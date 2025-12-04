¿DANA ‘Qori’ se extenderá por más tiempo en el Perú? Esta es la respuesta del Senamhi

El evento meteorológico viene provocando lluvias, nieve y ráfagas en la sierra central y sur, pero también tiene efectos sobre la costa.

La DANA ‘Qori’ mantiene en alerta a las regiones andinas del Perú al modificar el clima y provocar lluvias, nieve y ráfagas de viento en la sierra central y sur, según confirmaron especialistas del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).

La entidad había proyectado que el fenómeno finalizaría hoy, viernes 5 de diciembre, pero las condiciones podrían variar según la evolución de la atmósfera. “Sí, cabe la posibilidad de que se extienda, pero las precipitaciones van a ir disminuyendo”, precisó Erickson Rojas, especialista en meteorología del Senamhi, en diálogo con Exitosa.

De acuerdo con el experto, el escenario base mantiene vigente la influencia de la DANA ‘Qori’ —Depresión Aislada en Niveles Altos— entre el 2 y el 5 de diciembre. Este sistema meteorológico cerró su arribo a Perú el martes 2, con pronóstico de impacto hasta la madrugada del viernes.

La DANA 'Qori' provoca lluvias, nieve y ráfagas de viento en la sierra central y sur del Perú, según el Senamhi. (Senamhi)

No obstante, Rojas planteó la posibilidad de que el evento continúe por un periodo superior a lo previsto, aunque, en ese caso, el nivel de las lluvias y sus otros efectos “irán disminuyendo”.

El Senamhi difundió anticipadamente alertas detallando que entre el 3 y el 5 de diciembre se observarían lluvias, nieve, granizo y aguanieve de intensidad de ligera a moderada en sectores de la sierra central y sur, particularmente desde Áncash hasta Tacna y Cusco.

El rango de precipitaciones se ubica entre 11 a 20 milímetros en acumulados diarios, con un acento entre la noche del 4 y el amanecer del 5.

La Depresión Aislada en Niveles Altos, mejor conocida por sus siglas DANA, tiene efecto en el clima de Lima y regiones. (Senamhi)

Áreas afectadas

Rojas detalló a Exitosa que el fenómeno se experimenta sobre todo en regiones surandinas como Huancavelica, Ayacucho, Apurímac, Cusco y Arequipa, donde además se prevé un “incremento de viento”.

Las velocidades podrían superar los treinta kilómetros por hora, con ráfagas puntuales próximas a los 45 km/h, según estimaciones recogidas por Senamhi y confirmadas en sus pronósticos oficiales.

El sistema afecta principalmente localidades situadas por encima de los 2.800 metros sobre el nivel del mar, en las que se registran esencialmente granizadas; en cotas aún mayores, la probabilidad de nieve aumenta.

La DANA ‘Qori’ se aproxima al país desde la franja norte de Chile, según información proporcionada por José Mesia, también especialista del Senamhi. El fenómeno altera patrones meteorológicos no solo en la sierra, sino que se refleja en la costa peruana y genera incremento de temperaturas.

Lluvias y descargas eléctricas en varias regiones del Perú por la DANA Qori. (Fotocomposición Infobae Perú/ Andina/ Foto referencial)

Alcance en Lima y la costa

El impacto de la DANA no se limita a la zona andina. Según confirmó Mesia en diálogo con RPP Noticias, los vientos del norte empujan aire más cálido hacia Lima y varias ciudades de la franja litoral, donde las temperaturas han comenzado a incrementarse respecto a semanas previas.

Tan solo en distritos como La Molina, las máximas podrían elevarse hasta los 26 o 27 grados Celsius, y en la zona oeste de la metrópoli los valores oscilarían entre 22 y 24 grados Celsius.

Los especialistas subrayan que, aunque las temperaturas diurnas suben, las noches se mantendrán en los rangos habituales para la temporada. En este aspecto, Mesia remarcó que “las condiciones oceánicas próximas a la costa peruana siguen dentro de los rangos habituales”.

El equinoccio de primavera constituye un momento relevante tanto en la percepción climática. (Andina)

Monitoreo constante

La autoridad meteorológica insiste en el seguimiento de canales oficiales, tales como la página web y la aplicación del Senamhi, para recibir actualizaciones ante posibles variaciones en la evolución de la DANA ‘Qori’.

Rojas recomendó a la población “seguir la página de Senamhi” y mantenerse al tanto de los avisos oficiales, en especial quienes residen en áreas expuestas a intensificación de lluvias y ráfagas.

El Senamhi mantiene la vigilancia permanente sobre este sistema, caracterizado por intervenir en los patrones de precipitación y viento desde más de cinco mil metros de altura sobre la superficie, hasta niveles atmosféricos que superan los doce kilómetros.

La DANA 'Qori' también impacta la costa peruana, elevando las temperaturas en Lima y otras ciudades litorales. (Infobae Perú)

¿Qué es una DANA?

DANA significa “Depresión Aislada en Niveles Altos” y corresponde a sistemas cerrados que se comportan como bolsas de aire frío y que, al desplazarse sobre océanos o masas continentales, alteran el tiempo local de forma inmediata.

La manifestación del fenómeno genera lluvias, bajadas de nieve y variaciones de temperatura, con impacto directo en la seguridad de rutas y actividades productivas o de esparcimiento al aire libre, advirtió el Senamhi en sus reportes recientes.

La llegada de la DANA ‘Qori’ presenta características atípicas al combinar potencial de precipitación, viento intenso y suba térmica en zonas que van desde la sierra central y sur hasta la franja costera, incluyendo la capital peruana.