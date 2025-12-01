La artista argentina tuvo un encuentro con sus seguidores peruanos el 30 de noviembre en el Costa 21 y los homenajeó con este tema | TikTok

La noche del 30 de noviembre, Cazzu subió al escenario de Costa 21 en Lima y transformó su concierto en una celebración de lazos culturales. Desde temprano, los seguidores de la cantante argentina se reunieron con la expectativa de escuchar éxitos como “Ódiame”, “Engreído” e “Inti”. La marea de fanáticos anticipaba una velada cargada de energía y de emociones intensas.

Durante la presentación, Cazzu sorprendió al público luciendo un vestuario inspirado en la indumentaria peruana, con reconocibles detalles andinos que hicieron eco en el ambiente. La elección del atuendo marcó el tono de la noche e inició un acercamiento con la audiencia local que fue más allá de la música.

En un momento clave del show, la artista interrumpió el repertorio para dirigirse a sus seguidores y expresar su aprecio por la cultura de Perú.

Cazzu sorprendió al público con vestimenta andina y la canción “Cariñito”, al estilo de Dua Lipa

“Compartimos mucha cultura, muchas cositas, me falta aprender un montón de Perú, pero hay algo que nos abraza”, declaró frente a una multitud que celebraba cada palabra.

Comentó que la música peruana tiene un peso importante en los carnavales del norte de Argentina y relató: “Las veces que me han tirado talco, harina y pintura cantando esta canción. Tomando un vino, en caja”, vinculando sus recuerdos personales a una tradición festiva compartida.

La conversación anticipó el momento más singular de la noche. Cazzu pidió que se armara el carnaval antes de dar paso, junto con sus músicos, a una versión de “Cariñito” que reinventó el clásico peruano con arreglos más carnavaleros y referencias al estilo globalizado de Dua Lipa.

El público respondió con entusiasmo y muchos registraron el homenaje con sus teléfonos, celebrando la llegada de la música peruana a escenarios internacionales.

La escena evidenció la conexión entre los géneros populares sudamericanos y la capacidad de la música para tender puentes entre artistas y espectadores de distintos orígenes. La interpretación de “Cariñito” no solo se convirtió en el momento más recordado de la noche, sino que reafirmó la influencia de la cultura peruana en la carrera de Cazzu y su vínculo con los aficionados limeños.

Dua Lipa cantó ‘Cariñito’ con Mauricio Mesones

Dua Lipa sorprendió al público de Lima al interpretar “Cariñito” junto a Mauricio Mesones durante su concierto en el Estadio San Marcos, el 25 de noviembre de 2025. La artista británica sumó al cantante peruano al escenario en una de las presentaciones más comentadas de su gira “Radical Optimism Tour”, eligiendo este clásico de la cumbia peruana como homenaje a la cultura musical local.

La interpretación despertó el entusiasmo inmediato de los asistentes, quienes corearon cada verso. El tema “Cariñito” fue compuesto por Ángel Aníbal Rosado en 1979 para el grupo Los Hijos del Sol y se ha consolidado con el tiempo como uno de los himnos más representativos del repertorio popular peruano.

Dua Lipa: Así presentó a Mauricio Mesones y cantó 'Cariñito'. Tiktok

Tras la presentación, Mauricio Mesones destacó la importancia de reconocer la autoría original de Rosado, descartando atribuciones erróneas a otras agrupaciones que también han hecho versiones del tema.

La colaboración entre Dua Lipa y Mesones generó numerosas reacciones positivas en redes sociales y afianzó la conexión de la artista con el público peruano. Durante el concierto, Dua Lipa agradeció la acogida y celebró la oportunidad de compartir escenario con un referente de la música nacional.