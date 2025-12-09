Perú

Samantha Batallanos reacciona con picardía a la posible cena con el presidente José Jerí: “Yo invito”

Luego de que el presidente dejara abierta la posibilidad de cenar con la modelo, Samantha no dudó en responder en Instagram y bromeó como futura primera dama.

Guardar
Samantha Batallanos reacciona a la posible invitación a cenar del presidente José Jeri: “Yo invito”. IG

Samantha Batallanos sorprendió con una divertida reacción tras conocerse que el presidente José Jerí no descartó la posibilidad de compartir una cena con ella. El revuelo comenzó en redes y rápidamente capturó la atención de medios y seguidores.

Durante una entrevista en el pódcast “Siempre a las 8”, conducido por Milagros Leiva, el presidente José Jerí fue abordado sobre las figuras del espectáculo local.

Consultado sobre cuál de las celebridades le parecía más atractiva, Jerí se mostró nervioso y reconoció abiertamente su simpatía por Rosángela Espinoza.

“En su momento lo he dicho. Hace un par de años a mí me parecía y me parece una mujer muy atractiva, Rosángela Espinoza”, afirmó al recordar un tuit publicado tiempo atrás, cuando conoció a la popular “chica selfie”.

Sin embargo, la entrevista se puso aún más interesante cuando Leiva lo consultó acerca de una posible cena con Samantha Batallanos. El jefe de Estado no negó la posibilidad, aunque reconoció que su apretada agenda presidencial complica cualquier encuentro.

“Habría que ver las oportunidades en que se den las cosas y los momentos”, señaló, generando risas y comentarios sobre su actitud “coqueta” en el set.

Entre sonrisas y gestos cómplices, Jerí admitió que la presión y la recarga laboral lo mantienen alejado de cualquier cita. “Lo cierto es que por el ritmo de trabajo…”, intentó decir, pero Leiva lo interrumpió para remarcar el tono de ligereza de la pregunta. El presidente, lejos de incomodarse, aceptó el juego y respondió con humor.

José Jeri reconoció la belleza
José Jeri reconoció la belleza de la chica reality y no dudó en hablar sobre Samantha Batallanos.

“Yo invito”: la respuesta viral de Samantha Batallanos

La reacción de Samantha Batallanos no se hizo esperar. Ni corta ni perezosa, la modelo compartió la entrevista del presidente en sus historias de Instagram y, fiel a su estilo, respondió con un contundente y simpático “Yo invito”.

El gesto captó la simpatía de sus seguidores y se viralizó rápidamente, desatando bromas a nivel nacional sobre la posible cena entre la figura de la moda y el mandatario.

En una nueva muestra de su buen humor, Samantha subió un video en el que parodiaba la situación como si fuese la primera dama en un desfile militar. “Me vine rápido a ensayar para ir a ser la primera dama”, escribió, generando una ola de mensajes y memes en redes sociales.

Samantha Batallanos y su peculiar
Samantha Batallanos y su peculiar reacción a la posible invitación a cenar del presidente José Jerí. IG

José Jeri y Rosángela Espinoza

En el mismo programa con Milagros Leiva, José Jerí profundizó sobre su admiración por Rosángela Espinoza, asegurando que todo se limita al plano público y que no existe ningún tipo de vínculo sentimental con la influencer.

“Eso lo dije por el 2002 creo, cuando la conocí en persona en un evento. No, nada que ver (he tenido un romance con ella)”, aclaró, desinflando especulaciones sobre una relación más allá de la amistad o la admiración profesional.

El presidente también fue consultado sobre su contacto actual con Espinoza y manifestó que no ha vuelto a conversar con ella en el último tiempo. “De ahí perdí contacto. No sé en qué estará”, afirmó.

El mandatario dejó en claro que su conocimiento sobre la modelo y presentadora proviene únicamente de lo que observa en la televisión: “Sé de ella lo que veo en televisión”, concluyó.

Rosángela Espinoza asegura ser la
Rosángela Espinoza asegura ser la primera dama, pero Patricio Parodi le hace fuerte aclaración.

La respuesta de Samantha y su repercusión mediática

La respuesta de Samantha Batallanos convirtió lo que podría haber sido una simple anécdota en un verdadero fenómeno digital. La frase “Yo invito” se posicionó como tendencia, acompañada de ingeniosos comentarios y memes.

El público celebró la espontaneidad de la modelo y el buen manejo del tema tanto por su parte como por el presidente, en medio de la habitual seriedad que rodea a la política.

Diversos usuarios aplaudieron la capacidad de Samantha para tomarse la situación con ligereza y humor: “¡Así se responde!”, “La primera dama que necesitamos”, “Dale, Samantha, tú puedes”, fueron solo algunas de las expresiones compartidas en redes.

La ex reina de belleza
La ex reina de belleza pidió a la emisora que tome medidas luego de su experiencia con Miguel Moreno, abriendo la conversación sobre el trato a las mujeres en espacios de entretenimiento (América Hoy)

Temas Relacionados

Samantha BatallanosJosé Jeriperu-entretenimiento

Más Noticias

Alianza Lima vs Osasco EN VIVO HOY: punto a punto del partido por Mundial de Clubes de Vóley 2025

El club ‘blanquiazul’ pone en marcha su ilusión mundialista enfrentando a un histórico del vóley brasileño. Confiado en su plantilla, el técnico Facundo Morando intentará dar el golpe en esta primera fecha

Alianza Lima vs Osasco EN

Corte de luz por tres días: Seal suspenderá el servicio desde el 10 de diciembre en estas zonas de Arequipa

Seal ejecutará reparaciones urgentes en líneas de alta tensión que abastecen a diversas provincias de Arequipa

Corte de luz por tres

Tomás Gálvez remueve al fiscal a cargo de la carpeta fiscal en su contra por el caso Cuellos Blancos

Se trata del fiscal Juan Paúl Ramos Navarro, quien elaboraba el informe para que se formalice la investigación contra el fiscal de la Nación interino

Tomás Gálvez remueve al fiscal

Asesinan a golpes a padre de familia en presencia de su hijo de 5 años en Arequipa

Humberto Portugal murió tras ser golpeado por un grupo de sujetos que intentaron desalojar a familias de la asociación Los Ángeles de Cono Norte, en Uchumayo

Asesinan a golpes a padre

Perú encara un 2026 desafiante en conectividad aérea, pese a la recuperación global que anticipa la IATA

La industria aérea mundial se encamina hacia un 2026 de estabilidad en los márgenes y fuerte demanda, pero Perú llega con retos propios: un mercado en plena recomposición, presión por infraestructura y costos operativos en dólares que complican la recuperación

Perú encara un 2026 desafiante
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Tomás Gálvez remueve al fiscal

Tomás Gálvez remueve al fiscal a cargo de la carpeta fiscal en su contra por el caso Cuellos Blancos

José Jerí promete encaminar al Perú hacia el “primer mundo” con mano dura contra la delincuencia

Sigrid Bazán anuncia que postulará a la Cámara de Diputados con Venceremos, junto con abogado de Guillermo Bermejo

Defensor del Pueblo pide al PJ anular contrato de concesión entre la MML y Rutas de Lima

Crimen de Andrea Vidal y la supuesta red de prostitución en el Congreso: esto es lo que se sabe a un año de su muerte

ENTRETENIMIENTO

Samahara Lobatón sobre material oculto

Samahara Lobatón sobre material oculto que encontró en el móvil de Bryan Torres: “No estaba enterada de lo que vi en su celular”

Pamela López revela que Christian Cueva también se sometió a examen de ETS tras reiteradas infidelidades

Tilsa Lozano pide perdón a Blanca Rodríguez por romance clandestino con Juan Manuel Vargas: “No solamente a ella, a mí también”

Jackson Mora desmiente a Tilsa Lozano sobre fechas y niega infidelidad en su relación

Tony y Mimy Succar sorprenden al unirse con Orquesta Candela y lanzar cumbia: versionan el clásico ‘Angustia’

DEPORTES

Alianza Lima vs Osasco EN

Alianza Lima vs Osasco EN VIVO HOY: punto a punto del partido por Mundial de Clubes de Vóley 2025

A qué hora juega Alianza Lima vs Osasco HOY: duelo por debut de las ‘blanquiazules’ en el Mundial de Clubes de Vóley 2025

Resultados del Mundial de Clubes de vóley 2025: con Alianza Lima, así van los partidos

Pablo Ceppelini se disculpó por gesto obsceno a hincha y dejó polémico comentario: “Se habla más de Alianza que del tricampeonato de la ‘U’”

Programación de la fecha 8 de la Fase 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26: partidos, horarios y canal de TV