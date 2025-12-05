Perú

iOA revela el costo real de recrear el concierto de Rosalía en Perú, una experiencia entre deudas y traumas que tuvo que superar

El influencer Ioanis Patsias Morales compartió cómo materializó uno de sus mayores sueños artísticos, enfrentando gastos millonarios, obstáculos legales y un proceso personal de recuperación tras la intensa producción

Guardar
iOA cuenta todo lo que gastó para el concierto inspirado en La Rosalía. Tiktok

Ioanis Patsias Morales, más conocido como iOA, es uno de los creadores digitales más influyentes del país. En 2023 sorprendió al público al realizar el proyecto más ambicioso de su carrera: el ‘Miji Show’, un espectáculo musical inspirado en el ‘Motomami Tour’ de Rosalía y llevado a cabo en el Anfiteatro del Parque de la Exposición. La apuesta por replicar una experiencia artística de ese nivel no solo exhibió su capacidad creativa y de producción, sino que también dejó una huella profunda en su vida personal y profesional.

A través de cinco relatos publicados en sus redes sociales, iOA reveló la verdadera dimensión del reto que asumió. Detalló los obstáculos legales y financieros que enfrentó, así como el desgaste emocional que supuso sacar adelante un proyecto de tal magnitud. Su testimonio mostró no solo la complejidad del proceso, sino el nivel de convicción que lo impulsó a seguir adelante con uno de los trabajos más arriesgados y significativos de su trayectoria.

El nacimiento de la idea

Todo inició con una obsesión artística genuina. Después de autofinanciarse un viaje a Nueva York en 2022 para presenciar el Motomami World Tour de Rosalía, iOA quedó impactado por lo que describió como un espectáculo cultural y visual sin precedentes. Según relató, surgió una pregunta que envolvió de inmediato al proyecto: “¿Por qué el Perú no puede vivir algo así?”. Su respuesta fue utilizar su comunidad, creatividad y recursos propios para acercar ese momento al público peruano.

La primera idea fue organizar flash mobs callejeros con fragmentos emblemáticos del show en los semáforos de Lima, pero la negativa de las autoridades municipales redireccionó la producción hacia escenarios privados, hasta que finalmente eligieron el Parque de la Exposición para montar el espectáculo.

iOA cuenta cómo nació realizar un concierto inspirado en la Rosalía. TikTok

El presupuesto desbordado de un sueño

La propuesta de iOA fue ambiciosa y el cálculo inicial pronto quedó corto. El show, ajustado para ser lo más fiel posible a un concierto real de Rosalía, abarcó aspectos técnicos y creativos al máximo nivel. Los gastos se repartieron en distintas áreas:

  • Maquillaje, pelucas y vestuario de bailarines y del personaje de Rosalía: 6.000 dólares.
  • Todas las variantes de vestuario del acto central y sus acompañantes: 3.000 dólares extra.
  • Coreografía profesional: 2.000 dólares.
  • Pago a bailarines: 6.000 dólares.
  • Alquiler de salones de ensayo: 1.000 dólares.
  • Profesora de flamenco: 1.000 dólares.
  • Circuito y alquiler de cámaras, grabación para documental de YouTube: 24.000 dólares.
  • Montaje de pantallas HD, luces, sonido y estructuras técnicas: 23.000 dólares.
  • Dirección de cámaras, sonido y video: 8.000 dólares.
  • Construcción del escenario principal (el “sinfín blanco”): 8.000 dólares.
  • Escenografía móvil: 2.000 dólares.
  • Alquiler del Parque de la Exposición, incluyendo montaje y desmontaje: 8.000 dólares.
  • Servicios y seguridad (baños portátiles, 33 guardias, ambulancia): 5.000 dólares.
  • Casco personalizados, scooters y utilería especial: 7.000 dólares.
  • Honorarios de DJ y músicos invitados: 3.000 dólares.
  • Productores ejecutivos y de campo: 15.000 dólares.
Youtuber iOA recreó el concierto
Youtuber iOA recreó el concierto de Rosalía en Perú.

Los números superaron cualquier expectativa inicial. Según documentó iOA en sus videos, el presupuesto global rebasó con holgura los 100.000 dólares al tomar en cuenta accesorios, salarios y licencias musicales. El evento terminó financiándose mediante la preventa de entradas y todo tipo de acuerdos personales para cubrir obligaciones con proveedores.

iOA cuenta todo lo que gastó para el concierto inspirado en La Rosalía. Tiktok

Una amenaza legal inesperada

En plena vorágine de ensayos y organización, iOA fue sorprendido por una carta notarial de parte de Mecnun Giasar, el coreógrafo de Rosalía, que reclamaba presunta infracción de derechos de autor y aprovechamiento comercial de la imagen, la música y el espectáculo de Rosalía. La situación añadió un nivel de presión al ya complejo panorama de la producción.

Con el respaldo de su equipo legal, el productor revisó cuidadosamente cada trámite y conversación vinculada, respaldándose en que las licencias musicales para las canciones estaban pagadas y que el show, al igual que otros tributos internacionales, quedaba amparado bajo la figura de imitación permitida.

“La demanda no prosperó y nunca se interpuso un proceso formal”, aseguró iOA, mostrando incluso sus antecedentes penales y recalcando que todo fue resuelto gracias a la documentación y asesoría legal adecuada. Además, recibió instrucciones de registrar sus interacciones y contratos para evitar futuros conflictos relacionados con derechos en Internet y en plataformas sociales.

iOA habla de la demanda que quisieron interponerle. Tiktok

El impacto de la reacción

Tras el espectáculo, la percepción fue agridulce: por un lado, la comunidad digital celebró la hazaña y la propia Rosalía llegó a seguir a iOA en TikTok luego de viralizarse un video del show. La validación de la artista sirvió como reconocimiento simbólico para el esfuerzo del peruano, aunque la relación con Sony Music y sus restricciones impidió un mayor acercamiento formal.

El influencer relató que incluso algunas marcas multinacionales le propusieron conocer a Rosalía en festivales futuros, pero la propia discográfica bloqueó esa posibilidad por razones corporativas. A pesar de los desencuentros, iOA pudo confirmar a través de miembros del equipo de la cantante que ella valoró el tributo.

iOA presentó un millonario concierto
iOA presentó un millonario concierto inspirado en Rosalía en 2023.

El peso de la deuda y la carrera contrarreloj para saldarla

La dimensión financiera del proyecto dejó a iOA con una abultada deuda de 60.000 dólares luego de la primera fecha. Las expectativas de que nuevas funciones equilibrarían las cuentas no se materializaron y, durante la mayor parte de 2023, el influencer vivió bajo presión para cumplir con todos los compromisos asumidos en la producción.

Agradeció el respaldo de proveedores que le otorgaron facilidades de pago y un margen extra para poder enfrentar los saldos pendientes. En paralelo, múltiples campañas comerciales y patrocinios publicitarios permitieron que, recién en diciembre del mismo año, pudiera liquidar todas sus obligaciones. “Chao, Rosalía. Chao, deudas. Chao, todo. Y comenzó la era Gioa”, narró iOA, en referencia a su vuelta a los contenidos propios y a dejar atrás el peso financiero y emocional del evento.

iOA cuenta cómo pagó su deuda tras concierto de La Rosalía peruana. TikTok

Los traumas y la reconstrucción personal

La travesía dejó secuelas emocionales importantes. iOA confesó que el proceso derivó en tres traumas: primero, la dificultad de separar su identidad personal de la de Rosalía tras meses de personificación; segundo, el miedo persistente al fracaso y la sensación de que cualquier proyecto de escala grande podía terminar arrastrándolo a nuevas deudas y complicaciones; y tercero, una renuencia temporal a volver a intentar eventos musicales de tal magnitud.

Gracias al acompañamiento terapéutico y la reconexión con su estilo propio como creador, el influencer fue reencontrándose consigo mismo. Se enfocó de nuevo en formatos más personales y menos expuestos al colapso financiero, destacando que cada pequeño logro profesional posterior sirvió para reconstruir la confianza y recordar el valor del proceso.

iOA habla de sus traumas tras realizar el concierto de La Rosalía peruana. TikTok iOA

Temas Relacionados

iOARosalía

Más Noticias

Ke Personajes, Mauricio Mesones, Los Mirlos y más de 20 artistas en Vibra Perú 2025: fechas, locación y más detalles

El festival reunirá a una gama de figuras estelares de Perú y la región en dos noches dedicadas a la música, la gastronomía y la identidad cultural en la Costa Verde.

Ke Personajes, Mauricio Mesones, Los

“Ya no hay panetones de un kilo”: Aspec alerta de reduflación en el producto estrella de la Navidad

Los postres navideños estarían viniendo en tamaños más chicos. Atrás quedaron las épocas de los panetones de un kilogramo

“Ya no hay panetones de

José Jerí en la mira del JEE: Presidente habría infringido neutralidad con frases a favor de Somos Perú

Según informe de Fiscalización, el mandatario interino lanzó expresiones a favor de su partido en el programa de Beto Ortiz, las mismas que influenciarían en el voto de los electores

José Jerí en la mira

Padres denuncian tocamientos indebidos a escolares en colegio emblemático del Rímac

Padres de familia del colegio Ricardo Ventín 2073, en el distrito del Rímac, denunciaron que al menos tres estudiantes fueron víctimas de tocamientos indebidos y acoso por parte de personal de limpieza contratado por la institución

Padres denuncian tocamientos indebidos a

Fabio Gruber envía inesperada respuesta a Reimond Manco por la referencia a su primer partido con Perú: “Lo agradezco”

El nuevo integrante de la selección nacional quedó encantando por las palabras halagüeñas del ‘Rei’, quien actualmente se dedica al análisis deportivo desde distintas plataformas digitales

Fabio Gruber envía inesperada respuesta
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

José Jerí en la mira

José Jerí en la mira del JEE: Presidente habría infringido neutralidad con frases a favor de Somos Perú

Congreso: proponen que locales donde funcionen comedores populares no paguen impuesto predial

Congreso oficializa inhabilitación de Delia Espinoza por 10 años y el levantamiento de su fuero

Congreso aprueba ampliación del Reinfo hasta 2026: Parlamento redujo plazo inicial tras críticas y objeciones del Ejecutivo

Apagón en pleno discurso de Rafael López Aliaga durante cumbre Edircom 2025: exalcalde fue retirado del escenario

ENTRETENIMIENTO

Ke Personajes, Mauricio Mesones, Los

Ke Personajes, Mauricio Mesones, Los Mirlos y más de 20 artistas en Vibra Perú 2025: fechas, locación y más detalles

Magaly Medina critica la presencia de Samahara Lobatón en el show de Bryan Torres: “Son tan tóxicos”

Gisela Valcárcel responde a críticas tras su regreso a Panamericana TV: “Volver a la TV y recibir tanto amor me emociona”

Laura Spoya lanza potente dardo musical tras entrevista a Brian Rullán: “Espero que no vuelvas, pues habrá otro ocupando tu lugar”

Brian Rullán fulmina a compañeros de podcast de Laura Spoya: “Desde que ella entró ahí todo se fue a la mie...”

DEPORTES

Fabio Gruber envía inesperada respuesta

Fabio Gruber envía inesperada respuesta a Reimond Manco por la referencia a su primer partido con Perú: “Lo agradezco”

En qué bombo está Francia para el sorteo del Mundial 2026: todo lo que debes saber de los ‘galos’ antes del evento FIFA

En qué bombo está Ecuador para el sorteo del Mundial 2026: todo lo que debes saber del ‘tri’ antes del evento FIFA

Alianza Lima vs Osasco: día, hora y canal TV del debut ‘blanquiazul’ en el Mundial de Clubes de vóley 2025

A qué hora juega Alianza Lima vs Sporting Cristal: partido por semifinales vuelta de los ‘play-offs’ de la Liga 1 2025