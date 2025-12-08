La disputa del pisco sour vuelve a encenderse: Ibai Llanos pregunta en las calles de Santiago y Lima y reabre el debate entre Perú y Chile

El video de Ibai reaviva la disputa por el origen del pisco entre Perú y Chile. (Ibai Llanos)

La discusión pública sobre el origen del pisco volvió a instalarse en las redes sociales luego de que el streamer español Ibai Llanos difundiera un recorrido por las calles de Chile y Perú. El video encendió comentarios de todo tipo y abrió un nuevo capítulo en una controversia que supera el simple gusto por un trago. La disputa ya forma parte de la vida cotidiana de ambos países y aparece cada vez que se intenta aclarar de dónde procede esta bebida.

En su video, el influencer relató que en internet encontró versiones contradictorias sobre el origen del cóctel. “Cuando busco de dónde es el pisco sour, sale: origen Perú y Chile, entre paréntesis, disputado. ¿Cómo es posible que salga disputado?”, expresó antes de iniciar su recorrido. Con esa frase marcó el punto central del debate que aún no logra una respuesta definitiva para todos.

En el clip se muestran escenas registradas tanto en Santiago como en Lima. La dinámica fue sencilla: se lanzó una pregunta directa a transeúntes de distintas edades y nacionalidades. Sus respuestas evidenciaron una confrontación de opiniones que persiste desde hace años y que, en esta ocasión, derivó en una votación espontánea, en la cual el pisco obtuvo un resultado de 7 a 3 a favor de Perú.

Opiniones en las calles

El video de Ibai Llanos vuelve a encender la disputa histórica entre Perú y Chile por el origen del pisco y el pisco sour.

Las respuestas en Chile fueron categóricas en varios casos. Un entrevistado señaló sin titubeos: “Eso no se pregunta, Ibai. Chileno”. Al ser consultado sobre la referencia encontrada en Wikipedia, añadió: “Wikipedia cualquiera lo puede editar”. Otro participante reafirmó esa versión al declarar: “Es chileno 100%”.

Sin embargo, las posiciones peruanas también aparecieron con firmeza. Un ciudadano respondió: “Peruano”, y cuando Llanos pidió una justificación, afirmó: “Está en la historia. Acá se creó”. Otros entrevistados sostuvieron argumentos similares, como el caso de quien aseguró: “100% peruano”.

El recorrido incluyó respuestas insólitas que añadieron un tono ligero al debate. Un joven en Santiago insistió repetidas veces en que su respuesta era “catalán”, sin importar cuántas veces se reformulara la pregunta. Llanos siguió sin perder el ritmo de la conversación y reaccionó con humor ante ese intercambio inesperado.

Incluso turistas y residentes de otros países mostraron su propia percepción. Un ciudadano alemán que se encontraba en Chile, según lo dicho por el streamer, declaró: “Es chileno”. Más adelante, una joven peruana mencionó entre risas que su opinión quizá cambiaría si fuera chilena: “Tal vez sí”, señaló. Otro entrevistado, identificado como paraguayo, afirmó que es peruano, en su opinión, “se están apropiando un poquito”.

Hubo también voces sorprendentes dentro del territorio chileno. Un joven reconoció: “Yo soy chileno”, pero, pese a ello, sostuvo que el pisco sour corresponde a Perú: “Es lo mejor”. En otro caso, un chileno explicó su punto de vista con una diferencia clara: “La piscola, yo creo que es chilena”, mientras que el cóctel tradicional tendría otro origen.

Un conflicto que supera las fronteras

En Perú, el pisco es un símbolo de identidad nacional y tradición artesanal. En Chile, representa un orgullo nacional con enfoque hacia mercados internacionales. (Composición: Infobae)

El debate no queda restringido a las discusiones en redes. También involucra decisiones regulatorias de países fuera de Sudamérica. México, Estados Unidos y varios miembros de la Unión Europea participaron en diferentes momentos de este proceso al incluir a ambos países en sistemas de reconocimiento que varían según las normas locales. Esa situación abrió un escenario complejo para Perú y Chile, que buscan posicionar su producto en mercados internacionales con reglas distintas.

En medio de este panorama, autoridades chilenas señalaron que la coexistencia de denominaciones de origen con nombres idénticos podría funcionar como una salida diplomática que evite conflictos comerciales. Desde Perú, en cambio, instituciones oficiales insistieron en que el pisco debe reconocerse como un producto exclusivo del país, con sustento en documentación histórica que consideran determinante.

La controversia continúa y cada registro en redes vuelve a impulsar el debate. El video de Llanos reunió opiniones diversas, algunas firmes, otras irónicas, todas reflejo de la disputa cultural sobre una bebida cuya identidad sigue en discusión.