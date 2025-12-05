Perú

Lima afrontará días grises y lloviznas durante el último feriado largo del año, según pronóstico del Senamhi

Las previsiones meteorológicas anticipan días grises y húmedos en la capital, lo que condicionará las actividades y desplazamientos del feriado por la Inmaculada Concepción y la Batalla de Ayacucho

Guardar
Llovizna y frío en Lima:
Llovizna y frío en Lima: cuántos días durará la DANA ‘Qori’ y qué zonas serán las más afectadas, según Senamhi - TV Perú

Este fin de semana, Lima Metropolitana inicia el último feriado largo del año por el Día de la Inmaculada Concepción (8 de diciembre) y la Batalla de Ayacucho (9 de diciembre). El Senamhi pronosticó condiciones de cielo cubierto y lloviznas ligeras en varios distritos, lo que convertirá las jornadas de descanso en días mayormente grises y frescos para los limeños.

Durante este periodo festivo, muchos residentes de Lima podrían optar por actividades en casa o bajo techo, como reuniones familiares, visitar museos o centros comerciales, y disfrutar de propuestas gastronómicas al abrigo del clima húmedo y fresco. Elegir planes que permitan resguardarse contribuirá a sacar el máximo provecho al feriado, manteniéndose cómodos pese a la ausencia de sol.

Conocer el pronóstico del tiempo es esencial, ya que permite a la población prepararse de forma adecuada para las celebraciones y desplazamientos habituales en estas fechas. Esta anticipación ayuda a evitar contratiempos, facilita la elección del vestuario apropiado e incluso influye en la planificación segura de viajes interprovinciales o salidas recreativas.

Llovizna y frío en Lima:
Llovizna y frío en Lima: cuántos días durará la DANA ‘Qori’ y qué zonas serán las más afectadas, según Senamhi - TV Perú

¿Cómo estará el clima en Lima durante el feriado largo?

Las previsiones del Senamhi para Lima Metropolitana contemplan jornadas en su mayoría con cielo cubierto, especialmente en los distritos de la zona oeste y este. Entre el sábado 6 y el domingo 7 de diciembre, se espera un panorama de nubes persistentes por las mañanas, con potencial de lloviznas ligeras el domingo 7 y presencia de ráfagas de viento por la tarde.

En los días posteriores, lunes 8 y martes 9, continuarán las mañanas grises y húmedas, con lloviznas dispersas y algunos periodos breves de brillo solar en ciertos sectores de la ciudad. El rango de temperaturas variará entre 16℃ y 18℃ en las mínimas y entre 20℃ y 22℃ en las máximas en Lima oeste. En el este, las mínimas oscilarán entre 14℃ y 15℃, mientras que las máximas alcanzarán entre 24℃ y 26℃.

Senamhi advierte frío en Lima:
Senamhi advierte frío en Lima: lluvias y neblina reducirán la temperatura hasta los 14 °C en los próximos días

Pronóstico para la costa, sierra y selva en este feriado largo

Durante el feriado largo, la costa peruana —excepto la capital— experimentará condiciones de cielo mayormente despejado o con nubes dispersas, acompañadas de temperaturas elevadas, especialmente en el norte y sur. Piura y Máncora liderarán con máximas de 32℃ y 31℃, respectivamente. La mínima más alta en esta región será de 20℃. Tumbes alcanzará máximas de 29℃, mientras que en el centro y sur, Ica tendrá hasta 31℃ de máxima y Paracas 30℃. Lima, a diferencia del resto de la costa, mantendrá temperaturas máximas alrededor de 26℃ y mínimas de 16℃.

En la sierra se mantendrá una marcada diferencia térmica entre el día y la noche. Las mañanas serán frías, con temperaturas mínimas cercanas al punto de congelación en las zonas altas: Andahuaylas y Huancavelica reportarán 1℃ y Huaraz 2℃. Durante el día, los termómetros podrán ascender de manera significativa, especialmente en Huánuco (30℃), Ayacucho (27℃) y Andahuaylas (26℃), generando un entorno ideal para quienes planean actividades al aire libre.

En el altiplano, las condiciones oscilarán: Puno mostrará una máxima de 18℃ y Juliaca llegará a 20℃, aunque las mínimas serán frías, con seis grados en Puno y cinco en Juliaca.

Frío en Lima. (Foto: Andina)
Frío en Lima. (Foto: Andina)

La selva, por su parte, afrontará ambiente caluroso, húmedo y lluvias aisladas. Jaén registrará las temperaturas más altas, llegando a 35℃, seguida de Iquitos con 33℃. Algunas ciudades como Puerto Maldonado, Satipo, La Merced y Tingo María tendrán cielos cubiertos y lluvias moderadas, mientras que en Iquitos y Yurimaguas las mínimas se mantendrán elevadas en torno a los 22℃ y 23℃. La variabilidad climática en esta región exigirá prestar especial atención a los informes meteorológicos previos a cualquier desplazamiento o actividad al aire libre.

Cuatro días de descanso en el útlimo feriado largo del 2025

El Perú se apresta a vivir el último feriado largo de 2025, que abarcará del sábado 6 al martes 9 de diciembre, permitiendo a trabajadores del sector público y miles del privado disfrutar de cuatro días de descanso continuo. Esta pausa, una de las más esperadas del año, coincide con dos celebraciones de gran relevancia nacional y marca una oportunidad ideal para el reencuentro familiar, el turismo interno o el descanso.

(foto: Diario Panorama)
(foto: Diario Panorama)

Tanto el lunes 8, Día de la Inmaculada Concepción, como el martes 9, feriado conmemorativo de la Batalla de Ayacucho, son feriados oficiales para empleados públicos, privados y estudiantes, lo que facilita organizar viajes o actividades recreativas de mayor duración. En caso de laborar durante estos días, la normativa vigente estipula el derecho a una remuneración triple, salvo si se otorga un descanso sustitutorio.

Mientras el país se prepara para este feriado, el Congreso debate una propuesta normativa que podría modificar la dinámica de los días de descanso en próximos calendarios, trasladando al lunes siguiente los feriados que habitualmente caen en fechas fijas. Esta medida busca garantizar que toda la población pueda aprovechar plenamente estos descansos, evitando que se pierdan cuando coinciden con fines de semana no laborables para algunos sectores.

Temas Relacionados

Feriado largo Lima Metropolitana Senamhi Clima Pronóstico del tiempoperu-noticias

Más Noticias

Sindicato y empleador: Causas de los conflictos laborales

El documento detalla que los tipos de desacuerdo laboral se generan por malentendidos o problemas en la comunicación, sobre los roles y las responsabilidades, cuestionamientos sobre liderazgo y gestión, entre otros

Sindicato y empleador: Causas de

Congreso: proponen implementar un aplicativo de personas desaparecidas administrado por la PNP

El proyecto de ley fue presentado por la legisladora Katy Ugarte, de la bancada Juntos por el Perú - Bloque Magisterial - Voces del Pueblo

Congreso: proponen implementar un aplicativo

Acoso en los Juegos Bolivarianos 2025: Delegado de Barbados fue detenido por actos de connotación sexual contra trabajadora

La Policía Nacional intervino al ciudadano barbadense y lo trasladó a la comisaría del sector para las diligencias e investigaciones de ley

Acoso en los Juegos Bolivarianos

Grupo de Francia en el Mundial 2026: los rivales que tendrá el ‘galo’ en la Copa del Mundo

Los dirigidos por Didier Deschamps van por su revancha tras perder la final en Qatar 2022. Uno de sus contrincantes se definirá en el repechaje

Grupo de Francia en el

Dejaron sin seguro médico a Delia Espinoza incluso antes de que sea inhabilitada

Inhabilitada fiscal suprema también estuvo recibiendo parte de su sueldo, pero a cuenta de su CTS

Dejaron sin seguro médico a
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Congreso: proponen implementar un aplicativo

Congreso: proponen implementar un aplicativo de personas desaparecidas administrado por la PNP

Dejaron sin seguro médico a Delia Espinoza incluso antes de que sea inhabilitada

José Jerí en la mira del JEE: Presidente habría infringido neutralidad con frases a favor de Somos Perú

Zamir Villaverde califica de “ilegal e inconstitucional” la sentencia del TC que ordena retiro de portones y muros

¿La JNJ nombrará un nuevo fiscal supremo tras la inhabilitación de Delia Espinoza? Esto responde la magistrada

ENTRETENIMIENTO

Santi Lesmes llevará al niño

Santi Lesmes llevará al niño Pol Deportes a la Champions League para que narre el partido Real Madrid vs. Manchester City

Los emotivos mensajes de Jesús Barco y Raúl Marquina a Melissa Lobatón por su cumpleaños: “Mi flaca bella engreída”

Alfredo Benavides rechaza seguir a su hermano Jorge Benavides a Panamericana TV por Susana Umbert: “Ni muerto”

Gerardo Pe y Mario Irivarren respaldan a Laura Spoya y responden a acusaciones de Brian Rullan: “Tenemos mucha química, no hay más”

Grupo Frontera habilita nuevas zonas para su concierto en Lima tras agotar entradas

DEPORTES

El fixture de Francia en

El fixture de Francia en el Mundial 2026: partidos, rivales y fechas en la fase de grupos de la Copa del Mundo

Grupo de Francia en el Mundial 2026: los rivales que tendrá el ‘galo’ en la Copa del Mundo

Así llegó Escocia al Mundial 2026: cómo se clasificó y el DT que le devolvió la ilusión a un equipo que regresó al máximo escenario tras 28 años

Así llegó Egipto al Mundial 2026: cómo se clasificó y las nuevas figuras que ilusionan al seleccionado que comanda Mohamed Salah

Así llegó Países Bajos al Mundial 2026: cómo se clasificó, una historia de subcampeonatos y grandes figuras