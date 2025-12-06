Feriado largo de diciembre moverá más de USD 154 millones en turismo interno, según Mincetur

Feriado largo en diciembre. Foto: 7calendar / difusión

El primer feriado largo de diciembre en Perú, que abarca desde el sábado seis hasta el martes nueve, se perfila como un motor clave para la economía nacional mediante el turismo interno. Durante estos días, que combinan el Día de la Inmaculada Concepción y la conmemoración de la Batalla de Ayacucho, la expectativa oficial prevé un movimiento turístico estimado en más de USD 154 millones, según el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur).

La importancia del evento radica en su impacto directo sobre sectores estratégicos como transporte, alojamiento y actividades recreativas. Estos rubros experimentarán un notable dinamismo gracias al desplazamiento de viajeros nacionales en todo el país. Las proyecciones reflejan no solo el crecimiento de la actividad turística, sino también una oportunidad relevante para la redistribución de ingresos en diversas regiones.

Según el estudio de intención de viaje realizado por el Mincetur, la cifra de peruanos motivados a desplazarse dentro del país alcanzará los 1,3 millones. La ministra Teresa Mera explicó que los feriados largos han demostrado ser una herramienta eficaz para estimular el turismo y el desarrollo regional: “El comportamiento observado confirma que los feriados largos continúan siendo una herramienta eficaz para impulsar el turismo interno, ya que motivan a un mayor número de peruanos a viajar y contribuyen al dinamismo económico de diversas regiones del país”.

Apurímac celebrará feriado regional este 28 de marzo y disfrutará de un fin de semana largo. (Foto: Infobae Perú/Agencia Andina)

Tendencias y motivaciones de viaje

El análisis de Mincetur puntualiza que, aunque una parte de la población opta por actividades más tranquilas, se observa un marcado interés por viajar durante este periodo. Un 27,7 % de los encuestados prefiere permanecer en casa para descansar o compartir en familia, mientras que un 20,3 % planea dedicar el tiempo a tareas laborales o personales. Entre quienes deciden no viajar, las razones económicas concentran el 40,6 % de las respuestas, seguidas de la falta de tiempo (33,8 %), la ausencia de hábito viajero (7,5 %) y el deseo de evitar complicaciones durante los feriados como congestión o el aumento de precios (4,7 %).

Para quienes sí aprovechan el feriado para viajar, la visita a familiares y amigos representa el principal motivo (54,1 %), con mayor incidencia en los habitantes de Lima Metropolitana. Los viajes por recreación y ocio suman un 37,9 %, con preferencia por destinos que ofrezcan buen clima, proximidad y una variada oferta de atractivos.

En cuanto a la distribución regional, la capital concentra el 41,7 % de los desplazamientos, aunque las regiones del interior del país mantienen un crecimiento sostenido que contribuye a una mejor distribución de los flujos turísticos.

El 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción, será el único feriado que generará un fin de semana largo en diciembre de 2025. (Andina)

Destinos preferidos

Entre los destinos más elegidos para este feriado figuran Lima (23,4 %), La Libertad (12,6 %), Ica (10,6 %), Arequipa (7,5 %), Cajamarca (6,7 %), Áncash (6,4 %), Cusco (4,7 %), Piura (4,3 %), Ayacucho (4,0 %) y Lambayeque (2,8 %), junto a otras regiones que continúan consolidando su atractivo para los viajeros nacionales.

La tendencia a la organización independiente domina el escenario: un 99,1 % de los turistas planifica directamente su viaje. El bus interprovincial se mantiene como principal medio de transporte (74,8 %), seguido de vehículo particular (7,6 %) y avión (6,1 %). En cuanto al alojamiento, 30,4 % prefiere hoteles u hostales, mientras que el 63,8 % se hospedará en casas de familiares o amigos.

Planificar viajes con antelación, respetar el medio ambiente y preparar equipamiento adecuado son claves para disfrutar sin contratiempos y aprovechar al máximo el feriado largo. (Andina)

Los viajes realizados en grupos familiares representan el 31,2 %, seguidos por los individuales (30,4 %) y los realizados en pareja (24,8 %). El gasto promedio por persona asciende a S/ 434, con una estadía de tres noches. Este comportamiento permite a los viajeros combinar actividades recreativas con visitas familiares, optimizando el periodo festivo y beneficiando a diferentes sectores económicos del país.