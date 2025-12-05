iOA revela el costo real de recrear el concierto de Rosalía en Perú, una experiencia entre deudas y traumas que tuvo que superar

iOA cuenta todo lo que gastó para el concierto inspirado en La Rosalía. Tiktok

Ioanis Patsias Morales, más conocido como iOA, es uno de los creadores digitales más influyentes del país. En 2023 sorprendió al público al realizar el proyecto más ambicioso de su carrera: el ‘Miji Show’, un espectáculo musical inspirado en el ‘Motomami Tour’ de Rosalía y llevado a cabo en el Anfiteatro del Parque de la Exposición. La apuesta por replicar una experiencia artística de ese nivel no solo exhibió su capacidad creativa y de producción, sino que también dejó una huella profunda en su vida personal y profesional.

A través de cinco relatos publicados en sus redes sociales, iOA reveló la verdadera dimensión del reto que asumió. Detalló los obstáculos legales y financieros que enfrentó, así como el desgaste emocional que supuso sacar adelante un proyecto de tal magnitud. Su testimonio mostró no solo la complejidad del proceso, sino el nivel de convicción que lo impulsó a seguir adelante con uno de los trabajos más arriesgados y significativos de su trayectoria.

El nacimiento de la idea

Todo inició con una obsesión artística genuina. Después de autofinanciarse un viaje a Nueva York en 2022 para presenciar el Motomami World Tour de Rosalía, iOA quedó impactado por lo que describió como un espectáculo cultural y visual sin precedentes. Según relató, surgió una pregunta que envolvió de inmediato al proyecto: “¿Por qué el Perú no puede vivir algo así?”. Su respuesta fue utilizar su comunidad, creatividad y recursos propios para acercar ese momento al público peruano.

La primera idea fue organizar flash mobs callejeros con fragmentos emblemáticos del show en los semáforos de Lima, pero la negativa de las autoridades municipales redireccionó la producción hacia escenarios privados, hasta que finalmente eligieron el Parque de la Exposición para montar el espectáculo.

El presupuesto desbordado de un sueño

La propuesta de iOA fue ambiciosa y el cálculo inicial pronto quedó corto. El show, ajustado para ser lo más fiel posible a un concierto real de Rosalía, abarcó aspectos técnicos y creativos al máximo nivel. Los gastos se repartieron en distintas áreas:

Maquillaje, pelucas y vestuario de bailarines y del personaje de Rosalía: 6.000 dólares.

Todas las variantes de vestuario del acto central y sus acompañantes: 3.000 dólares extra.

Coreografía profesional: 2.000 dólares.

Pago a bailarines: 6.000 dólares.

Alquiler de salones de ensayo: 1.000 dólares.

Profesora de flamenco: 1.000 dólares.

Circuito y alquiler de cámaras, grabación para documental de YouTube: 24.000 dólares.

Montaje de pantallas HD, luces, sonido y estructuras técnicas: 23.000 dólares.

Dirección de cámaras, sonido y video: 8.000 dólares.

Construcción del escenario principal (el “sinfín blanco”): 8.000 dólares.

Escenografía móvil: 2.000 dólares.

Alquiler del Parque de la Exposición, incluyendo montaje y desmontaje: 8.000 dólares.

Servicios y seguridad (baños portátiles, 33 guardias, ambulancia): 5.000 dólares.

Casco personalizados, scooters y utilería especial: 7.000 dólares.

Honorarios de DJ y músicos invitados: 3.000 dólares.

Productores ejecutivos y de campo: 15.000 dólares.

Los números superaron cualquier expectativa inicial. Según documentó iOA en sus videos, el presupuesto global rebasó con holgura los 100.000 dólares al tomar en cuenta accesorios, salarios y licencias musicales. El evento terminó financiándose mediante la preventa de entradas y todo tipo de acuerdos personales para cubrir obligaciones con proveedores.

Una amenaza legal inesperada

En plena vorágine de ensayos y organización, iOA fue sorprendido por una carta notarial de parte de Mecnun Giasar, el coreógrafo de Rosalía, que reclamaba presunta infracción de derechos de autor y aprovechamiento comercial de la imagen, la música y el espectáculo de Rosalía. La situación añadió un nivel de presión al ya complejo panorama de la producción.

Con el respaldo de su equipo legal, el productor revisó cuidadosamente cada trámite y conversación vinculada, respaldándose en que las licencias musicales para las canciones estaban pagadas y que el show, al igual que otros tributos internacionales, quedaba amparado bajo la figura de imitación permitida.

“La demanda no prosperó y nunca se interpuso un proceso formal”, aseguró iOA, mostrando incluso sus antecedentes penales y recalcando que todo fue resuelto gracias a la documentación y asesoría legal adecuada. Además, recibió instrucciones de registrar sus interacciones y contratos para evitar futuros conflictos relacionados con derechos en Internet y en plataformas sociales.

El impacto de la reacción

Tras el espectáculo, la percepción fue agridulce: por un lado, la comunidad digital celebró la hazaña y la propia Rosalía llegó a seguir a iOA en TikTok luego de viralizarse un video del show. La validación de la artista sirvió como reconocimiento simbólico para el esfuerzo del peruano, aunque la relación con Sony Music y sus restricciones impidió un mayor acercamiento formal.

El influencer relató que incluso algunas marcas multinacionales le propusieron conocer a Rosalía en festivales futuros, pero la propia discográfica bloqueó esa posibilidad por razones corporativas. A pesar de los desencuentros, iOA pudo confirmar a través de miembros del equipo de la cantante que ella valoró el tributo.

El peso de la deuda y la carrera contrarreloj para saldarla

La dimensión financiera del proyecto dejó a iOA con una abultada deuda de 60.000 dólares luego de la primera fecha. Las expectativas de que nuevas funciones equilibrarían las cuentas no se materializaron y, durante la mayor parte de 2023, el influencer vivió bajo presión para cumplir con todos los compromisos asumidos en la producción.

Agradeció el respaldo de proveedores que le otorgaron facilidades de pago y un margen extra para poder enfrentar los saldos pendientes. En paralelo, múltiples campañas comerciales y patrocinios publicitarios permitieron que, recién en diciembre del mismo año, pudiera liquidar todas sus obligaciones. “Chao, Rosalía. Chao, deudas. Chao, todo. Y comenzó la era Gioa”, narró iOA, en referencia a su vuelta a los contenidos propios y a dejar atrás el peso financiero y emocional del evento.

Los traumas y la reconstrucción personal

La travesía dejó secuelas emocionales importantes. iOA confesó que el proceso derivó en tres traumas: primero, la dificultad de separar su identidad personal de la de Rosalía tras meses de personificación; segundo, el miedo persistente al fracaso y la sensación de que cualquier proyecto de escala grande podía terminar arrastrándolo a nuevas deudas y complicaciones; y tercero, una renuencia temporal a volver a intentar eventos musicales de tal magnitud.

Gracias al acompañamiento terapéutico y la reconexión con su estilo propio como creador, el influencer fue reencontrándose consigo mismo. Se enfocó de nuevo en formatos más personales y menos expuestos al colapso financiero, destacando que cada pequeño logro profesional posterior sirvió para reconstruir la confianza y recordar el valor del proceso.

