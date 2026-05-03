Perú

Todo lo que se sabe del reintegro 5 del Fonavi que se podrá cobrar desde este jueves 14 de mayo

La devolución beneficiará a cerca de 70 mil personas mayores de 67 años y herederos de exaportantes fallecidos, quienes podrán cobrar en el Banco de la Nación según cronograma basado en el DNI del titular

Guardar
Personas en el Banco de la Nación y mano con billetes de 100 soles
El Reintegro 5 del Fonavi permitirá a cerca de 70 mil exaportantes y herederos en Perú cobrar sus aportes desde el 14 de mayo. (Andina)

El próximo jueves 14 de mayo marcará un nuevo capítulo para miles de exaportantes del Fonavi en Perú. Ese día comenzará el pago del Reintegro 5, un desembolso largamente esperado que permitirá a cerca de 70 mil exfonavistas cobrar el dinero correspondiente a sus aportes.

Así lo confirmaron recientemente voceros de la Asociación Federación Nacional de Fonavistas del Perú. El Banco de la Nación será la entidad encargada de realizar el pago, cuyo cronograma se establecerá de acuerdo al último dígito del DNI del titular.

PUBLICIDAD

¿Quiénes podrán acceder al Reintegro 5?

El grupo de beneficiarios del Reintegro N° 5 estará conformado por exfonavistas de 67 años a más y por exaportantes fallecidos que hubieran tenido 88 años a más al 31 de mayo de 2026. En este último caso, los herederos serán quienes podrán cobrar el dinero, tal como ha ocurrido en anteriores ocasiones.

herederos de fonavistas pidiendo información a la secretaria tecnica del fonavi
El pago del Reintegro 5 será gestionado por el Banco de la Nación siguiendo un cronograma determinado por el último dígito del DNI del titular. (Andina)

El padrón definitivo se dará a conocer tras la sesión de la Comisión Ad Hoc, programada para el jueves 7 de mayo, donde se aprobarán los informes técnicos y la resolución administrativa correspondiente.

PUBLICIDAD

No se considerará en este grupo a quienes ya integraron los padrones de reintegros anteriores. El número de beneficiarios alcanza casi los 70 mil y el monto total a desembolsar supera los S/260 millones, cifras confirmadas por la propia Federación Nacional de Fonavistas y Pensionistas del Perú.

¿Cómo consultar si eres beneficiario?

La consulta para saber si se forma parte del grupo de beneficiarios del Reintegro 5 estará disponible próximamente en la página oficial de la Secretaría Técnica del Fonavi: https://www.fonavi-st.gob.pe/sifonavi/.

Allí, los exfonavistas o sus herederos deberán ingresar el número de DNI del titular y resolver el captcha de seguridad para acceder a la información. Hasta el momento, la opción de consulta específica para el Reintegro 5 aún no está habilitada, pero se activará después de la publicación de la resolución administrativa.

Fonavista cobrando Lista 22
Solo exfonavistas de 67 años a más y herederos de fallecidos de 88 años cumplidos al 31 de mayo de 2026 accederán a este Reintegro 5. (Andina)

Asimismo, en el mismo portal se pueden revisar los padrones de listas anteriores, como la Lista 22 (https://www.fonavi-st.gob.pe/sifonavic2/), y verificar posibles pagos pendientes de devoluciones anteriores (https://www.fonavi-st.gob.pe/sifonavic3/).

Detalles del cronograma

El Banco de la Nación, encargado de efectuar la devolución, difundirá un cronograma de pagos segmentado por el último dígito del DNI del fonavista titular. Esta medida busca ordenar la atención y evitar aglomeraciones en las agencias. A diferencia de los pagos anteriores, el Reintegro 5 excluye a quienes ya recibieron montos en los grupos previos de reintegro.

La confirmación de la fecha de inicio del pago llegó tras un periodo de demora causado por la ausencia de representantes del Poder Ejecutivo en sesiones previas de la Comisión Ad Hoc. Inicialmente, el pago del Reintegro 5 se había previsto para abril, pero el calendario se trasladó a mayo por estos motivos.

Grupo de fonavistas reunidos exigiendo el pago del Fonavi
Fonavistas piden por mayor presupuesto para las devoluciones. - Crédito Fenaf Perú

Próximos pagos

El proceso de devolución del Fonavi continuará durante el año con dos nuevos grupos de pago. El Reintegro 6 se proyecta para agosto de 2026 y la Lista 23 para diciembre del mismo año. Ambos pagos cuentan con presupuesto asegurado, a partir del reciente cumplimiento del Artículo 14 de la Ley de Presupuesto 2026.

Sobre el Reintegro 6, está previsto que incluya un padrón compuesto mayoritariamente por beneficiarios que ya participaron en listas anteriores. Por su parte, la Lista 23 apunta a beneficiar a exaportantes que no han recibido ningún pago hasta la fecha. Los detalles específicos de los padrones de estos dos grupos aún no han sido publicados.

Antecedentes de pagos

A la fecha, el proceso de devolución del Fonavi ha incluido varios grupos y listas de pago. Los fonavistas de las listas 1 a la 19 pueden todavía acercarse al Banco de la Nación para cobrar montos pendientes si no lo hicieron en su momento. La Lista 20 contó con su propio cronograma en diciembre de 2023, y la Lista 21 se pagó en diciembre de 2024.

adulto mayor con dinero en mano y boleta de pago del Banco de la Nación
La consulta sobre si eres beneficiario del Reintegro 5 estará disponible próximamente en la web oficial de la Secretaría Técnica del Fonavi. (Andina)

Los grupos de reintegro han avanzado por rangos de edad descendentes y, en el caso de exaportantes fallecidos, por la edad de corte correspondiente en cada etapa. El Reintegro 3 se pagó en abril de 2025 para mayores de 70 años o fallecidos de 90 años a más, y el Reintegro 4 en agosto de 2025 para mayores de 68 años y para herederos de exaportantes de 89 años o más. La Lista 22, en tanto, se paga desde diciembre de 2025 sin límite de edad.

Ahora, el Reintegro 5 representa una nueva oportunidad para miles de adultos mayores y herederos de acceder a la devolución de sus aportes al desaparecido fondo de vivienda estatal. Las fechas y procedimientos oficiales se irán actualizando en los canales oficiales del Fonavi y del Banco de la Nación, de acuerdo al avance de la Comisión Ad Hoc y la Secretaría Técnica.

Temas Relacionados

Fonavi 2026FonaviReintegro 5Banco de la Naciónperu-economia

Más Noticias

FAP se pronuncia tras arresto de suboficial con más de 50 kilos de droga: inicia investigación y promete transparencia

El comunicado oficial de la FAP destaca la cooperación con la Policía y la Fiscalía luego de la incautación de marihuana transportada por un efectivo castrense y otros dos implicados

FAP se pronuncia tras arresto de suboficial con más de 50 kilos de droga: inicia investigación y promete transparencia

Sporting Cristal 2-2 Cusco FC EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Apertura de Liga 1 2026

Primer tiempo con dos goles por cada lado. Los ‘celestes’ dominaron, mientras que los ‘dorados’ aprovecharon las falencias defensivas. Sigue las incidencias del encuentro en el Gallardo

Sporting Cristal 2-2 Cusco FC EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Apertura de Liga 1 2026

Golazo de Felipe Vizeu de violento latigazo tras notable regate en Sporting Cristal vs Cusco FC por Liga 1 2026

El delantero brasileño se lució con una destacada acción individual tras un pase preciso de Gabriel Santana para el empate de los ‘celestes’ con los ‘dorados’

Golazo de Felipe Vizeu de violento latigazo tras notable regate en Sporting Cristal vs Cusco FC por Liga 1 2026

Canasta básica familiar: ¿Cómo se cotizan los principales productos con el inicio del mes de mayo?

Las familias ajustan su presupuesto ante el alza de precios, en un contexto en que el combustible se cotiza por encima de su valor promedio

Canasta básica familiar: ¿Cómo se cotizan los principales productos con el inicio del mes de mayo?

Así estará el clima en Arequipa este domingo 3 de mayo: este es el pronóstico meteorológico

En cuanto a la lluvia, la probabilidad de precipitaciones para esta ciudad será del 8% durante el día y del 3% a lo largo de la noche

Así estará el clima en Arequipa este domingo 3 de mayo: este es el pronóstico meteorológico
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

CAL anuncia acciones legales contra el Congreso por proyecto de ley que podría retirar a Delia Espinoza como decana

CAL anuncia acciones legales contra el Congreso por proyecto de ley que podría retirar a Delia Espinoza como decana

Renovación Popular cuestiona auditoría del JNE y advierte que resultados de Elecciones “no tendrá ningún tipo de validez ni respaldo”

José Domigo Pérez revela que los jueces nunca establecieron golpe de Estado en la condena a Pedro Castillo

ONPE reafirma transparencia del sistema de cómputo de resultados de las Elecciones Generales 2026

Segunda vuelta 2026: Las rutas de campaña de los candidatos de cara al balotaje del 7 de junio

ENTRETENIMIENTO

Magdyel Ugaz cumplió un sueño para su madre: “Ella cobraba en micro y ahora le compré su departamento”

Magdyel Ugaz cumplió un sueño para su madre: “Ella cobraba en micro y ahora le compré su departamento”

Jorge Benavides cuenta que Carlos Álvarez le ofreció volver a hacer humor juntos si no pasaba a la segunda vuelta electoral

Magaly Medina revela el lujoso regalo que le dio a su esposo por su cumpleaños

Carlos Álvarez fue operado de emergencia y da detalles de su estado de salud: “Me preocupé”

Pamela Franco se quiebra al hablar de su hija: “No pierdo la fe de que algún día me diga mamá”

DEPORTES

Sporting Cristal 2-2 Cusco FC EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Apertura de Liga 1 2026

Sporting Cristal 2-2 Cusco FC EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Apertura de Liga 1 2026

Golazo de Felipe Vizeu de violento latigazo tras notable regate en Sporting Cristal vs Cusco FC por Liga 1 2026

Gol de Gustavo Cazonatti con definición de ‘9’ en Sporting Cristal vs Cusco FC por Liga 1 2026

Alianza Lima vs San Martín: El premio económico que ganará el nuevo campeón de la Liga Peruana de Vóley

Luis Advíncula se pierde partido clave ante Sporting Cristal por la Liga 1 2026 tras recibir amarilla ante CD Moquegua