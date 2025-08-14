Laura Spoya insulta a iOA tras criticar al Cholo Mena y desata fuerte respuesta del youtuber: “Salen más CPPs”

Laura Spoya critica a iOA y defiende local del Cholo Mena. Good Time

La reciente controversia digital en la comunidad foodie peruana alcanzó nuevas dimensiones con la intervención de Laura Spoya, quien defendió públicamente a Cholo Mena tras las críticas planteadas por iOA a su restaurante Fumanchú. La modelo calificó a iOA de “huev…” en uno de sus comentarios, lo que generó respuesta inmediata del youtuber, quien no tardó en replicar desde sus redes sociales.

El conflicto se originó después de la publicación de un video de Ioanis Patsias, conocido como iOA, donde señaló que la oferta de Fumanchú, el chifa de Gabriel Mena, “no sabe a chifa tradicional”, desatando opiniones divididas. El creador digital visitó en su ruta gastronómica diversos restaurantes dirigidos por influencers, pero fue la experiencia en Fumanchú la que generó mayor repercusión.

Durante su entrevista para el canal La Habitación de Henry Spencer, Gabriel Mena sostuvo: “Quiero que este negocio salga adelante. Quiero estar tranquilo. Y tú sabes que yo no jodo a nadie”. Explicó que no buscaba polémica y recordó que su trabajo se basa en resaltar lo positivo de la gastronomía. “Ahora te toca ser criticado. Tú que criticas restaurantes y los haces mie***. Yo en ocho años, ¿en qué momento lo he hecho?”, reclamó ante las cámaras, refiriéndose a los comentarios que han surgido en redes tras el video de iOA.

Cholomena se defiende tras críticas de iOA a su chifa | YouTube

La defensa de Laura Spoya

La defensa de Mena ante las críticas de iOA recibió el apoyo de seguidores, así como de figuras públicas como Laura Spoya. En el programa digital Good Time, la modelo manifestó: “Ya lo había probado, cuando recién lo lanzó el año pasado. Y lo que dice iOA, que no sabe a chifa tradicional, obviamente, huev..., porque no es es tradicional. Es un chifa criollo”, dijo indignada.

Durante el mismo segmento, Mario Irivarren intervino para subrayar el derecho de cualquier influencer a expresar su opinión sobre una experiencia gastronómica. “Si alguien va y le gusta y no le gusta y lo quiere hacer público, está en su derecho. Me van a disculpar. Yo voy a fungir acá de abogado del diablo muchas veces”, expresó Irivarren, para quien resulta legítimo compartir impresiones aunque sean negativas.

Laura Spoya insulta a iOA tras criticar a Cholo Mena.

Laura Spoya insistió en que, si una persona prueba una propuesta y no es de su agrado, puede elegir no recomendarla sin afectar el trabajo del restaurante. “Si no me gusta, no lo subo, nunca voy. Si me gusta chévere, lo subo porque me gustó y si no me gusta no lo subo. Prefiero no hacer una crítica que pueda afectar a un restaurante si es que a mí no me gustó”, dijo tajante.

Usuarios critican a Laura Spoya y resaltan a Mario Irivarren

La comunidad digital no tardó en responder en redes sociales, indicando que iOA no había hecho nada malo al dar su opinión sobre una comida. Respecto a las palabras de Laura Spoya, muchos coincidieron en que no estaban de acuerdo.

“Ay Laurita, patinaste” , “Venderé juane criollo y si sabe a arroz con pollo mal hecho no me digan nada”, “Laura, creo que esta vez no serás mi Miss”, “Esa es tu miss, la mía no (esta vez)”, , “Tengo que leer primero su Instagram del Cholo Mena para saber que no es un chifa tradicional jajajja. Se pasan, ahora todos son amigos de Cholo Mena” , “Chifa es chifa no fastidien, se arañan por una opinión”, “Es increíble todo lo que están haciendo solo por decir que no te gustó una comida”, “Laura no entiende que IOA tiene otro tipo de contenido, no es como el de ella, así como dice no le gusta, no lo sube. Pero el contenido de IOA es eso, ir a restaurantes y no es criticar, es solamente dar su punto de vista por que él no es chefs, primero que se informe bien y luego que opine de eso”, son solo algunos de los tantos comentarios que demuestras que no coinciden con la exreina de belleza.

Cholomena se defiende tras críticas de iOA a su chifa

Los usuarios expresaron su desacuerdo con la influencer, pero no dudaron en resaltar a Mario Irivarren, quien no dudó en dar la contra a Spoya y sus demás compañeros. “Amé la posición de Mario, más neutral”, “Me dio risa Gerardo dando la razón a todos”, “Patinaron todos, menos Mario”, “Valoro la intervención de Mario”, escribieron.

La fuerte respuesta de iOA

Ioanis Patsias no se quedó callado y reaccionó a las críticas de Laura Spoya. tardó en responder. “Salen más CPPs (ahora ya sé el término)”, escribió en un video donde aparece la exreina de belleza defendiendo al Cholo Mena.

Sin embargo, eso no quedó ahí. A través de sus historias de Instagram, reposteó la crítica de la rubia y sus compañeros de Good Time y escribió: “No entiendo por qué dar una opinión te hace merecedor de esto”.

iOA responde a Laura Spoya. TikTok

Además, en la siguiente historia respondió directamente a las palabras de Spoya. “Ellos dicen “es que es criollo” para justificarlo, pero el término más correcto para ese argumento no sería “criollo” (porque todos los chifas lo son), sino “es de autor” o “es su versión reinterpretada”.“, se puede leer.

iOA responde a Laura Spoya y conductores de Good Time.