Perú

Cazzu sorprendió al público con vestimenta andina y la canción “Cariñito”, al estilo de Dua Lipa

La artista argentina tuvo un encuentro con sus seguidores peruanos el 30 de noviembre en el Costa 21 y los homenajeó con este tema

Guardar
La artista argentina tuvo un encuentro con sus seguidores peruanos el 30 de noviembre en el Costa 21 y los homenajeó con este tema | TikTok

La noche del 30 de noviembre, Cazzu subió al escenario de Costa 21 en Lima y transformó su concierto en una celebración de lazos culturales. Desde temprano, los seguidores de la cantante argentina se reunieron con la expectativa de escuchar éxitos como “Ódiame”, “Engreído” e “Inti”. La marea de fanáticos anticipaba una velada cargada de energía y de emociones intensas.

Durante la presentación, Cazzu sorprendió al público luciendo un vestuario inspirado en la indumentaria peruana, con reconocibles detalles andinos que hicieron eco en el ambiente. La elección del atuendo marcó el tono de la noche e inició un acercamiento con la audiencia local que fue más allá de la música.

En un momento clave del show, la artista interrumpió el repertorio para dirigirse a sus seguidores y expresar su aprecio por la cultura de Perú.

Cazzu sorprendió al público con
Cazzu sorprendió al público con vestimenta andina y la canción “Cariñito”, al estilo de Dua Lipa
“Compartimos mucha cultura, muchas cositas, me falta aprender un montón de Perú, pero hay algo que nos abraza”, declaró frente a una multitud que celebraba cada palabra.

Comentó que la música peruana tiene un peso importante en los carnavales del norte de Argentina y relató: “Las veces que me han tirado talco, harina y pintura cantando esta canción. Tomando un vino, en caja”, vinculando sus recuerdos personales a una tradición festiva compartida.

La conversación anticipó el momento más singular de la noche. Cazzu pidió que se armara el carnaval antes de dar paso, junto con sus músicos, a una versión de “Cariñito” que reinventó el clásico peruano con arreglos más carnavaleros y referencias al estilo globalizado de Dua Lipa.

El público respondió con entusiasmo y muchos registraron el homenaje con sus teléfonos, celebrando la llegada de la música peruana a escenarios internacionales.

Cazzu sorprendió al público con
Cazzu sorprendió al público con vestimenta andina y la canción “Cariñito”, al estilo de Dua Lipa

La escena evidenció la conexión entre los géneros populares sudamericanos y la capacidad de la música para tender puentes entre artistas y espectadores de distintos orígenes. La interpretación de “Cariñito” no solo se convirtió en el momento más recordado de la noche, sino que reafirmó la influencia de la cultura peruana en la carrera de Cazzu y su vínculo con los aficionados limeños.

Dua Lipa cantó ‘Cariñito’ con Mauricio Mesones

Dua Lipa sorprendió al público de Lima al interpretar “Cariñito” junto a Mauricio Mesones durante su concierto en el Estadio San Marcos, el 25 de noviembre de 2025. La artista británica sumó al cantante peruano al escenario en una de las presentaciones más comentadas de su gira “Radical Optimism Tour”, eligiendo este clásico de la cumbia peruana como homenaje a la cultura musical local.

La interpretación despertó el entusiasmo inmediato de los asistentes, quienes corearon cada verso. El tema “Cariñito” fue compuesto por Ángel Aníbal Rosado en 1979 para el grupo Los Hijos del Sol y se ha consolidado con el tiempo como uno de los himnos más representativos del repertorio popular peruano.

Dua Lipa: Así presentó a Mauricio Mesones y cantó 'Cariñito'. Tiktok

Tras la presentación, Mauricio Mesones destacó la importancia de reconocer la autoría original de Rosado, descartando atribuciones erróneas a otras agrupaciones que también han hecho versiones del tema.

La colaboración entre Dua Lipa y Mesones generó numerosas reacciones positivas en redes sociales y afianzó la conexión de la artista con el público peruano. Durante el concierto, Dua Lipa agradeció la acogida y celebró la oportunidad de compartir escenario con un referente de la música nacional.

Temas Relacionados

CazzuConciertoCariñitoperu-entretenimiento

Más Noticias

Perú y Chile tratarán en un comité binacional la crisis de migración y seguridad en la frontera

Delegaciones de ambos países se reúnen este lunes 1 de diciembre para coordinar respuestas frente al aumento de migrantes, con énfasis en la gestión humanitaria y logística, tras militarización en los pasos fronterizos

Perú y Chile tratarán en

Sergio Peña reveló charla con Alex Valera tras supuesta polémica por su ausencia en la selección peruana: “Es imposible que diga algo así”

El mediocampista de Alianza Lima contó detalles de la conversación con el ‘Cholo’, cuando fue desconvocado en la última fecha de las Eliminatorias 2026

Sergio Peña reveló charla con

Revelan video inédito del accidente fatal que causó la muerte de hincha de Palmeiras en Barranco

Las imágenes difundidas ofrecen nuevas perspectivas sobre el hecho que involucra a un aficionado brasileño, ocurrido durante las celebraciones previas a la final de la Copa Libertadores

Revelan video inédito del accidente

Hyundai, Pepsi y BYD: estas son las 10 megaempresas globales que podrían llegar con las ZEE al Perú, ¿Qué está faltando?

El dinamismo de los intercambios con mercados asiáticos posiciona al Perú entre los países latinoamericanos con mayor exposición comercial hacia el Pacífico, según la SNI

Hyundai, Pepsi y BYD: estas

¿El nuevo CLAE? Mujer es acusada de liderar gran estafa piramidal por 15 millones de soles en Lima

Una presunta orgnización criminal encabezada por Nathaly Ypanaqué Casimiro habría defraudado a decenas de personas, quienes entregaron los ahorros de toda su vida

¿El nuevo CLAE? Mujer es
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Perú y Chile tratarán en

Perú y Chile tratarán en un comité binacional la crisis de migración y seguridad en la frontera

25 ambulancias adquiridas en el Gobierno de Dina Boluarte para la PNP están abandonadas en cochera del Mininter

Enrique Valderrama es el candidato presidencial oficial del APRA, al 100% de actas procesadas por la ONPE: ¿quién es?

Enrique Valderrama derrotó a Javier Velásquez Quesquén y Jorge del Castillo: perfil y propuestas del candidato oficial del APRA

‘Trabajadores fantasmas’ del fujimorismo: descubren a empleados del Congreso operando dentro de local de Fuerza Popular

ENTRETENIMIENTO

Ibai Llanos probó el ceviche

Ibai Llanos probó el ceviche de Maido y quedó impresionado, pero usuarios criticaron la presentación

Agatha Lys revela el doloroso abandono de su padre en ‘El valor de la verdad’: “Desde ahí empieza la parte más dura de mi vida”

El emotivo video de Mariella Zanetti junto a su hija Gamille Ode durante un vuelo internacional

Caren y Coco comparten emotivo mensaje sobre la pérdida de su bebé: “Siempre te extrañaremos, el dolor es indescriptible”

Javier Masías desata polémica tras ‘quejarse’ de niños jugando en un parque de Miraflores: “Está lleno”

DEPORTES

Sergio Peña reveló charla con

Sergio Peña reveló charla con Alex Valera tras supuesta polémica por su ausencia en la selección peruana: “Es imposible que diga algo así”

Figura de Géminis relató el impacto del llamado de atención de Natalia Málaga: “Nos mandó a la m… algunas se sintieron mal”

Giancarlo Granda criticó a Franco Navarro por inconvenientes la interna de Alianza Lima: “La ha pifiado con el comportamiento de algunos jugadores”

Perú vs Venezuela: día, hora y canal TV del partido en Lara por la cuarta jornada de la Liga de Naciones Femenina

Guillermo Enrique rompió su silencio sobre pelea con Paolo Guerrero y opinó de salida de Hernán Barcos en Alianza Lima: “Ensucian la imagen”