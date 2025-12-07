Perú

Feriado largo 8 y 9 de diciembre: Viajar podría costarte caro si ignoras estas advertencias de Sutran

La Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías alerta sobre medidas que buscan reducir riesgos ante el éxodo vacacional durante estas fechas

Un nuevo feriado largo se acerca y la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran) activó un operativo nacional ante la inminente salida masiva de pasajeros.

El 8 y 9 de diciembre, marcados por el Día de la Inmaculada Concepción y la conmemoración de la Batalla de Ayacucho, generan un puente que extenderá el descanso desde el sábado 6 hasta el martes 9 para muchos peruanos, una situación que implica riesgos y oportunidades para quienes buscan viajar al interior o retornar a sus ciudades de origen.

Las cifras respaldan la alerta: diciembre supone el inicio de la temporada alta para el turismo interno, además de movilizar recursos clave para actividades recreativas y familiares.

El gobierno fija estos feriados como descanso obligatorio para los trabajadores públicos y privados, promoviendo un mayor flujo en carreteras y terminales. El miércoles 10 regresa a la actividad laboral habitual, sin extensión oficial de los días de descanso.

Estas son las recomendaciones

Sutran delineó una serie de recomendaciones para quienes planean desplazarse por carretera. El organismo insiste en abordar únicamente vehículos de transporte interprovincial desde terminales formales, donde existen controles regulares y supervisión. Viajar en autos colectivos informales aumenta el riesgo para los pasajeros.

Antes de salir, el Mapa Interactivo de la Sutran puede mostrar el estado actualizado de las vías, identificando zonas con bloqueos, restricciones o interrupciones por fenómenos naturales.

Esta herramienta, central para la toma de decisiones, ofrece a los viajeros alternativas para evitar parte de los habituales contratiempos durante coyunturas de alta demanda.

El organismo también apela a la vigilancia ciudadana: si el conductor incurre en maniobras riesgosas, exceso de velocidad, sobrecupo o problemas mecánicos, los pasajeros pueden reportarlo de inmediato al Fiscafono Sutran (999 382 606).

El canal funciona a través de WhatsApp y responde de manera permanente, los 365 días del año. Las denuncias recibidas ingresan a centros de gestión que permanecen en alerta con el propósito de monitorear tanto incidentes viales como afectaciones derivadas de accidentes, bloqueos o fenómenos climáticos.

El aplicativo móvil “Viaje Seguro” permite que los usuarios verifiquen en tiempo real si el conductor y el vehículo cuentan con licencia vigente, SOAT y revisión técnica actualizada, documentos exigidos por la normativa y fundamentales para la seguridad de todos los ocupantes.

En el pico de la movilización, Sutran desplegará más de 900 inspectores en terminales terrestres, puntos de control y otras zonas estratégicas en todo el país.

Su objetivo se centra en la fiscalización estricta, la detección de infracciones y la protección de los pasajeros. Según información compartida con Infobae, el operativo pretende anticipar cualquier contingencia.

Derechos laborales

La regulación peruana ampara a quienes laboren durante los feriados de diciembre. El Decreto Legislativo 712 determina que el descanso debe ser remunerado. En los casos donde se presta servicio el 8 o 9 de diciembre sin descanso compensatorio, el trabajador gana una remuneración triple: pago por el feriado, por la jornada trabajada y un recargo equivalente al 100%.

Esta disposición aplica tanto para empleados públicos como privados, subrayando la importancia de conocer los propios derechos antes de planificar traslados o actividades.

