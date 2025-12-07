Turista estadounidense permanece hospitalizado y en condición crítica en Perú tras caerle un rayo durante una ruta de ciclismo en Cusco

Ocurrió el 26 de noviembre alrededor de las 15:30, durante una ruta de ciclismo de descenso en Occoruro–Chimpahuaylla, Cusco.

En Cusco, donde cada temporada turística atrae a viajeros en busca de aventura, una familia de Florida vive días de incertidumbre. La visita programada para el receso de Acción de Gracias terminó en un episodio que modificó por completo el rumbo del viaje. El maestro estadounidense James Fernández, de 36 años, quedó internado tras un accidente provocado por un rayo que impactó en la zona donde practicaba ciclismo de descenso junto a un amigo cercano.

La expedición incluía a su esposa, Alexis, a su hijo de 5 meses y a un grupo de amistades que decidieron recorrer los senderos andinos. La ruta elegida partía desde una cumbre por encima de los 4.237 metros de altitud. El plan parecía familiar para Fernández y su entorno, acostumbrados a la práctica de deportes al aire libre. Nadie imaginaba una tormenta eléctrica en ese tramo del camino.

El descenso empezó sin contratiempos, pero el clima cambió con rapidez. Fernández iba acompañado por Yuri, su amigo íntimo. En pocos minutos, un rayo golpeó la zona y terminó con la vida de Yuri. Fernández cayó y sufrió fracturas en el cuello, además de una lesión en la médula espinal. La emergencia convocó a agentes de la Policía Nacional, que recorrieron la vía hasta el punto accesible y luego avanzaron dos kilómetros a pie para llegar al sector donde se hallaban los afectados.

Mientras los equipos de auxilio trabajaban, la familia de Fernández iniciaba una cadena de llamadas. La incertidumbre creció al confirmarse la gravedad del caso. Desde Florida, Rick Álvarez, suegro del maestro, expresó el impacto emocional que golpea a los suyos.

La familia aguarda información médica

Una tormenta eléctrica sorprendió al grupo por encima de los 4.200 m s. n. m.

Las autoridades médicas en Perú mantienen a Fernández bajo evaluación. Su estado todavía no permite el traslado a Estados Unidos. La familia conoce las limitaciones y espera nuevas actualizaciones, aunque las horas resultan tensas. “Está luchando por su vida”, afirmó Álvarez. “Tiene una lesión medular grave. Tuvieron que operarlo de emergencia para estabilizar la zona C3-C4. De momento, solo está luchando”.

Álvarez explicó que Fernández no recibió el impacto directo del rayo, pero estuvo tan cerca que el arco eléctrico pudo lanzarlo de la bicicleta. El golpe y la caída derivaron en las fracturas que ahora requieren monitoreo continuo. El accidente dejó una escena difícil para quienes compartían el recorrido.

Alexis, esposa de Fernández, permanece a su lado en el hospital. La distancia con el resto de la familia incrementa el peso de la situación. “Me llama y se pone a llorar; es muy duro”, relató Álvarez. El suegro recordó la relación entre ambos: “Puedo decir con certeza que su matrimonio fue un Camelot. Dos personas que se conocieron y se amaron”.

La historia de un viaje que cambió de rumbo

Un rayo impactó cerca de Fernández, lo que habría generado la caída que le produjo una lesión medular grave.

Fernández viajó a Perú con intención de compartir días de descanso junto a su familia y amistades. El paseo incluía actividades deportivas y recorridos turísticos. La presencia de Yuri, descrito por Álvarez como parte esencial del círculo íntimo de la familia, formaba parte de ese plan. Su muerte dejó un vacío profundo. “Es el tipo de persona a la que quieres abrazar”, señaló. “Un tipo grande, un tipo excepcional. Es una pérdida trágica”.

El impacto emocional se suma al desafío económico. Los amigos de Fernández iniciaron una campaña en GoFundMe ante el elevado costo de una eventual evacuación médica. Según explicaron, solo ese procedimiento podría superar los 300.000 dólares. La recaudación busca aliviar parte de esa carga mientras la familia se concentra en la recuperación del maestro.

La tragedia ocurrió el 26 de noviembre alrededor de las 15:30. La Policía Nacional recibió la alerta y desplegó un equipo hacia Occoruro–Chimpahuaylla, zona situada en el límite de Cusco y Paruro. Los agentes avanzaron por la ruta de acceso y luego siguieron a pie hasta llegar donde se encontraba el grupo. La tormenta sorprendió a los ciclistas en un área expuesta, sin forma de refugiarse ante las descargas eléctricas.

En el lugar había tres personas heridas. Dos lograron estabilizarse con apoyo inmediato. Yuri no presentó señales de vida. Fernández quedó en condición crítica y fue trasladado a un centro médico de Cusco.

Un maestro lejos de casa

En Florida, Fernández trabaja como docente de ciencias en la escuela secundaria Palm Harbor, en el condado de Pinellas. Es padre de dos niños. Su familia esperaba su retorno al finalizar el viaje de Acción de Gracias. Ahora sus allegados mantienen la comunicación con los médicos peruanos, atentos a los reportes que definirán el siguiente paso.

Álvarez resume el sentimiento común: la incertidumbre domina cada hora, mientras Alexis continúa en el hospital y el resto de la familia intenta apoyar desde la distancia. “De momento, solo está luchando”, repitió, consciente de que el avance médico marcará el rumbo inmediato de los próximos días.