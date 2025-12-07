‘Cariñito’ conquista el mundo: De Los Hijos del Sol a Dua Lipa, Cazzu y ‘Élite’, la cumbia peruana trasciende fronteras y une generaciones

‘Cariñito’ conquista el mundo: De Los Hijos del Sol a Dua Lipa y Cazzu, la cumbia peruana que une generaciones.

Hace unas semanas, el público peruano vivió un momento especial al corear una de las canciones más representativas de la cumbia local. ‘Cariñito’, compuesta hace medio siglo, mantiene aún su vigencia y logra emocionar tanto a la audiencia como a artistas nacionales e internacionales. El 25 y 30 de noviembre, respectivamente, Dua Lipa en el Estadio San Marcos y Cazzu en Costa 21, sorprendieron al interpretar este clásico ante miles de asistentes, reafirmando que la canción no solo es un emblema nacional, si no también un fenómeno global.

‘Cariñito’, canción que nació en los años setenta, ha viajado desde entonces por distintas generaciones y estilos musicales, convirtiéndose en un símbolo de identidad y orgullo para el Perú. Aquí sus orígenes y en dónde se ha hecho presente.

Origen y creación de la emblemática canción ‘Cariñito’

Los inicios de ‘Cariñito’ se remonta a julio de 1977, cuando Ángel Aníbal Rosado, compositor limeño conocido por su versatilidad en la música criolla y afroperuana, decidió apostar nuevamente por la cumbia. Rosado buscó al guitarrista José Luis Carballo para que aportara arreglos a una melodía que, en palabras del propio Carballo, transmitía una mezcla de tristeza y alegría.

‘Cariñito’, compuesta por Ángel Aníbal Rosado en 1977, se grabó con Los Hijos del Sol como cantantes.

La grabación se realizó en abril de 1978 en los estudios de Elías Ponce, con Los Hijos del Sol como agrupación intérprete y Edson Bordaes en la voz principal. El resultado fue inmediato: ‘Cariñito’ se convirtió en un éxito local, impulsando la carrera del grupo y marcando el inicio de una travesía internacional.

La letra, directa y emotiva, surgió de la vida cotidiana de Rosado. Su viuda, Eugenia Acosta, relató a El Comercio que muchas de las canciones del compositor estaban inspiradas en su relación y en frases que compartían en la intimidad. Registrada oficialmente en 1980 por la Asociación Peruana de Autores y Compositores (APDAYC), la canción pronto trascendió el ámbito nacional.

Sin embargo, el verdadero despegue internacional de la canción ocurrió en 1979, cuando el cantante colombiano-italiano Rodolfo Aicardi escuchó la versión de Los Hijos del Sol en Ecuador y decidió grabarla con la orquesta Los Hispanos. Aicardi expresó a Pedro Muriel, productor de Discos Fuentes: “Tengo el éxito de este año. Lo escuché en Ecuador y vamos a grabarlo”. Los arreglos estuvieron a cargo de Luis Carlos Montoya, quien ya había trabajado en otros éxitos tropicales.

Es así como, la versión colombiana de ‘Cariñito’, se consagró como un hit en diciembre de ese año y se mantuvo en la cima durante los dos años siguientes. En Colombia, la canción se integró a las celebraciones navideñas y se convirtió en un clásico de la temporada, evocando recuerdos de infancia y reuniones familiares. El tema también se difundió rápidamente en otros países de América Latina y España, consolidando su estatus de éxito internacional.

Presencia en Perú, América Latina y el mundo

La omnipresencia de ‘Cariñito’ en la cultura popular peruana se evidenció especialmente durante los Juegos Panamericanos Lima 2019. La canción sonó en todos los estadios y eventos, al punto de ser calificada por la prensa extranjera como la “canción más odiada” del certamen, aunque para el público local representó un motivo de orgullo y celebración. El tema acompañó el desfile de la delegación peruana y fue bailado incluso por el entonces presidente Martín Vizcarra.

‘Cariñito’ fue la canción con la que ingresó la comitiva deportiva peruana en los Juegos Panamericanos Lima 2019. Video: YouTube

A lo largo de las décadas, la canción peruana también ha sido reinterpretada por una amplia variedad de artistas y agrupaciones, adaptándose a diferentes estilos y públicos. Se destacan las versiones de Bareto, La Sarita y Mauricio Mesones en Perú, que han revitalizado el tema para nuevas generaciones. En Chile, Chico Trujillo y Pachuco y la Cubanacán incorporaron la canción a sus repertorios, mientras que en México, Lila Downs la incluyó en su disco ‘Al Chile’ en 2019.

En España, el grupo de música electrónica Delaporte grabó una versión para la quinta temporada de la exitosa serie ‘Élite’, emitida en 2022 por Netflix, lo que llevó la canción a una audiencia global. Otras adaptaciones notables incluyen la banda española Novedades Carminha y la presencia de ‘Cariñito’ en la telenovela colombiana ‘Loquito por ti’, donde fue interpretada por los protagonistas.

El fenómeno 2025: Dua Lipa y Cazzu cantaron ‘Cariñito’ en Lima

El 25 de noviembre de 2025, Dua Lipa sorprendió al público limeño al invitar al cantante peruano Mauricio Mesones al escenario del Estadio San Marcos para interpretar ‘Cariñito’ durante su ‘Radical Optimism Tour’. La artista británica eligió este clásico como homenaje a la cultura musical local, generando una ovación inmediata y viralidad en redes sociales. Mesones aprovechó la ocasión para reivindicar la autoría de Ángel Aníbal Rosado, resaltando la importancia de reconocer el origen peruano de la canción.

La cantante británica conectó con el público al interpretar la clásica cumbia peruana en español y desató la locura en redes. Infobae Perú / Crédito: Ana Morocho

Cinco días después, el 30 de noviembre, Cazzu ofreció su propio tributo en el Costa 21 de Lima. Vestida con atuendo andino y acompañada de músicos que aportaron un aire carnavalesco, la cantante argentina compartió con el público su vínculo personal con la canción: “Las veces que me han tirado talco, harina y pintura cantando esta canción. Tomando un vino, en caja”, relató, evocando los carnavales del norte argentino y la influencia de la música peruana en su vida. Cazzu bromeó sobre la versión previa de Dua Lipa y, al grito de “¡que se arme el carnaval!”, desató la fiesta en el recinto limeño.

Ambos homenajes evidenciaron la capacidad de ‘Cariñito’ para unir generaciones y culturas, y reafirmaron su vigencia como símbolo de identidad nacional e internacional.

La artista argentina tuvo un encuentro con sus seguidores peruanos el 30 de noviembre en el Costa 21 y los homenajeó con este tema | TikTok

El legado de Ángel Aníbal Rosado y la vigencia de ‘Cariñito’

A pesar del éxito internacional de su obra, Ángel Aníbal Rosado llevó una vida modesta en Perú. Las regalías de ‘Cariñito’ y otras composiciones apenas alcanzaron para costear los tratamientos de la enfermedad terminal que lo aquejó. Rosado falleció en 2008, sin haber disfrutado plenamente del reconocimiento internacional de su canción.

Su hijo, Ángel Aníbal Rosado Jr., recuerda que el compositor creía firmemente en el potencial que tenía la canción para recorrer el mundo, una visión que el tiempo lo confirmó. Hoy, la canción sigue generando regalías, especialmente desde Europa, y se mantiene como motivo de orgullo para su familia y para el Perú.

Dua Lipa y Cazzu enloquecieron Lima al rendir homenaje a ‘Cariñito’, el clásico de la cumbia peruana.

José Luis Carballo, guitarrista de la grabación original, expresó en una entrevista a El Comercio, la emoción de ver a personas de distintas nacionalidades interpretar el tema: “He visto a norteamericanos, europeos y hasta asiáticos tocar la canción. Y a veces se me sale la lagrimas de emoción porque forma parte de nuestra cultura”.

Sin duda, el destino de ‘Cariñito’ superó las expectativas de su creador, convirtiéndose en un himno y emblema nacional que ha cruzado fronteras, sumado generaciones, y que hoy sigue resonando, a viva voz, en escenarios de todo el mundo.