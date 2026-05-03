Todo lo que se sabe del reintegro 5 del Fonavi que se podrá cobrar desde este jueves 14 de mayo

El Reintegro 5 del Fonavi permitirá a cerca de 70 mil exaportantes y herederos en Perú cobrar sus aportes desde el 14 de mayo. (Andina)

El próximo jueves 14 de mayo marcará un nuevo capítulo para miles de exaportantes del Fonavi en Perú. Ese día comenzará el pago del Reintegro 5, un desembolso largamente esperado que permitirá a cerca de 70 mil exfonavistas cobrar el dinero correspondiente a sus aportes.

Así lo confirmaron recientemente voceros de la Asociación Federación Nacional de Fonavistas del Perú. El Banco de la Nación será la entidad encargada de realizar el pago, cuyo cronograma se establecerá de acuerdo al último dígito del DNI del titular.

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¿Quiénes podrán acceder al Reintegro 5?

El grupo de beneficiarios del Reintegro N° 5 estará conformado por exfonavistas de 67 años a más y por exaportantes fallecidos que hubieran tenido 88 años a más al 31 de mayo de 2026. En este último caso, los herederos serán quienes podrán cobrar el dinero, tal como ha ocurrido en anteriores ocasiones.

El pago del Reintegro 5 será gestionado por el Banco de la Nación siguiendo un cronograma determinado por el último dígito del DNI del titular. (Andina)

El padrón definitivo se dará a conocer tras la sesión de la Comisión Ad Hoc, programada para el jueves 7 de mayo, donde se aprobarán los informes técnicos y la resolución administrativa correspondiente.

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No se considerará en este grupo a quienes ya integraron los padrones de reintegros anteriores. El número de beneficiarios alcanza casi los 70 mil y el monto total a desembolsar supera los S/260 millones, cifras confirmadas por la propia Federación Nacional de Fonavistas y Pensionistas del Perú.

¿Cómo consultar si eres beneficiario?

La consulta para saber si se forma parte del grupo de beneficiarios del Reintegro 5 estará disponible próximamente en la página oficial de la Secretaría Técnica del Fonavi: https://www.fonavi-st.gob.pe/sifonavi/.

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Allí, los exfonavistas o sus herederos deberán ingresar el número de DNI del titular y resolver el captcha de seguridad para acceder a la información. Hasta el momento, la opción de consulta específica para el Reintegro 5 aún no está habilitada, pero se activará después de la publicación de la resolución administrativa.

Solo exfonavistas de 67 años a más y herederos de fallecidos de 88 años cumplidos al 31 de mayo de 2026 accederán a este Reintegro 5. (Andina)

Asimismo, en el mismo portal se pueden revisar los padrones de listas anteriores, como la Lista 22 (https://www.fonavi-st.gob.pe/sifonavic2/), y verificar posibles pagos pendientes de devoluciones anteriores (https://www.fonavi-st.gob.pe/sifonavic3/).

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Detalles del cronograma

El Banco de la Nación, encargado de efectuar la devolución, difundirá un cronograma de pagos segmentado por el último dígito del DNI del fonavista titular. Esta medida busca ordenar la atención y evitar aglomeraciones en las agencias. A diferencia de los pagos anteriores, el Reintegro 5 excluye a quienes ya recibieron montos en los grupos previos de reintegro.

La confirmación de la fecha de inicio del pago llegó tras un periodo de demora causado por la ausencia de representantes del Poder Ejecutivo en sesiones previas de la Comisión Ad Hoc. Inicialmente, el pago del Reintegro 5 se había previsto para abril, pero el calendario se trasladó a mayo por estos motivos.

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Fonavistas piden por mayor presupuesto para las devoluciones. - Crédito Fenaf Perú

Próximos pagos

El proceso de devolución del Fonavi continuará durante el año con dos nuevos grupos de pago. El Reintegro 6 se proyecta para agosto de 2026 y la Lista 23 para diciembre del mismo año. Ambos pagos cuentan con presupuesto asegurado, a partir del reciente cumplimiento del Artículo 14 de la Ley de Presupuesto 2026.

Sobre el Reintegro 6, está previsto que incluya un padrón compuesto mayoritariamente por beneficiarios que ya participaron en listas anteriores. Por su parte, la Lista 23 apunta a beneficiar a exaportantes que no han recibido ningún pago hasta la fecha. Los detalles específicos de los padrones de estos dos grupos aún no han sido publicados.

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Antecedentes de pagos

A la fecha, el proceso de devolución del Fonavi ha incluido varios grupos y listas de pago. Los fonavistas de las listas 1 a la 19 pueden todavía acercarse al Banco de la Nación para cobrar montos pendientes si no lo hicieron en su momento. La Lista 20 contó con su propio cronograma en diciembre de 2023, y la Lista 21 se pagó en diciembre de 2024.

La consulta sobre si eres beneficiario del Reintegro 5 estará disponible próximamente en la web oficial de la Secretaría Técnica del Fonavi. (Andina)

Los grupos de reintegro han avanzado por rangos de edad descendentes y, en el caso de exaportantes fallecidos, por la edad de corte correspondiente en cada etapa. El Reintegro 3 se pagó en abril de 2025 para mayores de 70 años o fallecidos de 90 años a más, y el Reintegro 4 en agosto de 2025 para mayores de 68 años y para herederos de exaportantes de 89 años o más. La Lista 22, en tanto, se paga desde diciembre de 2025 sin límite de edad.

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Ahora, el Reintegro 5 representa una nueva oportunidad para miles de adultos mayores y herederos de acceder a la devolución de sus aportes al desaparecido fondo de vivienda estatal. Las fechas y procedimientos oficiales se irán actualizando en los canales oficiales del Fonavi y del Banco de la Nación, de acuerdo al avance de la Comisión Ad Hoc y la Secretaría Técnica.