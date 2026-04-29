¿Gastar o invertir tu CTS? Estas son las mejores maneras para sacarle el máximo provecho

En un contexto de retiro extraordinario, este dinero es una oportunidad para ordenar las finanzas, pero también un riesgo si se usa sin planificación. Foto: Imagen Ilustrativa Infobae

La Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) vuelve a tomar protagonismo en los hogares peruanos con el depósito que se realiza hasta mediados de mayo. En un contexto donde se permite su retiro extraordinario, este ingreso representa una oportunidad relevante para ordenar las finanzas personales, pero también un riesgo si se utiliza sin planificación.

En medio de un escenario económico que combina cierta estabilidad con cautela por factores políticos, la decisión sobre qué hacer con este dinero —gastarlo, ahorrarlo o invertirlo— exige evaluar con cuidado las prioridades del hogar. Especialistas coinciden en que el uso estratégico de la CTS puede marcar la diferencia entre fortalecer la economía familiar o perder una oportunidad clave.

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Priorizar deudas y liquidez: el primer paso

Antes de pensar en invertir, el punto de partida debe ser un diagnóstico claro de la situación financiera personal. Para Jorge Luis Ojeda, docente de la Facultad de Negocios de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), existen tres factores que deben guiar cualquier decisión: el nivel de endeudamiento, la necesidad de liquidez y el horizonte de uso del dinero.

En esa línea, el especialista subraya que, si existen deudas con tasas de interés elevadas —como tarjetas de crédito o préstamos de consumo—, utilizar la CTS para cancelarlas suele ser la alternativa más eficiente. “Reducir este tipo de obligaciones no solo alivia la carga mensual, sino que mejora la salud financiera del hogar en el corto plazo”, señala Ojeda. Esta decisión permite liberar ingresos futuros y reducir la presión financiera inmediata.

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Por otro lado, si no hay deudas urgentes, contar con un fondo de emergencia se vuelve prioritario. La CTS puede cumplir este rol, ofreciendo un respaldo frente a imprevistos como gastos médicos, pérdida de empleo o necesidades familiares. Mantener liquidez evita recurrir a financiamiento costoso en momentos críticos y aporta estabilidad en el corto y mediano plazo.

Inicialmente, la CTS fue concebida como un beneficio para proteger a los trabajadores de un posible despido o renuncia. Foto: Hegel

Ahorrar o invertir: cómo decidir según el perfil

Una vez cubiertas las necesidades básicas, surge la disyuntiva entre ahorrar o invertir. En contextos de inflación, dejar el dinero inmóvil puede erosionar su valor con el tiempo. De hecho, el entorno actual presenta una inflación anual cercana al 3,8% y una tasa de referencia del Banco Central de Reserva del Perú en 4,25%, lo que obliga a evaluar alternativas que permitan proteger el poder adquisitivo.

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Ojeda explica que el ahorro sigue siendo una opción válida, especialmente para metas concretas de corto o mediano plazo, como educación, salud o la inicial de una vivienda. Sin embargo, cuando se busca rentabilidad, la inversión cobra mayor protagonismo. En estos casos, la elección del instrumento dependerá del perfil de riesgo del usuario, desde opciones conservadoras como depósitos a plazo hasta alternativas más dinámicas como fondos mixtos o renta variable.

El especialista advierte que cualquier decisión debe estar alineada con los objetivos financieros del hogar. “La CTS debe entenderse como una reserva estratégica. Bien utilizada, permite fortalecer la estabilidad del hogar, reducir la vulnerabilidad ante emergencias y evitar recurrir a deuda costosa en caso de una caída de ingresos”, enfatiza.

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Trading: una alternativa con mayor riesgo

En los últimos años, el trading ha ganado visibilidad como una opción para hacer crecer el dinero, especialmente entre quienes buscan mayores retornos. Según proyecciones de Grand View Research, el mercado global de plataformas de trading online superaría los USD 12.000 millones hacia 2030, reflejando su expansión a nivel internacional.

Kevin Carvajal, analista de estudios de Capitaria, explica que esta modalidad consiste en comprar y vender activos financieros con el objetivo de aprovechar las variaciones de precios en los mercados. “El trading aparece como una de las alternativas que ha ganado popularidad en los últimos años. En términos simples, consiste en comprar y vender activos financieros con el objetivo de obtener ganancias a partir de los movimientos de precio en los mercados”, detalla.

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Ante la amplia gama de alternativas, los especialistas coinciden en que diversificar es fundamental para mitigar riesgos. Foto: Rostran y Asociados

No obstante, advierte que no se trata de una vía rápida para generar ingresos. “Sin embargo, el trading no debe entenderse como una forma rápida de ganar dinero. Los mercados financieros son complejos y requieren habilidades como análisis técnico, análisis fundamental, comprensión del comportamiento del mercado y una adecuada gestión del riesgo”, precisa Carvajal. Además, enfatiza que uno de los errores más comunes es subestimar su complejidad.

Diversificación y decisiones informadas

Frente a la variedad de opciones, los especialistas coinciden en que la diversificación es clave para reducir riesgos. En lugar de destinar toda la CTS a un solo uso, una estrategia equilibrada puede incluir el pago de deudas, la creación de un fondo de emergencia y la inversión de una parte del dinero en instrumentos acordes al perfil del usuario.

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Carvajal recomienda que, en caso de explorar alternativas como el trading, se destine solo un porcentaje del capital y se priorice la educación financiera antes de operar. Esto permite minimizar errores y tomar decisiones más informadas en mercados que pueden ser volátiles.

Finalmente, Ojeda advierte sobre uno de los errores más frecuentes: usar la CTS como un ingreso disponible para consumo inmediato. “Cuando se usa sin planificación, se pierde su principal valor, que es actuar como un respaldo financiero. La clave está en tomar decisiones alineadas a las necesidades reales del hogar y no a impulsos momentáneos”, concluye.

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