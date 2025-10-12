Rosángela Espinoza asegura ser la primera dama, pero Patricio Parodi le hace fuerte aclaración: “Por mi lado no es”

Rosángela Espinoza asegura ser la primera dama, pero Patricio Parodi le hace fuerte aclaración. EEG,

Rosángela Espinoza volvió a acaparar titulares tras la juramentación de José Jerí Oré como nuevo presidente del Perú, luego de la vacancia de Dina Boluarte la madrugada del 10 de octubre.

La modelo, conocida por su presencia mediática en reality shows y redes sociales, fue vinculada al flamante mandatario por una antigua publicación en redes sociales que ha resurgido en medio de la coyuntura política.

El revuelo se generó cuando los usuarios recordaron una fotografía del año 2021, publicada en la cuenta de Facebook de José Jerí, donde aparece sonriente junto a Rosángela Espinoza. En la descripción, el entonces congresista escribió:

“Hasta que la conociste en un evento (al cual casi no llegas). Sueño cumplido. Conaco, cumplidor de sueños”.

El mensaje, que parecía una simple anécdota, fue suficiente para encender las especulaciones sobre la relación entre ambos. En cuestión de horas, la publicación se viralizó, convirtiendo a Rosángela en tendencia en X (antes Twitter) y TikTok.

La imagen en cuestión habría sido tomada durante un evento de la Confederación Nacional de Comerciantes (CONACO), donde Rosángela participó como invitada especial y Jerí asistió en su calidad de congresista. En aquella época, el hoy mandatario no ocupaba un cargo tan alto, y el encuentro parecía haber sido meramente protocolar.

Rosángela Espinoza dice ser la primera dama

Durante la emisión del programa del viernes 10 de octubre en ‘Esto es Guerra’, los conductores aprovecharon el tema del momento para consultarle directamente a Rosángela si realmente se consideraba la primera dama del país.

La pregunta fue planteada por Katia Palma, quien con tono juguetón le dijo: “¿Eres primera dama porque estás con Patricio, porque él es capitán de los Guerreros?”.

A lo que Rosángela, sin perder su toque coqueto y divertido, respondió entre risas: “Exactamente, por eso lo digo”.

El comentario generó carcajadas en el set, pero también la intervención inmediata de Patricio Parodi, quien no tardó en marcar distancia y ponerle un toque de seriedad a la situación.

Patricio Parodi la frena en seco: “Por mi lado no es”

El capitán de los Guerreros, visiblemente incómodo con la broma, intervino para aclarar la situación en vivo y dejar claro que no existía tal figura dentro del reality.

“Hay que aclarar, porque por mi lado no es, no va por aquí. ¿A quién se le dice primera dama?”, preguntó Patricio, buscando ponerle fin al asunto.

Ante la insistencia de la voz en off, que señaló en tono de broma: “Es la primera dama de los Guerreros”,

Patricio respondió con firmeza: “No, no, de los Guerreros no hay. De Los Guerreros solamente hay brazo derecho y brazo izquierdo. Donde va Said y Jota. Primera dama no hay, ¿okey?”.

El comentario causó risas entre los participantes y la audiencia, pero también dejó ver la intención de Parodi de mantener los límites claros entre la competencia televisiva y las bromas personales.

El público reacciona en redes sociales

Las declaraciones de Rosángela y la reacción de Patricio Parodi se convirtieron rápidamente en tendencia en redes. Usuarios en X, TikTok e Instagram compartieron fragmentos del programa con todo tipo de comentarios.

Algunos celebraron el humor de la modelo: “Rosángela siempre aprovechando el momento, una reina del show”.

Mientras que otros destacaron la reacción de Parodi: “Patricio poniéndole límites, bien ahí. No todo se presta para la broma”.

Incluso hubo quienes relacionaron nuevamente el tema político con el reality: “¿Y si Rosángela termina siendo realmente la primera dama? Todo puede pasar en el Perú”.