menos 2 a 3 horas antes de acostarse (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sueño es una función biológica esencial: permite al cuerpo reparar tejidos, regular hormonas, consolidar la memoria y mantener un buen equilibrio emocional. El Ministerio de Salud (Minsa) señala que dormir entre 7 y 8 horas diarias ayuda a controlar el estrés, mejorar la función intelectual y prevenir enfermedades como la hipertensión o la diabetes. Además, el Seguro Social de Salud (EsSalud) advierte que dormir menos de cinco horas diarias deteriora la salud física y mental, afectando la memoria, aumentando el estrés y alterando el metabolismo.

Por ello, lograr un sueño reparador es tan importante como mantener una alimentación equilibrada o realizar actividad física. Para mejorar la calidad del sueño, la hora de la cena y la composición de esta pueden jugar un papel clave. Planear bien lo que comemos, y cuándo lo hacemos, influye directamente en la capacidad de conciliar y mantener un sueño profundo y reparador.

Por qué la hora de la cena es clave para dormir mejor

La relación entre lo que cenamos y cómo dormimos es más estrecha de lo que parece. Si la cena es muy abundante, pesada o se consume muy cerca de la hora de dormir, puede generar digestiones largas, malestar gástrico o reflujo, lo cual dificulta conciliar el sueño. Además, consumir alimentos pesados o con muchas grasas antes de dormir activa el sistema digestivo cuando el cuerpo debería comenzar a relajarse, lo que altera los ciclos de sueño y reduce la calidad del descanso.

Durante el sueño, el cuerpo
Durante el sueño, el cuerpo repara tejidos, fortalece el sistema inmunológico y regula hormonas esenciales para el metabolismo y el control del estrés (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por el contrario, una cena ligera, equilibrada y programada con suficiente anticipación permite que el cuerpo realice la digestión antes de acostarse. Esto favorece el inicio del sueño, posibilita un sueño más continuo y reduce despertares nocturnos. Por ello, la hora de la cena es un factor determinante en la higiene del sueño.

¿A qué hora se debe cenar para tener mejor calidad de sueño?

Aunque los horarios pueden variar según la rutina de cada persona, los especialistas recomiendan cenar al menos 2 a 3 horas antes de acostarse. Esta separación permite que el sistema digestivo tenga tiempo suficiente para procesar los alimentos, evitando molestias como reflujo o indigestión justo antes de dormir.

Por ejemplo, si planeas acostarte a las 10:00 p.m., lo ideal sería cenar entre las 7:00 p.m. y 8:00 p.m. Así tu cuerpo llega a la cama en un estado más relajado y preparado para descansar. Además, mantener horarios regulares para cenar y dormir ayuda a sincronizar el reloj biológico, lo que mejora la calidad del sueño y promueve un ritmo diario saludable.

Cómo debe ser la cena para que no afecte el sueño

Si la cena es muy
Si la cena es muy abundante, pesada o se consume muy cerca de la hora de dormir, puede generar digestiones largas, malestar gástrico o reflujo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una cena ideal para favorecer un buen descanso debe ser ligera, equilibrada y de fácil digestión. Algunas recomendaciones:

  • Priorizar alimentos naturales como verduras, cereales integrales, frutas, lácteos bajos en grasa, carnes magras o pescados, evitando frituras, embutidos, exceso de grasas saturadas o comidas muy condimentadas.
  • Incluir alimentos con triptófano (como leche, yogurt, avena o frutos secos) ya que este aminoácido ayuda a la producción de serotonina, neurotransmisor que promueve la relajación y el sueño.
  • Evitar estimulantes como café, té, bebidas con cafeína, chocolate, así como alcohol, al menos dos o tres horas antes de dormir.
  • Modera las porciones, ya que una cena moderada en cantidad, sin excesos, ayuda a evitar digestiones pesadas.

De esta forma, la cena no compite con el sueño: en lugar de mantener al cuerpo activo, contribuye a preparar el organismo para descansar. Así, dormirás mejor, tu recuperación nocturna será más efectiva y tu salud física y mental se beneficiará.

Cuántas horas se recomienda dormir, según la edad

La cantidad de horas de sueño varía según la etapa de la vida. Los bebés necesitan entre 14 y 17 horas al día, pues su desarrollo físico y cerebral depende del descanso. Los niños requieren entre 9 y 12 horas para favorecer el aprendizaje y el crecimiento. Los adolescentes deben dormir entre 8 y 10 horas, aunque muchos no lo cumplen por su rutina escolar. En el caso de los adultos, se recomiendan 7 a 9 horas para mantener un buen funcionamiento físico y mental. Los adultos mayores suelen necesitar entre 7 y 8 horas. Adaptar el sueño a cada etapa mejora el bienestar.

Temas Relacionados

alimentaciónsueñocenaperu-salud

Más Noticias

Alcaldesa de Chiclayo niega que árbol de Navidad esquelético haya costado S/20 mil: “Está bonito y aún no se ha culminado”

Janet Cubas afirmó que la ornamentación de la plaza de Armas aún no se encuentra terminada y consideró un acto de “vandalismo” la acción del influencer detenido

Alcaldesa de Chiclayo niega que

“Machu Picchu no puede politizarse”: gremios rechazan autoridad autónoma propuesta por el Congreso y piden frenar segunda votación

Organizaciones del sector turismo denunciaron que la nueva autoridad propuesta debilita al Mincetur, ignora alertas internacionales y podría agravar la sobrecarga en la ciudadela inca

“Machu Picchu no puede politizarse”:

Colectivas de Lima Norte llaman a defender los derechos de las mujeres: Perú normaliza la violencia, según ENARES

Datos recientes revelan que más de la mitad de los hombres justifica una violación “en algunas circunstancias”. Las organizaciones demandan transformar la educación sexual y los imaginarios que sostienen la impunidad

Colectivas de Lima Norte llaman

Marcos López se lució con su primera asistencia en Champions League: espléndido servicio para gol al minuto contra Villarreal

El peruano fue pieza clave en la victoria agónica (3-2) suscitada en España. Nada más empezando el duelo, sacó un pase largo que devino en la anotación de Mohamed Elyounoussi

Marcos López se lució con

Rospigliosi asegura que Cerrón habría salido del país con ayuda: “cuando regrese, la policía lo capturará”

El presidente del Congreso afirmó que el líder de Perú Libre no se encontraría en territorio peruano y que sus mensajes públicos lo demuestran

Rospigliosi asegura que Cerrón habría
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Rospigliosi asegura que Cerrón habría

Rospigliosi asegura que Cerrón habría salido del país con ayuda: “cuando regrese, la policía lo capturará”

Transmisión del Pleno del Congreso podría beneficiar a parlamentarios en campaña electoral, afirma expresidente de IRTP

Rafael López Aliaga propone construir túnel subterráneo con peaje en Lima: “Puede ser caro, hay gente dispuesta a pagarlo”

JNJ rechaza pagar el abogado de Gino Ríos para que demande al Colegio de Abogados de Lima

Ricardo Burga acusa fraude en internas de Acción Popular y señala presunta colusión de la ONPE

ENTRETENIMIENTO

Concierto de Bad Bunny en

Concierto de Bad Bunny en Lima: habilitan nuevas zonas y estos son los precios para sus shows en el Estadio Nacional

Magaly Medina tilda de insensible a Johana Cubillas al revisar videos de sus hijos: “Ponerlo en la postura de elegir”

Magaly Medina le recuerda a Johana Cubillas su mala relación con Teófilo Cubillas: “No hagas que tus hijos repitan tu patrón”

Magaly Medina le recuerda a Melissa Paredes denuncia contra el Gato Cuba: “Fue aberrante y tuviste que retractarte”

Janet Barboza asegura que la relación de Maju Mantilla y Gustavo Salcedo era insostenible y no lamenta su ruptura

DEPORTES

Martin Liberman y su firme

Martin Liberman y su firme opinión sobre Luis Advíncula y Carlos Zambrano: “Fueron intrascendentes, pero en el Boca de Bianchi hubieran destacado”

Sporting Cristal vs Cusco FC EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por final ida de los ‘play-offs’ de la Liga 1 2025

Marcos López se lució con su primera asistencia en Champions League: espléndido servicio para gol al minuto contra Villarreal

A qué hora juega Sporting Cristal vs Cusco FC HOY: partido en el Nacional por final ida de los ‘play-offs’ de la Liga 1 2025

Resultados del Mundial de Clubes de vóley 2025: con Alianza Lima, así van los partidos