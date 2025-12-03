Perú

Rafael Belaunde se pronuncia tras salir ileso de ataque a balazos en Cerro Azul: “Es un milagro que solo tenga raspones”

El precandidato presidencial de Libertad Popular sobrevivió a un atentado armado. Móvil de la agresión continúa en investigación

Vehículo del precandidato presidencial de Libertad Popular fue atacado a balazos.

El reciente ataque armado contra el precandidato presidencial Rafael Belaunde Llosa en Cerro Azul, Cañete, generó una ola de reacciones en el escenario político peruano y puso en primer plano la preocupación por la seguridad de los aspirantes a cargos públicos en el país. No obstante, el exministro descartó que el hecho tenga relación con un acto partidario.

En declaraciones a la prensa, Belaúnde Llosa describió el episodio como un hecho inexplicable y agradeció tanto a la Policía Nacional como a los oficiales que acudieron al lugar. Subrayó que, pese a la gravedad del ataque, solo sufrió raspones posteriores al incidente. “No considero otra cosa más que un milagro que no haya tenido más que unos raspones que son posteriores al incidente”, expresó.

“Mi único mensaje es, bueno, dejar que la policía haga su trabajo y nosotros como ciudadanos, bueno, no podemos aceptar ser víctimas, ¿no? Hay que actuar, hay que organizarse, hay que defender, no podemos normalizar lo que está pasando, pero nuevamente ya está esto en manos de la policía”, declaró.

Candidato presidencial vinculó el hecho
Candidato presidencial vinculó el hecho a una "situación convulsa". | Canal N

Como se sabe, el ataque se produjo en horas de la mañana del martes 2 de diciembre, cuando sujetos armados dispararon contra el vehículo en el que se desplazaba el precandidato. La noticia fue confirmada por Pedro Cateriano, candidato a la primera vicepresidencia por la misma agrupación, quien en diálogo con RPP destacó que, afortunadamente, los atacantes no lograron su objetivo y lamentó el contexto de violencia que atraviesa el país.

Por su parte, el comandante general de la Policía Nacional, Óscar Arriola, informó a Perú21 que, según el testimonio del propio precandidato, este no había recibido amenazas, extorsiones ni chantajes previos al atentado. Asimismo, que se encontraba solo y respondió con al menos 12 disparos.

“El señor Belaunde disparó por lo menos 12 tiros también. En el ataque no hubo heridos. Él estaba solo, no tenía chofer. Estamos esperando los reportes de los peajes, de la salida, de los testigos, está haciendo una investigación prolija de la cual estaremos dando cuenta a la opinión pública”, mencionó.

La policía analiza grabaciones y evidencia balística para esclarecer las causas y responsables del ataque contra el precandidato presidencial en Cañete.| Latina Noticias

Reacciones

El incidente suscitó una rápida respuesta de figuras políticas. El exministro del Interior, Gino Costa, fue uno de los primeros en pronunciarse públicamente a través de su cuenta en Twitter (X), donde calificó el hecho como un grave atentado y exigió que las investigaciones esclarezcan el móvil y que la justicia actúe con celeridad.

“Grave atentado contra la vida de Rafael Belaunde, candidato presidencial de Libertad Popular. Investigaciones deben dar con el móvil del crimen, y la justicia sancionar rápido y con firmeza a sus responsables. Le toca al gobierno dar las garantías a los postulantes a la presidencia y detener la violencia electoral ya”, publicó.

Por su parte, el exministro de Trabajo, Juan Sheput, dirigió un mensaje al presidente José Jerí a través de la misma plataforma, instándolo a priorizar la seguridad electoral y la lucha contra la delincuencia. Recordó el reciente asesinato de Percy Ipanaqué, candidato a diputado por Piura, y criticó la falta de pronunciamiento oficial tras ese crimen.

“Hace poco asesinaron a Percy Ipanaqué candidato a diputado por Piura. Ni Jerí ni el ministro del interior dijeron nada. Hoy atentan contra Rafael Belaunde Llosa, que afortunadamente salió ileso (...). Todo lo demás le corresponderá al próximo gobierno”, escribió Sheput en Twitter (X).

Juntos por el Perú exige
Juntos por el Perú exige justicia por el asesinato de Percy Ipanaqué: abogado era su precandidato a diputado en Piura. (Foto: Composición - Infobae)

El también precandidato presidencial Jorge Nieto, del Partido del Buen Gobierno, expresó su solidaridad con Belaunde y reclamó una pronta aclaración de los hechos. Nieto advirtió sobre el riesgo de que la violencia política se mezcle con la delincuencial, que, según sus palabras, se encuentra desbordada.

“Pronta esclarecimiento de los hechos. Si la violencia política no se para en seco, se juntará con la delincuencial, que está desbocada pese a toda la peliculina. Señor José jerí, acción. Garantice elecciones en paz. Solo eso”, manifestó en su mensaje.

