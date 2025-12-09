Perú

Retorno tras feriado largo: ¿cuántas horas seguidas es seguro conducir? Esto dice Sutrán

El aumento de viajes interprovinciales por el último feriado largo del año coloca bajo la lupa las recomendaciones de Sutrán sobre conducción prolongada y descanso obligatorio, buscando reducir los riesgos de accidentes en las rutas del Perú

Peajes de Rutas de Lima quedaron sin efecto y comenzaron desmantelamiento de estructuras. (Foto: Agencia Andina)

Durante el fin de semana extendido que ofrece el calendario peruano en diciembre —del sábado 6 al martes 9—, cientos de miles de peruanos aprovechan para viajar largas distancias y planear escapadas, provocando un incremento sustancial de la afluencia vehicular en las carreteras del país.

En este contexto, la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutrán) recalca la importancia de cumplir con las normas que regulan la jornada máxima de conducción profesional, a fin de evitar siniestros por fatiga y somnolencia.

Según la normativa vigente, Sutrán establece que los conductores profesionales no deben manejar más de 5 horas consecutivas durante el día ni más de 4 horas en horario nocturno, requisitos diseñados para preservar la seguridad tanto de los pasajeros como de otros usuarios de la vía.

Exceder estos límites, según el reglamento nacional, eleva exponencialmente el riesgo de accidentes, en una época donde el cansancio suele acumularse con los desplazamientos de larga distancia.

El superintendente Gilmer Álvarez Zapata recordó, en declaraciones difundidas, que “la prevención es la primera barrera contra los siniestros viales”, insistiendo en que respetar los límites de conducción también protege a los propios conductores.

La advertencia cobra relevancia considerando que diciembre concentra varios días de descanso prolongado, generando jornadas de alta demanda para servicios de transporte terrestre interprovincial y privados.

En estos días de mayor flujo, la entidad fiscalizadora destaca el papel central de la planificación de viaje y la programación de paradas obligatorias. Recomienda a conductores y operadores diseñar rutas con descansos previamente definidos, para evitar exceder los tiempos permitidos y garantizar el bienestar de ocupantes y chóferes.

Crédito: Rumbos del Perú

Sutrán intensifica controles

Como parte de las acciones por el retorno tras los feriados largos, Sutrán anunció un refuerzo de operativos en terminales terrestres y diversas carreteras del Perú, incidiendo especialmente en el cumplimiento de jornadas razonables al volante.

Las cuadrillas de la superintendencia revisan de modo aleatorio pero sistemático hojas de ruta, manifiestos, registros de control y otros documentos que confirman si los choferes han respetado sus tiempos de descanso.

La entidad subraya que las sanciones para compañías que no respeten la normativa pueden llegar desde multas económicas hasta la suspensión de servicios, haciendo énfasis en la necesidad de que las empresas de transporte tomen medidas preventivas.

Se exhorta igualmente a los pasajeros a preferir compañías formales y verificar que los conductores realicen pausas periódicas durante trayectos extensos.

La Sutrán pide a los operadores y chóferes profesionales ser especialmente conscientes de los peligros asociados con el cansancio acumulado, recomendando a todos los viajeros evitar prolongar el tiempo al volante más allá del límite legal, independientemente de la experiencia manejando. De este modo, se busca fortalecer una cultura de autocuidado y responsabilidad compartida en las vías nacionales.

En paralelo, la superintendencia reitera que el adecuado descanso previo al viaje, una alimentación ligera y la consulta de las condiciones de las rutas son medidas adicionales clave para un desplazamiento eficiente y seguro.

Muchos incidentes, advierte, ocurren en los minutos finales de trayecto por fatiga mental o distracciones asociadas con trayectos largos.

