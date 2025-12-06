Perú

Al menos 3 mil candidatos serán víctimas de la delincuencia, advierte experto: “Todos estamos en peligro”

El atentado contra Rafael Belaunde y el asesinato de Percy Ipanaqué Navarro, candidato a diputado de JPP, evidencian el nivel de violencia que empieza a marcar el inicio de la próxima campaña electoral

Guardar
Tras atentado a balazos, Rafael Belaúnde asegura que seguirá en carrera electoral. (Crédito: RPP)

Rafael Belaunde Llosa, precandidato de Libertad Popular, descartó que el ataque de sicarios que sufrió el último martes esté relacionado con su actividad política y lo atribuyó a un hecho de delincuencia común, problemática a la que están expuestos todos los peruanos.

Sin embargo, en menos de una semana se registraron tres ataques contra la vida de políticos o personas cercanas a ellos. En Piura, Percy Ipanaqué Navarro, candidato de Juntos por el Perú, fue asesinado. Y en Lima, el esposo de la asesora de la congresista de Renovación Popular, Milagros Jaúregui, y gerente de la empresa Ladrilleras Piramide, también sufrió un ataque a balazos.

Rafael Belaunde disparó al menos
Rafael Belaunde disparó al menos 12 veces contra sus atacantes. (Foto composición: Infobae Perú/Difusión)

Estos hechos de sangre anticipan el nivel de violencia que empieza a marcar el inicio de la campaña electoral. Este domingo 7 de diciembre se conocerán los candidatos oficiales de cada partido, tras las elecciones internas, y recién entonces se sabrá cuántas personas deberán recibir protección.

No obstante, el Gobierno no tiene la capacidad para resguardar la seguridad de todos los candidatos, no solo a la Presidencia, sino también al próximo Congreso bicameral. Por primera vez en más de diez años, la contienda reúne a 43 partidos, una cifra que el Estado no puede cubrir.

Rafael Beluande asegura que continuará
Rafael Beluande asegura que continuará en carrera electoral tras atentado a baialzos en Cañete. (Foto composición: Agencia Andina)

Se incrementarán los atentados contra candidatos

El exviceministro del Interior, Ricardo Valdés, señaló que conforme se acerquen las elecciones y avance la campaña, aumentará el número de atentados contra candidatos. Pero, lamentablemente, los electores tampoco están libres de la oleada de violencia que vive el Perú.

“Sea como fuere, en estos momentos, en el país, tanto los candidatos como los electores estamos amenazados por la inseguridad. Todos estamos en peligro ante, ante el incremento de esta”, remarcó en entrevista para Infobae Perú.
Un candidato a diputado ha
Un candidato a diputado ha sido asesinado. Foto: ATV/ Decosur / Andina

Aunque los ataques tienen en común que se dirigen a figuras políticas, Valdés consideró que cada caso debe analizarse de forma distinta, pues las motivaciones pueden variar. Su pronóstico para los próximos comicios no es alentador: al menos 3 000 candidatos sufrirán algún tipo de victimización vinculada a la delincuencia.

“La victimización en este país es de aproximadamente 25 %. Y si yo traslado esta victimización a la población que está candidateando (...) 3 mil de esos candidatos van a sufrir algún tipo de evento de victimización en los próximos meses”, adelantó.

Mafias criminales y su captación de candidatos

Aún no están definidas las alianzas ni las listas finales, pero una vez que se oficialicen, las organizaciones criminales intentarán asegurar su protección.

¿Cómo funciona este mecanismo? Por ejemplo, la minería ilegal logró presencia en el actual Congreso, lo que se refleja en las constantes ampliaciones del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) durante el gobierno de Pedro Castillo.

Para lograrlo, las mafias operan de dos maneras: financian campañas de candidatos o los amenazan directamente para obligarlos a ceder.

Fiscalía destruye campamentos dedicados a
Fiscalía destruye campamentos dedicados a la minería ilegal dentro de área de conservación en Huánuco. Foto: Ministerio Público

“Porque, en este diálogo entre personas que están insertas en las economías ilícitas —minería, trata, tala, narcotráfico, contrabando, en fin—, el que está en ese ámbito y quiere jalar para sí a alguno de los 10 mil 200 candidatos de las 39 organizaciones que están compitiendo, si recibe una respuesta negativa, lo más probable es que ocurran dos cosas: o ese criminal busque financiar o apoyar a la competencia, o lo amenace con una agresión mayor, incluso con matarlo”, puntualizó.

Temas Relacionados

Elecciones 2026Rafael Belaundeorganizaciones criminalesPNPmafiasperu-politicaElecciones Perú 2026

Más Noticias

Navidad 2025 en Lima: agenda navideña con espectáculos, ballet, musicales y más opciones para toda la familia

Una temporada llena de shows navideños, teatro, experiencias inmersivas, música y propuestas tecnológicas, brindando opciones para todas las edades

Navidad 2025 en Lima: agenda

Precio del dólar baja: Así cerró el tipo de cambio hoy 16 de diciembre en Perú

Consulta el valor de compra y venta de la moneda y su tendencia. Bloomberg, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) y Sunat reportaron estos datos

Precio del dólar baja: Así

¿Usas bandejas de aluminio para el pavo navideño? Minsa alerta sobre posibles riesgos para la salud

El Ministerio de Salud advirtió que cocinar pavo en contacto directo puede aumentar la ingesta de este metal, sobre todo a altas temperaturas y con ingredientes ácidos

¿Usas bandejas de aluminio para

Puré de papas: cuáles son los beneficios nutricionales de este plato

El puré de papas es una fuente importante de carbohidratos complejos, los cuales proporcionan energía al organismo y contribuyen a la sensación de saciedad

Puré de papas: cuáles son

Alianza Lima vs Inter Miami de Lionel Messi: día, hora y canal TV confirmado del partidazo por la Noche Blanquiazul 2026

El equipo de Pablo Guede tiene todo determinado para realizar su presentación oficial frente a toda su hinchada de cara al arranque de la próxima temporada. Entérate de los detalles

Alianza Lima vs Inter Miami
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Tren Lima–Chosica: Renzo Reggiardo responde

Tren Lima–Chosica: Renzo Reggiardo responde a críticas sobre vagones que fueron remolcados en su primer recorrido sin pasajeros

Esto dijo Jaime Villanueva tras archivarse el caso contra Gustavo Gorriti, Rafael Vela y José Domingo Pérez

Víctor Polay seguirá procesado por el caso Las Gardenias: PJ inaplica la ley 32107 que fue validada por el TC

Proyecto de viaductos en la Av. Javier Prado cuenta con autorización de la ATU, afirma Renzo Reggiardo

Dina Boluarte: PJ admite demanda para anular su vacancia y fija audiencia para marzo de 2026

ENTRETENIMIENTO

Navidad 2025 en Lima: agenda

Navidad 2025 en Lima: agenda navideña con espectáculos, ballet, musicales y más opciones para toda la familia

Silvia Cornejo se luce feliz con Jean Paul Gabuteau tras escandaloso ampay y Magaly la critica: “Me daría muchísima vergüenza”

ULTRA Perú vuelve con su cuarta edición: fecha, lugar, entradas y más del evento de música electrónica

Mayra Goñi es captada cariñosa con el mexicano Rodrígo Brand, su coprotagonista de Valentina Valiente

Christian Cueva envía saludo a Magaly Medina en concierto y ella reacciona: “Falta que me diga madrina nomás”

DEPORTES

Alianza Lima vs Inter Miami

Alianza Lima vs Inter Miami de Lionel Messi: día, hora y canal TV confirmado del partidazo por la Noche Blanquiazul 2026

Perú vs Bolivia: día y hora del último amistoso en Chincha de este 2025

Coraima Gómez y Mirian Patiño revelaron el motivo de su confrontación tras Universitario vs Circolo por Liga Peruana de Vóley

Julio César Uribe confirmó continuidad de Paulo Autuori en Sporting Cristal y avisó si es que fichará a Luis Advíncula en 2026

Canal TV exclusivo que transmitirá Alianza Lima vs Inter Miami de Lionel Messi por la Noche Blanquiazul 2026