Cazzu conquistó Lima: homenaje andino, lágrimas por su hija Inti y un final explosivo con “Con Otra”. Infobae Perú /TikTok.

La noche del 30 de noviembre en Costa 21 de San Miguel no fue un concierto más en la gira de Julieta Emilia Cazzuchelli, más conocida como Cazzu. Tampoco fue simplemente un encuentro entre la artista argentina y sus seguidoras peruanas que la esperaban desde hace meses.

Fue, sobre todo, una noche que dejó una marca emocional imborrable tanto para la artista como para miles de fans que la acompañaron. Una fecha que Cazzu recordará toda su vida: la primera vez que le cantó a su hija Inti sobre un escenario, una presentación que la quebró por completo y que convirtió el concierto en un ritual íntimo, colectivo y profundamente emotivo.

Julieta regresó al Perú como parte de su ‘Linaje Tour’, un despliegue visual y conceptual que combina trap, tango, gótico y teatralidad al más puro estilo de una novela policial. Pero más allá del impacto artístico, fue su vulnerabilidad la que terminó por consagrar la noche.

La artista agradeció el cariño del público peruano y recordó que Lima fue la primera ciudad donde su hija la vio cantar. Foto: conciertosperu.

Un escenario teatral y un público encendido

Desde temprano, Costa 21 se convirtió en un mar rojo. Cientos de fans lucían los ya tradicionales cachitos de diablita, símbolo indiscutible de la estética de la artista.

El ambiente era festivo, cargado de emoción y expectativa. A las 8:05 p. m., el escenario se encendió: luces, humo y una puesta teatral que anunciaba la llegada de “La Jefa”.

El primer acto del show, correspondiente a la parte “Latinaje”, dio inicio con fuerza. Cazzu apareció impecable, imponente y sensual, arrancando con canciones como “Ódiame”, “Sobre tu tumba”, “Me tocó perder”, “Piénsame”, “Mala Suerte” y “Engreído”, dejando en claro que su regreso a Lima venía cargado de energía y dramatismo.

Cazzu interpretó “Con Otra” en una versión que inició como tango antes de desatar la euforia general. Foto Bizarrolivepe

“Latinaje”: una novela policial hecha concierto

La propuesta de esta gira es una de las más ambiciosas de su carrera. “Latinaje” transforma el escenario en una historia dividida en tres actos. Cazzu, en el centro de esta narrativa, se convierte en una antiheroína que mezcla los códigos sensuales del trap con influencias estéticas de los años 70, el tango y la cultura gótica.

La artista realizó varios cambios de vestuario, bailó tango en una coreografía que desbordó intensidad y ofreció momentos actorales que demostraron que su espectáculo no es solo música: es performance, es historia, es identidad.

“No solo soy una mujer sexy en el escenario, soy una artista completa”, pareció decir con cada gesto, con cada mirada directa al público, con cada movimiento que fusionaba teatralidad, ternura y peligro.

La artista combinó tango, trap y teatralidad en su gira ‘Linaje Tour’ que llegó por segunda vez a Lima. Foto: conciertosperu.

Cazzu se quiebra: la primera vez que le canta a su hija Inti en vivo

Pero nada se comparó con lo que vino después. Entre aplausos y gritos, Cazzu tomó aire y saludó al público peruano, recordando que esta era la segunda vez que se presentaba en Lima. “Gracias a mis fans que están desde el inicio”, dijo emocionada.

Entonces, pausó. Respiró hondo. Y confesó lo que estaba por ocurrir: “Hoy traté de convencer a mi hija de que me viera por primera vez en el escenario… y me está mirando”.

La artista argentina emocionó al público peruano al interpretar “Inti”, un momento que describió como inolvidable. TikTok

El público estalló. Miles de luces de celulares iluminaron Costa 21. Y mientras comenzaban los primeros acordes de “Inti”, la canción que compuso especialmente para su hija de 2 años, Cazzu no pudo contener las lágrimas.

Apenas comenzó a cantar, su voz se cortó. El público la acompañó. Muchas fans se unieron levantando soles de papel amarillo, iluminando el espacio como si fuera un pequeño altar dedicado a la maternidad, al amor, al arte.

Cazzu lloró abiertamente. Se cubrió el rostro. Siguió cantando aunque su voz temblaba. “Qué hermoso… qué lindo regalo”, alcanzó a decir, conmovida.

Al terminar, pidió un pañuelo mientras repetía, entre lágrimas: “Nunca me voy a olvidar que fue en este concierto en Perú donde mi bebé me escuchó cantar su canción por primera vez”.

Fue, sin duda, uno de los momentos más emotivos no solo de la noche, sino de toda su carrera.

Cazzu se quiebra en el escenario de Costa 21 al cantarle por primera vez a su hija Inti durante su concierto en Lima. TikTok

Homenaje al Perú: Cazzu canta “Cariñito” y desata la euforia general

Después de secarse las lágrimas, el show tomó un rumbo inesperado —y profundamente peruano—. Cazzu reapareció con un corpiño rojo con motivos andinos, diseñado especialmente para ella por la argentina Nerina, de la marca HijasDesign. Una pieza que rindió homenaje directo a las culturas que comparten Perú, Bolivia y el norte argentino.

“En mi tierra he bailado carnavales con esta canción… me han tirado harina, pintura… tomando vino en caja”, recordó entre risas antes de empezar “Cariñito”.

Los primeros acordes de “Cariñito”, el clásico de los Hijos del Sol, retumbaron en Costa 21. Y Lima explotó. Más de cinco mil personas cantaron al unísono. Saltaron. Gritaron. Cazzu sonrió, sorprendida por la energía desbordada del público.

Aunque hace pocos días el tema sonó en boca de Dua Lipa junto a Mauricio Mesones, la versión de Cazzu fue distinta: más íntima, más fiestera, más latinoamericana.

La segunda sorpresa de esa canción fue cuando entonó “Poco a Poco”, un huayno popularizado por Los Chipis y posteriormente por agrupaciones como elg rupo peruano ‘Bareto’.

La artista lo interpretó con cariño, como quien canta una canción que ha marcado su propia historia. Y el público, por supuesto, respondió con una ovación inmediata.

Homenaje al Perú: Cazzu canta “Cariñito” y desata la euforia general. Infobae Perú.

El final con el himno de todas: “Con Otra”

La canción que más esperaban las peruanas era, sin duda, “Con Otra”. Cazzu la inició con un bandoneón, interpretándola como un tango desgarrador antes de transformarla en el himno trapero que todas querían gritar.

“¡Demuestren de qué están hechas!”, lanzó. Y Lima respondió con una contundencia que hizo vibrar todo el recinto entero, entonando de principio dicho tema.

Cazzu interpretó “Con Otra” en una versión que inició como tango antes de desatar la euforia general. TikTok

Para cerrar la noche, la artista se quitó los zapatos y subió al escenario a varias fans —entre ellas una vestida de diablita— para bailar “Menú de degustación”. La energía fue pura celebración: sudor, risas, abrazos, baile y complicidad.

Fue la culminación perfecta de una noche que lo tuvo todo: lágrimas, baile, homenaje, teatro, trap, tango y conexión cultural.

El concierto de Cazzu en el Costa 21 fue más que un show. Fue un capítulo fundamental en su historia como artista y como madre. Fue el día en que su hija la vio cantar por primera vez. El día en que honró al Perú con dos clásicos de su repertorio cultural. El día en que se volvió, definitivamente, parte de la memoria emocional del público peruano.

Cazzu mostró su versatilidad con cambios de vestuario, coreografías de tango y una potente interpretación vocal. Foto Bizarrolivepe