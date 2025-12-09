Perú

Perú, Mucho Gusto conquista São Paulo y confirma el auge de la gastronomía peruana en Brasil

Entre cebiches, anticuchos y demostraciones de cocina en vivo, la feria consolidó al Perú como destino gastronómico, turístico y cultural en la capital paulista

São Paulo acogió a más
São Paulo acogió a más de 11 mil visitantes del 5 al 7 de diciembre.

En São Paulo, la cocina peruana volvió a captar la atención de un público curioso por nuevas propuestas gastronómicas. Durante tres días, la capital paulista reunió a miles de visitantes que se acercaron para conocer sabores, productos y relatos culinarios que presentaron representantes del Perú. La expectativa creció a medida que avanzó el evento y confirmó el interés que ya existía en la escena local por la comida peruana. Las actividades, organizadas por Promperú, reunieron restaurantes, marcas y especialistas que buscaron transmitir la amplitud de la tradición culinaria del país.

La primera edición de Perú, Mucho Gusto Sao Paulo concluyó con una respuesta positiva del público brasileño, que reconoció la calidad de la propuesta culinaria del Perú. La Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo destacó la mirada internacional que actualmente acompaña a la cocina peruana y la posición que ocupa en distintos mercados. Este encuentro también reflejó el impacto que generan las acciones de promoción en un país con gran oferta gastronómica y con consumidores atentos a nuevas experiencias.

El interés del público paulista marcó la pauta de la jornada. Según Promperú, el 87 % de los asistentes llegó desde diferentes distritos de la ciudad, un dato que, en palabras de la institución, “confirma el interés del mercado brasileño por la cocina peruana” y respalda la estrategia que busca consolidar la presencia del país en espacios internacionales. La afluencia superó expectativas y reforzó el objetivo de llevar al Perú Mucho Gusto a nuevas ciudades del mundo.

El evento permitió un acercamiento directo a productos, platos y preparaciones tradicionales mediante diversas zonas temáticas. Restaurantes, chefs y productores sumaron esfuerzos para presentar un panorama completo de la gastronomía peruana, desde preparaciones emblemáticas hasta bebidas representativas del país.

Participación del público y propuesta culinaria

La barra de pisco fue
La barra de pisco fue uno de los espacios más concurridos.

Perú, Mucho Gusto Sao Paulo registró más de 11 mil visitantes entre el 5 y el 7 de diciembre. La cifra se vinculó con la presencia de 23 restaurantes peruanos establecidos en Brasil, además de marcas de pisco, productores de superfoods y artículos de home-deco del Perú. Los expositores ofrecieron una carta diversa con más de 50 platos. Entre los preferidos destacaron cebiche, anticuchos, picarones y chicha morada, sabores reconocidos por su identidad culinaria.

La Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo informó que “fueron más de 16,000 platos y más de 5,000 postres vendidos”. La dinámica del evento reflejó una interacción constante entre cocineros y visitantes, quienes accedieron a degustaciones, demostraciones y explicaciones sobre las preparaciones.

Una de las áreas más visitadas fue la barra de pisco. Este espacio buscó transmitir información sobre la historia, el origen y la Denominación de Origen de la bebida. Bajo la conducción de Jhonny Schuler, reconocido embajador del pisco en el mundo, se ofrecieron más de 2,000 degustaciones. Además, se brindaron presentaciones que explicaron procesos de producción, variedades y el valor patrimonial del destilado. También se compartieron preparaciones contemporáneas que actualmente impulsan su posicionamiento internacional como un producto premium del Perú.

Estrategia de internacionalización

El 87 % de asistentes
El 87 % de asistentes provenía de distintos distritos de la ciudad.

La directora de Promoción del Turismo de Promperú, María del Sol Velásquez, destacó la importancia de esta edición al señalar que “esta edición representa un avance significativo en el proceso de internacionalización de Perú Mucho Gusto, al fortalecer el posicionamiento de la oferta gastronómica peruana en un mercado prioritario como Brasil”. Añadió que “la alta participación del público local evidencia la eficacia de la estrategia de segmentación aplicada y confirma que la gastronomía es un instrumento clave para incrementar la intención de viaje hacia el Perú, dinamizar el turismo receptivo y contribuir al desarrollo económico de nuestras regiones”.

El encuentro también contó con presentaciones de los chefs Flavio Solórzano y Roger Arakaki en la zona de Showcooking. En ese espacio se ofrecieron más de 1,200 degustaciones de cebiche, lomo saltado y chancho al palo, platos que forman parte del repertorio culinario del país. Promperú informó que Perú, Mucho Gusto Sao Paulo se reafirma como una plataforma que posiciona al Perú como destino gastronómico, turístico y cultural, y que contribuye a la promoción de productos bandera.

Con su llegada a Brasil, Perú, Mucho Gusto —organizado por Mincetur a través de Promperú— continúa un proceso de internacionalización iniciado en 2025, luego de ediciones previas en Madrid y Nueva York. Según la institución, “el recorrido continuará llevando al mundo los sabores con historia del Perú”.

