José Jeri reconoce que le sigue pareciendo ‘muy atractiva’ Rosángela Espinoza y no descarta cena con Samantha Batallanos

Durante una entrevista, el mandatario habló sobre sus preferencias y dejó abierta la posibilidad de reunirse con Batallanos, generando comentarios en redes sociales.

El presidente de PerúJosé Jerí, respondió públicamente por primera vez sobre los rumores que lo relacionan con figuras del espectáculo local. En una entrevista con Milagros Leiva, el mandatario confesó que Rosángela Espinoza le sigue pareciendo una mujer “muy atractiva” y no cerró la puerta a una posible cena con la modelo Samantha Batallanos, aunque admitió tener una agenda recargada por sus labores de gobierno.

Durante el pódcast “Siempre a las 8” de El Comercio, conducido por la periodista Milagros Leiva, Jerí fue consultado acerca de cuál de las figuras públicas peruanas le parecía más atractiva. Ante el cuestionamiento, el jefe de Estado mostró un visible nerviosismo. Finalmente, después de vacilar unos segundos, ratificó su admiración por Rosángela Espinoza, a quien mencionó en sus redes años atrás, donde halagó abiertamente su belleza.

“En su momento lo he dicho. Hace un par de años a mí me parecía y me parece una mujer muy atractiva, Rosángela Espinoza”, manifestó el presidente, quien recordó un tuit publicado tras conocer personalmente a la también influencer y participante de realities de competencia televisiva.

El mandatario precisó que su admiración por Espinoza siempre ha sido desde el plano de la percepción pública y negó cualquier vínculo sentimental con la popular “chica selfie”. “Eso lo dije por el 2002 creo, cuando la conocí en persona en un evento. No, nada que ver (he tenido un romance con ella)”, aclaró Jerí ante la insistencia de la conductora.

La periodista fue más allá y le preguntó al presidente si ha tenido contacto personal con Rosángela Espinoza en tiempos recientes. Jerí aseguró que el vínculo se perdió tiempo atrás: “De ahí perdí contacto. No sé en qué estará”, explicó.

El presidente detalló que su conocimiento sobre Espinoza proviene solo de lo que observa en los programas de televisión. “Sé de ella lo que veo en televisión”, concluyó José Jerí, quien no pudo ocultar su sorpresa ante la pregunta sobre su vida personal.

Una cena con Samantha Batallanos

Previo a ello, José Jerí fue consultado sobre Samantha Batallanos, quien fue recordada por sus recientes declaraciones sobre el mandatario. “Me encanta. Oye sí me veo, ah. Me veo, me voy directa a esa foto”, dijo la modelo. Eso no quedó ahí, cuando Janet Barboza le preguntó en ‘América Hoy’ si le gustaría cenar con el mandatario, admitió: “Sí me gustaría, ¿por qué no? ¿Por qué no aspirar a más?”.

En la entrevista, consultado sobre la posibilidad de compartir una cena con ella, el presidente no descartó la idea, aunque admitió que su cargada agenda podría dificultar cualquier encuentro. “Habría que ver las oportunidades en que se den las cosas y los momentos”, comentó, dejando abierta la puerta a la especulación.

El mandatario también aludió a las exigencias del cargo para justificar la falta de tiempo: “Lo cierto es que por el ritmo de trabajo…”, dijo, siendo interrumpido antes de concluir la frase. Leiva, que percibió cierto juego en sus respuestas, no dudó en calificarlo como “coqueto”, a lo que Jerí respondió con una sonrisa: “¿Le parece?”, tomando la observación con humor y sin perder la compostura.

Las reacciones en redes sociales no tardaron en multiplicarse. Mientras algunos usuarios criticaron el enfoque de la entrevista al considerar que desviaba la atención de asuntos de interés público, otros celebraron el tono relajado del intercambio. La mezcla de ironía, sorpresa y curiosidad convirtió el fragmento en uno de los momentos más comentados del día.

Por su parte, Samantha Batallanos no dejó pasar la oportunidad de sumarse al revuelo. A través de sus redes sociales, la modelo reaccionó con naturalidad y un toque de picardía: “Yo invito”, escribió, insinuando que no tendría inconveniente en concretar una eventual cita con el jefe de Estado.

