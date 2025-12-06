Al menos 3 mil candidatos serán víctimas de la delincuencia, advierte experto: “Todos estamos en peligro”

Tras atentado a balazos, Rafael Belaúnde asegura que seguirá en carrera electoral. (Crédito: RPP)

Rafael Belaunde Llosa, precandidato de Libertad Popular, descartó que el ataque de sicarios que sufrió el último martes esté relacionado con su actividad política y lo atribuyó a un hecho de delincuencia común, problemática a la que están expuestos todos los peruanos.

Sin embargo, en menos de una semana se registraron tres ataques contra la vida de políticos o personas cercanas a ellos. En Piura, Percy Ipanaqué Navarro, candidato de Juntos por el Perú, fue asesinado. Y en Lima, el esposo de la asesora de la congresista de Renovación Popular, Milagros Jaúregui, y gerente de la empresa Ladrilleras Piramide, también sufrió un ataque a balazos.

Rafael Belaunde disparó al menos 12 veces contra sus atacantes. (Foto composición: Infobae Perú/Difusión)

Estos hechos de sangre anticipan el nivel de violencia que empieza a marcar el inicio de la campaña electoral. Este domingo 7 de diciembre se conocerán los candidatos oficiales de cada partido, tras las elecciones internas, y recién entonces se sabrá cuántas personas deberán recibir protección.

No obstante, el Gobierno no tiene la capacidad para resguardar la seguridad de todos los candidatos, no solo a la Presidencia, sino también al próximo Congreso bicameral. Por primera vez en más de diez años, la contienda reúne a 43 partidos, una cifra que el Estado no puede cubrir.

Rafael Beluande asegura que continuará en carrera electoral tras atentado a baialzos en Cañete. (Foto composición: Agencia Andina)

Se incrementarán los atentados contra candidatos

El exviceministro del Interior, Ricardo Valdés, señaló que conforme se acerquen las elecciones y avance la campaña, aumentará el número de atentados contra candidatos. Pero, lamentablemente, los electores tampoco están libres de la oleada de violencia que vive el Perú.

“Sea como fuere, en estos momentos, en el país, tanto los candidatos como los electores estamos amenazados por la inseguridad. Todos estamos en peligro ante, ante el incremento de esta”, remarcó en entrevista para Infobae Perú.

Un candidato a diputado ha sido asesinado. Foto: ATV/ Decosur / Andina

Aunque los ataques tienen en común que se dirigen a figuras políticas, Valdés consideró que cada caso debe analizarse de forma distinta, pues las motivaciones pueden variar. Su pronóstico para los próximos comicios no es alentador: al menos 3 000 candidatos sufrirán algún tipo de victimización vinculada a la delincuencia.

“La victimización en este país es de aproximadamente 25 %. Y si yo traslado esta victimización a la población que está candidateando (...) 3 mil de esos candidatos van a sufrir algún tipo de evento de victimización en los próximos meses”, adelantó.

Mafias criminales y su captación de candidatos

Aún no están definidas las alianzas ni las listas finales, pero una vez que se oficialicen, las organizaciones criminales intentarán asegurar su protección.

¿Cómo funciona este mecanismo? Por ejemplo, la minería ilegal logró presencia en el actual Congreso, lo que se refleja en las constantes ampliaciones del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) durante el gobierno de Pedro Castillo.

Para lograrlo, las mafias operan de dos maneras: financian campañas de candidatos o los amenazan directamente para obligarlos a ceder.

Fiscalía destruye campamentos dedicados a la minería ilegal dentro de área de conservación en Huánuco. Foto: Ministerio Público

“Porque, en este diálogo entre personas que están insertas en las economías ilícitas —minería, trata, tala, narcotráfico, contrabando, en fin—, el que está en ese ámbito y quiere jalar para sí a alguno de los 10 mil 200 candidatos de las 39 organizaciones que están compitiendo, si recibe una respuesta negativa, lo más probable es que ocurran dos cosas: o ese criminal busque financiar o apoyar a la competencia, o lo amenace con una agresión mayor, incluso con matarlo”, puntualizó.