Samantha Batallanos se proyecta como primera dama y confiesa que aceptaría cenar con el presidente José Jerí: “Me encanta”

La modelo y ex Miss Grand Perú generó revuelo en ‘América Hoy’ al bromear sobre una posible cita con el mandatario e imaginarse como su pareja

Cecilia Arias

Por Cecilia Arias

Samantha Batallanos se proyecta como primera dama y confiesa que aceptaría cenar con el presidente José Jerí: “Me encanta”. Video: TikTok @riclatorrez

Samantha Batallanos, modelo y ex Miss Grand Perú, volvió a captar la atención pública tras su reciente participación en el programa ‘América Hoy’. Allí, sorprendió al público y a los conductores al bromear sobre la posibilidad de aceptar una cena con el presidente José Jerí y proyectarse como primera dama del país. Sus declaraciones, marcadas por el humor y la espontaneidad, generaron revuelo tanto en el set televisivo como en redes sociales.

Samantha Batallanos, José Jerí y la proyección como primera dama

Durante la emisión de ‘América Hoy’, los conductores presentaron imágenes generadas por inteligencia artificial en las que José Jerí aparecía acompañado de diversas figuras del espectáculo. Una de estas fotografías mostraba a Batallanos al lado del mandatario, luciendo un vestido azul. Al ver la imagen, la modelo expresó entre risas: “Me encanta. Oye sí me veo, ah. Me veo, me voy directa a esa foto”, lo que provocó la reacción animada de los presentadores, quienes la alentaron con comentarios como “Te veo proyectada, Samantha".

El ambiente se tornó más distendido cuando Janet Barboza le preguntó directamente si aceptaría una invitación a cenar por parte del presidente. Batallanos, visiblemente divertida y algo nerviosa, respondió: “¡Qué peligroso! No sé, no sé si eso se pueda, la verdad, jajaja”. Finalmente, admitió: “Sí me gustaría, ¿por qué no? ¿Por qué no aspirar a más?”.

La secuencia, concebida como un momento humorístico para relajar la atmósfera del programa, incluyó también una imagen de Jerí junto a la actriz Marina Gold, conocida por su trabajo en producciones para adultos. Ante esto, Batallanos reaccionó con picardía: “Bueno, ese es más su target, ¿no? Jajaja”.

En medio de las bromas, los conductores comentaron que el presidente había reducido considerablemente la cantidad de personas que seguía en Instagram, pasando de miles a unas 700 cuentas. Batallanos observó que Jerí seguía a muchas mujeres en la red social, lo que desató nuevas risas en el estudio.

Samantha Batallanos se proyecta como primera dama y confiesa que aceptaría cenar con el presidente José Jerí: “Me encanta”.

Al cierre de la secuencia, los presentadores le pidieron a Batallanos que diera un mensaje como si ya ostentara el rol de primera dama. La modelo aprovechó para expresar su interés en el trabajo social y la educación: “Todo mi apoyo, estamos aquí para darle la oportunidad y nada, mi apoyo y siempre mi buena predisposición para trabajar en conjunto como pueblo”, afirmó. Además, añadió: “Irme a muchos asentamientos humanos a ayudar en la educación. Me encantaría. Siento que falta bastante trabajo en educación”.

Enfrentamiento mediático con Álvaro Rod tras la ruptura

Mientras la atención mediática se centraba en sus declaraciones sobre el presidente, Batallanos también enfrentaba un cruce de declaraciones con su expareja, el cantante Álvaro Rod. La polémica se desató cuando Rod, durante una dinámica en Radio Corazón, afirmó que le dedicaría a su ex la canción “Interesada”, cuyo estribillo reza: “Interesada, egoísta y caprichosa, ya no quiero verte más”. Esta afirmación fue interpretada como una indirecta hacia la modelo.

La ex Miss Grand respondió de inmediato a través de sus redes sociales con una frase que rápidamente se viralizó: “Solo los misios hablan así”. En entrevista con Trome, Batallanos amplió su postura y aseguró que tomó con humor las palabras del cantante: “La verdad, me he matado de la risa cuando me enviaron el clip, mejor que ni me pregunten qué canción le dedicaría a él. Yo no sé por qué se mete conmigo, si yo ni me acuerdo de él, te lo juro”.

Batallanos no se limitó a esa respuesta y lanzó una nueva indirecta musical: “Como dicen mis amigas, solamente los misios se expresan así de su mujer o de una mujer diciéndole interesada cuando no tienen nada que ofrecer. Ya sé, le voy a dedicar ‘Perdón, perdón’ de HaAsh, por el corito: ‘Y te pido perdón por haber esperado demasiado de un perdedor’”, declaró entre risas.

Samantha Batallanos rompe su silencio tras sentencia: “Me arrepiento de haber intentado volver con Jonathan Maicelo”. Video: El Reventonazo de la Chola / América TV

La ex Miss Grand Perú también manifestó sentirse tranquila tras el fin de la relación: “Lo veo muy dolido, yo más bien estoy aliviada de ya no tener en mi vida a un misio manganzón”, afirmó en diálogo con Trome. Además, remarcó que la ruptura, ocurrida tras cinco meses de relación, no se debió a la presencia de terceras personas y que ambos decidieron mantener una amistad. Batallanos también negó que Rod le haya impuesto restricciones sobre su vestimenta: “Él nunca me prohibió nada, ni cómo lucir”, puntualizó.

Por su parte, Rod anunció su retiro definitivo de los escenarios, decisión que atribuyó a motivos de salud mental y bienestar personal. El cantante planea despedirse de su público con un último concierto en Lima antes de dedicarse a otros proyectos fuera del país.

