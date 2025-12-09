Samantha Batallanos reacciona con picardía a la posible cena con el presidente José Jerí: “Yo invito”

Samantha Batallanos reacciona a la posible invitación a cenar del presidente José Jeri: “Yo invito”. IG

Samantha Batallanos sorprendió con una divertida reacción tras conocerse que el presidente José Jerí no descartó la posibilidad de compartir una cena con ella. El revuelo comenzó en redes y rápidamente capturó la atención de medios y seguidores.

Durante una entrevista en el pódcast “Siempre a las 8”, conducido por Milagros Leiva, el presidente José Jerí fue abordado sobre las figuras del espectáculo local.

Consultado sobre cuál de las celebridades le parecía más atractiva, Jerí se mostró nervioso y reconoció abiertamente su simpatía por Rosángela Espinoza.

“En su momento lo he dicho. Hace un par de años a mí me parecía y me parece una mujer muy atractiva, Rosángela Espinoza”, afirmó al recordar un tuit publicado tiempo atrás, cuando conoció a la popular “chica selfie”.

Sin embargo, la entrevista se puso aún más interesante cuando Leiva lo consultó acerca de una posible cena con Samantha Batallanos. El jefe de Estado no negó la posibilidad, aunque reconoció que su apretada agenda presidencial complica cualquier encuentro.

“Habría que ver las oportunidades en que se den las cosas y los momentos”, señaló, generando risas y comentarios sobre su actitud “coqueta” en el set.

Entre sonrisas y gestos cómplices, Jerí admitió que la presión y la recarga laboral lo mantienen alejado de cualquier cita. “Lo cierto es que por el ritmo de trabajo…”, intentó decir, pero Leiva lo interrumpió para remarcar el tono de ligereza de la pregunta. El presidente, lejos de incomodarse, aceptó el juego y respondió con humor.

José Jeri reconoció la belleza de la chica reality y no dudó en hablar sobre Samantha Batallanos.

“Yo invito”: la respuesta viral de Samantha Batallanos

La reacción de Samantha Batallanos no se hizo esperar. Ni corta ni perezosa, la modelo compartió la entrevista del presidente en sus historias de Instagram y, fiel a su estilo, respondió con un contundente y simpático “Yo invito”.

El gesto captó la simpatía de sus seguidores y se viralizó rápidamente, desatando bromas a nivel nacional sobre la posible cena entre la figura de la moda y el mandatario.

En una nueva muestra de su buen humor, Samantha subió un video en el que parodiaba la situación como si fuese la primera dama en un desfile militar. “Me vine rápido a ensayar para ir a ser la primera dama”, escribió, generando una ola de mensajes y memes en redes sociales.

José Jeri y Rosángela Espinoza

En el mismo programa con Milagros Leiva, José Jerí profundizó sobre su admiración por Rosángela Espinoza, asegurando que todo se limita al plano público y que no existe ningún tipo de vínculo sentimental con la influencer.

“Eso lo dije por el 2002 creo, cuando la conocí en persona en un evento. No, nada que ver (he tenido un romance con ella)”, aclaró, desinflando especulaciones sobre una relación más allá de la amistad o la admiración profesional.

El presidente también fue consultado sobre su contacto actual con Espinoza y manifestó que no ha vuelto a conversar con ella en el último tiempo. “De ahí perdí contacto. No sé en qué estará”, afirmó.

El mandatario dejó en claro que su conocimiento sobre la modelo y presentadora proviene únicamente de lo que observa en la televisión: “Sé de ella lo que veo en televisión”, concluyó.

La respuesta de Samantha y su repercusión mediática

La respuesta de Samantha Batallanos convirtió lo que podría haber sido una simple anécdota en un verdadero fenómeno digital. La frase “Yo invito” se posicionó como tendencia, acompañada de ingeniosos comentarios y memes.

El público celebró la espontaneidad de la modelo y el buen manejo del tema tanto por su parte como por el presidente, en medio de la habitual seriedad que rodea a la política.

Diversos usuarios aplaudieron la capacidad de Samantha para tomarse la situación con ligereza y humor: “¡Así se responde!”, “La primera dama que necesitamos”, “Dale, Samantha, tú puedes”, fueron solo algunas de las expresiones compartidas en redes.

