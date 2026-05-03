El Poder Judicial ordenó 15 meses de prisión preventiva contra el coronel PNP Rafael Gonzalo Morón Díaz y otros dos suboficiales. Son investigados por el presunto 'cambiazo' de un lingote de oro por una réplica de cobre, enfrentando cargos por peculado, enriquecimiento ilícito y cohecho | América TV

El Poder Judicial dictó quince meses de prisión preventiva contra el coronel Rafael Morón Díaz, exjefe de la División de Investigación de Bandas Criminales de la Policía Nacional del Perú, tras considerar que existe peligro de fuga. La jueza Roxana Choquehuanca sustentó la decisión señalando que Morón no posee arraigo domiciliario ni laboral, y que la naturaleza del delito investigado, así como su presunta participación, por el caso el ‘cambiazo de lingote de oro’

El plazo de la prisión preventiva se computa desde el 23 de abril de 2026, fecha en que fue aprehendido el oficial, y se extenderá hasta el 22 de junio de 2027. La jueza también enfatizó que el presunto cambio del lingote de oro por una réplica de cobre se habría realizado dentro de las instalaciones de la Brigada Especial contra la Criminalidad (BREC) de San Juan de Lurigancho, unidad que estaba bajo la dirección del coronel Morón Díaz.

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La medida alcanzó también a los suboficiales Hugo Mario Arce Pérez y Alaín Jesús Malavero Díaz, quienes, según la investigación fiscal, habrían colaborado con Morón Díaz en la ejecución del “cambiazo”. Para ambos, el Poder Judicial dispuso el internamiento preventivo en un establecimiento penitenciario a determinar por el Instituto Nacional Penitenciario.

Caso del ‘cambiazo’ del lingote de oro: Coronel e implicados en delitos deberán enfrentar acusaciones en prisión| Foto: Andina

El Ministerio Público sostiene que los tres implicados participaron en el intercambio fraudulento de lingotes de oro incautados por barras de cobre, acción que constituye una presunta apropiación ilícita de bienes bajo custodia policial y que estaría vinculada a delitos de peculado doloso, enriquecimiento ilícito y cohecho pasivo propio.

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Investigación en curso

La jueza Choquehuanca autorizó además la realización de pericias de análisis digital forense a los celulares incautados a los investigados, el levantamiento del secreto bancario y nuevas pericias contables sobre sus patrimonios. También se dispuso la toma de declaraciones a los implicados y la revisión detallada de los movimientos financieros, con el objetivo de esclarecer la magnitud y destino de los fondos obtenidos ilícitamente.

Red bajo sospecha: la fiscalía conecta dos cambiazos de lingotes de oro con altos mandos policiales| Latina Noticias

Las defensas de los investigados han anunciado que presentarán recursos de apelación contra la prisión preventiva, argumentando que la medida es excesiva y que existen elementos que permitirían su defensa en libertad mientras continúa la investigación.

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Dos ‘cambiazos’ en la PNP

La investigación fiscal sostiene que existieron al menos dos episodios de “cambiazo” de lingotes de oro en 2023, ambos vinculados a la participación de oficiales y suboficiales de la Policía Nacional del Perú.

El primer hecho ocurrió en mayo de 2023, tras un operativo en San Juan de Lurigancho donde la policía incautó oro presuntamente ilegal. Según la fiscalía, el material fue trasladado y depositado bajo resguardo oficial. En ese proceso, los implicados habrían aprovechado para intercambiar uno de los lingotes auténticos por una réplica de cobre, valiéndose de su acceso y control sobre el material incautado. El acto habría pasado desapercibido en los controles internos, ya que no se dejaron observaciones en las actas de lacrado y deslacrado ni los peritos detectaron la falsificación.

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El segundo episodio salió a la luz en julio de 2023, durante una investigación periodística sobre un nuevo “cambiazo” en la sede central de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri). De acuerdo con la tesis fiscal, los policías implicados tomaron fotografías detalladas de los lingotes originales y luego mandaron a fabricar réplicas de cobre de similares dimensiones y peso. El reemplazo se realizó dentro de las propias instalaciones policiales, donde uno de los lingotes auténticos fue sustraído y su lugar ocupado por la réplica.