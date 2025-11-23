Feriado largo en diciembre 2025: cuatro días de descanso seguidos para cerrar el año en Perú

Feriado largo en diciembre. Foto: 7calendar / difusión

El Perú se alista para disfrutar del último feriado largo del 2025. Entre el sábado 6 y el martes 9 de diciembre, trabajadores —principalmente del sector público— podrán acceder a cuatro días continuos de descanso, una de las pausas más esperadas del cierre de año. La razón: el calendario nacional contempla la Inmaculada Concepción (8 de diciembre) y la Batalla de Ayacucho (9 de diciembre) como días feriados, lo que sumado al fin de semana crea un bloque ideal para viajar, visitar a la familia o simplemente descansar.

A pocas semanas de terminar el año, este feriado largo se perfila como una de las fechas más importantes del calendario laboral peruano, especialmente para quienes no trabajan fines de semana. En contraste, miles de empleados del sector privado sí deberán laborar sábados o domingos según disposición de sus empresas.

¿Por qué habrá un feriado largo?

El lunes 8 de diciembre es feriado nacional por la festividad de la Inmaculada Concepción, mientras que el martes 9 de diciembre se conmemora la Batalla de Ayacucho, una de las fechas históricas más relevantes para el país. Ambos son feriados oficiales para trabajadores públicos, privados y estudiantes de todos los niveles.

Al coincidir con un fin de semana, se genera automáticamente un feriado largo de cuatro días, sin necesidad de decretos adicionales.

El siguiente feriado en Perú es el de la Inmaculada Concepción. Foto: Diario Católico

¿Quiénes descansan y cómo se paga si se trabaja?

De acuerdo con la normativa vigente, quienes laboren cualquiera de los dos feriados nacionales —8 o 9 de diciembre— tienen derecho a recibir un pago triple, siempre que no reciban descanso sustitutorio.

Según la Cámara de Comercio de Lima (CCL), la remuneración se calcula así:

Pago por el día feriado.

Pago por la jornada efectivamente trabajada.

Un monto adicional equivalente al 100% por laborar en feriado.

En caso el trabajador reciba descanso compensatorio, ya no corresponde el pago extra.

El incumplimiento de las disposiciones relacionadas al descanso por día feriado constituye una infracción muy grave que puede ser sancionada, según Sunafil. (Andina)

Diferencia entre feriado y día no laborable

En Perú, “feriado” y “día no laborable” no significan lo mismo.

Feriado: es obligatorio y aplica para el sector público y privado. No se recupera.

Día no laborable: lo decreta el Gobierno y está dirigido principalmente al sector público. En el sector privado, su aplicación depende del empleador y las horas no trabajadas deben recuperarse.

Esta distinción es clave para quienes planean viajes o actividades durante esos días.

¿Habrá otro feriado largo en diciembre?

Sí. Además del descanso del 6 al 9 de diciembre, los trabajadores del sector público tendrán otro periodo de pausa del jueves 25 al domingo 28 de diciembre, debido a que el Gobierno declaró el viernes 26 como día no laborable por Navidad.

En el sector privado, ese día no laborable será opcional y sujeto a decisión de cada empresa.

El 24 de diciembre no es feriado ni día no laborable. Foto: Dos Manos Perú

Los feriados oficiales del 2025

Este año se establecieron 16 feriados nacionales, entre celebraciones religiosas e históricas. Estas son las fechas completas:

1 de enero – Año Nuevo

17 de abril – Jueves Santo

18 de abril – Viernes Santo

1 de mayo – Día del Trabajo

7 de junio – Batalla de Arica / Día de la Bandera

29 de junio – San Pedro y San Pablo

23 de julio – Día de la Fuerza Aérea del Perú

28 de julio – Fiestas Patrias

29 de julio – Fiestas Patrias

6 de agosto – Batalla de Junín

30 de agosto – Santa Rosa de Lima

8 de octubre – Combate de Angamos

1 de noviembre – Día de Todos los Santos

8 de diciembre – Inmaculada Concepción

9 de diciembre – Batalla de Ayacucho

25 de diciembre – Navidad

¿Cambios futuros en el calendario? El Congreso evalúa propuestas

En medio de la expectativa por los feriados de diciembre, en el Congreso aún está pendiente el debate sobre proyectos que buscan:

Mover feriados a los lunes.

Crear nuevos feriados nacionales.

Entre las iniciativas está la propuesta del congresista Idelso Manuel García Correa (APP) para declarar el 13 de octubre como un nuevo feriado nacional en honor al Señor Cautivo de Ayabaca, hoy feriado regional en Piura.