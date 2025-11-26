Mauricio Mesones comparte momento íntimo con los padres de Dua Lipa luego de interpretar ‘Cariñito’

El video revela la cercanía entre Mauricio Mesones y los padres de Dua Lipa en el backstage del Radical Optimism Tour. Infobae Perú / Captura: TikTok

La presentación de Mauricio Mesones junto a Dua Lipa en el Estadio San Marcos continúa generando reacciones, emociones y contenido viral. Pero uno de los momentos más comentados no solo ocurrió sobre el escenario, sino detrás de él, cuando el cantante peruano reveló detalles íntimos y hasta familiares del histórico encuentro.

En un clip que rápidamente se difundió en TikTok y otras redes sociales, se escucha como Mesones describe el ambiente posterior al show, especialmente el encuentro que tuvo con los padres de la artista británica, quienes se mostraron profundamente emocionados tras el éxito de “Cariñito” interpretado a dúo.

El video comienza con la voz de la persona que grababa, quien introduce el contexto con entusiasmo: “Así saludó Mauricio Mesones a los papás de Dua Lipa”. La frase abre de inmediato una ventana a un momento que muchos fanáticos no imaginaron que existió: la cercanía y espontaneidad entre el cantante peruano y la familia de una de las estrellas más importantes del pop mundial.

Mientras suena la música de fondo en medio del caos alegre del backstage, el clip continúa con un comentario que revela más de lo que parece.

“Ahí también estaban sus hermanos. Todos estaban muy contentos después de que cantaran juntos ‘Cariñito’”, señala la persona detrás de la cámara, destacando la atmósfera de celebración que se vivió tras bambalinas.

Lo que sorprende es la naturalidad con la que Mesones y la familia de Dua Lipa compartieron esos minutos posteriores al espectáculo. No solo se trató de un encuentro cordial, sino de un intercambio cálido en el que, según quienes estaban presentes, hubo sonrisas, abrazos y palabras de agradecimiento.

Se abrazaron

Para la familia de la artista, la inclusión de una canción tan icónica y representativa de la música peruana fue un gesto que confirmaba el compromiso de Dua con conectar culturalmente con los países que visita.

La escena, sencilla, pero profundamente humana, resonó entre miles de seguidores que no tardaron en reaccionar en redes sociales. Para muchos, el hecho de que Mesones no solo haya compartido escenario con Dua Lipa, sino también un momento íntimo junto a sus padres y hermanos, elevó aún más la dimensión emocional de la colaboración.

El cantante peruano, que a lo largo de su carrera ha defendido la identidad musical del país, se convirtió en conductor de un puente cultural que llegó incluso al núcleo familiar de la superestrella británica.

“Parece como si se conocieran de mucho”, “Ese Mesones es fácil de hacer amigos”, “Hasta los hermano de Dua Lipa estaban mirándolo”, “Se sintió buena vibras”, “Qué buena onda que Dua Lipa haya elegido a Mauricio”, “Que buen espectáculo”, fueron algunos de los comentarios que rodeaban al clip.

En la grabación no se escucha a Mesones dar declaraciones completas, pero su lenguaje corporal y la forma en la que se muestra, todavía con la emoción a flor de piel, dejan mucho que interpretar. Se ve relajado, sonriendo, intercambiando palabras con su equipo mientras recuerdan lo vivido segundos antes. La música que suena de fondo refuerza la energía del momento: hay alegría, sorpresa y un sentimiento de logro compartido.

El gesto de los padres de Dua Lipa también se volvió tema de conversación. Algunos asistentes presentes en la zona VIP del estadio afirmaron que los progenitores de la cantante se mostraron visiblemente conmovidos cuando el público peruano coreó “Cariñito” a viva voz.

