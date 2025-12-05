Lima afrontará días grises y lloviznas durante el último feriado largo del año, según pronóstico del Senamhi

Llovizna y frío en Lima: cuántos días durará la DANA ‘Qori’ y qué zonas serán las más afectadas, según Senamhi - TV Perú

Este fin de semana, Lima Metropolitana inicia el último feriado largo del año por el Día de la Inmaculada Concepción (8 de diciembre) y la Batalla de Ayacucho (9 de diciembre). El Senamhi pronosticó condiciones de cielo cubierto y lloviznas ligeras en varios distritos, lo que convertirá las jornadas de descanso en días mayormente grises y frescos para los limeños.

Durante este periodo festivo, muchos residentes de Lima podrían optar por actividades en casa o bajo techo, como reuniones familiares, visitar museos o centros comerciales, y disfrutar de propuestas gastronómicas al abrigo del clima húmedo y fresco. Elegir planes que permitan resguardarse contribuirá a sacar el máximo provecho al feriado, manteniéndose cómodos pese a la ausencia de sol.

Conocer el pronóstico del tiempo es esencial, ya que permite a la población prepararse de forma adecuada para las celebraciones y desplazamientos habituales en estas fechas. Esta anticipación ayuda a evitar contratiempos, facilita la elección del vestuario apropiado e incluso influye en la planificación segura de viajes interprovinciales o salidas recreativas.

Llovizna y frío en Lima: cuántos días durará la DANA ‘Qori’ y qué zonas serán las más afectadas, según Senamhi - TV Perú

¿Cómo estará el clima en Lima durante el feriado largo?

Las previsiones del Senamhi para Lima Metropolitana contemplan jornadas en su mayoría con cielo cubierto, especialmente en los distritos de la zona oeste y este. Entre el sábado 6 y el domingo 7 de diciembre, se espera un panorama de nubes persistentes por las mañanas, con potencial de lloviznas ligeras el domingo 7 y presencia de ráfagas de viento por la tarde.

En los días posteriores, lunes 8 y martes 9, continuarán las mañanas grises y húmedas, con lloviznas dispersas y algunos periodos breves de brillo solar en ciertos sectores de la ciudad. El rango de temperaturas variará entre 16℃ y 18℃ en las mínimas y entre 20℃ y 22℃ en las máximas en Lima oeste. En el este, las mínimas oscilarán entre 14℃ y 15℃, mientras que las máximas alcanzarán entre 24℃ y 26℃.

Senamhi advierte frío en Lima: lluvias y neblina reducirán la temperatura hasta los 14 °C en los próximos días

Pronóstico para la costa, sierra y selva en este feriado largo

Durante el feriado largo, la costa peruana —excepto la capital— experimentará condiciones de cielo mayormente despejado o con nubes dispersas, acompañadas de temperaturas elevadas, especialmente en el norte y sur. Piura y Máncora liderarán con máximas de 32℃ y 31℃, respectivamente. La mínima más alta en esta región será de 20℃. Tumbes alcanzará máximas de 29℃, mientras que en el centro y sur, Ica tendrá hasta 31℃ de máxima y Paracas 30℃. Lima, a diferencia del resto de la costa, mantendrá temperaturas máximas alrededor de 26℃ y mínimas de 16℃.

En la sierra se mantendrá una marcada diferencia térmica entre el día y la noche. Las mañanas serán frías, con temperaturas mínimas cercanas al punto de congelación en las zonas altas: Andahuaylas y Huancavelica reportarán 1℃ y Huaraz 2℃. Durante el día, los termómetros podrán ascender de manera significativa, especialmente en Huánuco (30℃), Ayacucho (27℃) y Andahuaylas (26℃), generando un entorno ideal para quienes planean actividades al aire libre.

En el altiplano, las condiciones oscilarán: Puno mostrará una máxima de 18℃ y Juliaca llegará a 20℃, aunque las mínimas serán frías, con seis grados en Puno y cinco en Juliaca.

Frío en Lima. (Foto: Andina)

La selva, por su parte, afrontará ambiente caluroso, húmedo y lluvias aisladas. Jaén registrará las temperaturas más altas, llegando a 35℃, seguida de Iquitos con 33℃. Algunas ciudades como Puerto Maldonado, Satipo, La Merced y Tingo María tendrán cielos cubiertos y lluvias moderadas, mientras que en Iquitos y Yurimaguas las mínimas se mantendrán elevadas en torno a los 22℃ y 23℃. La variabilidad climática en esta región exigirá prestar especial atención a los informes meteorológicos previos a cualquier desplazamiento o actividad al aire libre.

Cuatro días de descanso en el útlimo feriado largo del 2025

El Perú se apresta a vivir el último feriado largo de 2025, que abarcará del sábado 6 al martes 9 de diciembre, permitiendo a trabajadores del sector público y miles del privado disfrutar de cuatro días de descanso continuo. Esta pausa, una de las más esperadas del año, coincide con dos celebraciones de gran relevancia nacional y marca una oportunidad ideal para el reencuentro familiar, el turismo interno o el descanso.

(foto: Diario Panorama)

Tanto el lunes 8, Día de la Inmaculada Concepción, como el martes 9, feriado conmemorativo de la Batalla de Ayacucho, son feriados oficiales para empleados públicos, privados y estudiantes, lo que facilita organizar viajes o actividades recreativas de mayor duración. En caso de laborar durante estos días, la normativa vigente estipula el derecho a una remuneración triple, salvo si se otorga un descanso sustitutorio.

Mientras el país se prepara para este feriado, el Congreso debate una propuesta normativa que podría modificar la dinámica de los días de descanso en próximos calendarios, trasladando al lunes siguiente los feriados que habitualmente caen en fechas fijas. Esta medida busca garantizar que toda la población pueda aprovechar plenamente estos descansos, evitando que se pierdan cuando coinciden con fines de semana no laborables para algunos sectores.