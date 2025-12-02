Perú, Mucho Gusto llega a Brasil: feria gastronómica en São Paulo reunirá a los mejores restaurantes peruanos que triunfan en este país

La cocina peruana mantiene una relación creciente con el público brasileño, ahora reforzada con un evento de mayor alcance.

La gastronomía peruana sostiene desde hace años un diálogo constante con el público brasileño, pero esta vez adopta un escenario distinto y de mayor alcance. La llegada de Perú Mucho Gusto a São Paulo marca un momento relevante dentro de ese intercambio culinario.

El Parque Villa-Lobos recibirá durante tres días a miles de visitantes que buscan experiencias nuevas o que reconocen en la cocina peruana una tradición ya familiar. La organización proyecta más de 15 mil asistentes, una cifra que refleja el interés del público local por platos que mantienen técnicas con raíces profundas. El evento se presenta como una oportunidad para que los restaurantes peruanos con presencia en Brasil compartan versiones propias de recetas emblemáticas.

El encuentro también impulsará el vínculo entre la oferta culinaria y el turismo, un punto que PROMPERÚ y el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo consideran estratégico. Las actividades previstas dentro del programa buscan inspirar viajes hacia el Perú a partir del impacto que deja su cocina, capaz de atraer a visitantes de distintas procedencias.

La feria llega con 23 restaurantes peruanos presentes en Brasil

Perú Mucho Gusto São Paulo reunirá a 23 restaurantes peruanos que operan en ciudades como São Paulo, Río de Janeiro, Brasilia y Porto Alegre. La organización señala que el público podrá acceder a más de 40 platos tradicionales, entre ellos ceviche, arroz con mariscos, lomo saltado y arroz con pato. También estarán presentes postres reconocidos como el suspiro a la limeña y los picarones.

La feria se realizará del 5 al 7 de diciembre y se organiza bajo el lema “Sabores con historia”. Según PROMPERÚ, ese concepto busca destacar la relevancia de técnicas e ingredientes que continúan en uso desde tiempos pasados y que hoy posicionan al Perú como una referencia culinaria en distintos mercados internacionales.

Restaurantes destacados dentro del circuito gastronómico brasileño

Entre los participantes figuran establecimientos que ya cuentan con reconocimiento por parte de la crítica especializada. OSSO, del chef Renzo Garibaldi, y Ama.zo – Cozinha Peruana, dirigido por el chef Enrique Paredes, forman parte de la selección y registran menciones dentro de la Guía Michelin Brasil 2024. La presencia de ambos confirma el avance de la cocina peruana en un entorno competitivo y diverso.

Otro participante es Rinconcito Peruano, con más de veinte años de historia en São Paulo. La organización de la feria destaca que este restaurante “conquistó a miles de comensales con sabores auténticos del Perú”. Su expansión dentro de la ciudad permitió que se convierta en un referente para quienes buscan una propuesta latina con identidad clara.

Mares de la Peruana figura como una opción reconocida por el público paulista debido a su enfoque marino y creativo. En paralelo, Canton Peruvian and Chinese Food recibe una mención especial por parte de Veja São Paulo por su relación entre calidad y precio. Según la información proporcionada, el establecimiento mantiene “un compromiso con una cocina auténtica, diversa y accesible”.

Un espacio para fortalecer vínculos gastronómicos y turísticos

Perú Mucho Gusto forma parte de la estrategia de internacionalización impulsada por el MINCETUR y ejecutada por PROMPERÚ. La instalación de la feria en São Paulo busca fortalecer la marca Perú Mucho Gusto y consolidar al país como un destino que integra gastronomía y turismo. La sede paulista se considera estratégica para ampliar relaciones con sectores vinculados a la cocina y a los viajes.

De acuerdo con los datos oficiales, más de 184 mil turistas brasileños visitaron el Perú en 2024. El Perfil del Turista Extranjero de Brasil indica que el 98% de los visitantes llega motivado por actividades gastronómicas y destaca el interés por restaurantes regionales y locales. Esa tendencia respalda la apuesta por eventos que conectan al público brasileño con una oferta culinaria diversa y acompañada de propuestas ya posicionadas en su propio país.