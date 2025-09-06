Giacomo Bocchio lanza críticas contra el chifa del ‘Cholo Mena’ e influencer iOA le responde: “Yo se los dije”

Giacomo Bocchio visitó el local del Cholo Mena. YouTube Giacomo Bocchio

La reciente visita de Giacomo Bocchio al chifa Fumanchú, propiedad del conocido youtuber Cholo Mena, ha vuelto a generar debate sobre la propuesta gastronómica del establecimiento. La opinión del chef, quien ocupó el rol de jurado en el programa “El Gran Chef Famosos”, se sumó a la serie de observaciones expresadas desde la inauguración del restaurante, intensificadas tras la intervención del influencer Ioanis Patsias, más conocido como iOA.

Durante su experiencia en el chifa, Giacomo Bocchio abordó diferentes platos del menú e hizo comentarios que, si bien incluyeron aspectos positivos, plantearon cuestionamientos sobre el carácter tradicional de la cocina servida en Fumanchú. Su recorrido culinario empezó probando el Siu Mai, uno de los bocados más representativos de la comida cantonesa.

“Es agradable pero no es un Siu Mai clásico, tiene un saborcito más como una hamburguesita. Mhm. Más que como un Siu Mai de toda la vida”, describió el chef.

Con este comentario, Bocchio señaló la distancia entre la preparación ofertada y la versión convencional de este platillo en los chifas tradicionales, apreciación que fue compartida a través de sus redes sociales y reproducida en sus plataformas digitales.

En la continuación de su degustación, el exjurado de “El Gran Chef Famosos” optó por los ‘wantanes preñados’ y las piernitas Chun Li, expresando satisfacción con esos platillos y mencionando que resultaron del gusto tanto para él como para su acompañante. Pese a esa apreciación, la observación más relevante se produjo en su valoración del Kam Lu Wantan, plato tradicionalmente servido en los chifas de Perú.

Bocchio sentenció: “Para mí es un chaufa criollo. No es un chaufa de chifa. Es un chaufa de restaurante criollo que tiene en la carta un plato de chaufa. Nuevamente, creo que esto es un concepto totalmente distinto, es cocina oriental. No lo veo como un chifa de barrio, un chifa tradicional. Es un restaurante de cocina oriental segmentado para gente que quiere estar acá”.

En otro momento, cuestionó la dimensión de los asientos de los comensales, indicando que estaba bastante incómodo. Asimismo, la dureza de la carne en uno de los platillos. Sin embargo, apreció las salsas, ajíes y combinaciones.

iOA reaccionó a críticas de Giacomo Bocchio

Las declaraciones de Giacomo no tardaron en encender reacciones, entre ellas la de iOA, conocido por sus reseñas gastronómicas y su activa presencia en plataformas como TikTok y YouTube. El influencer, quien semanas antes ya había expresado críticas al chifa de Cholo Mena, dejó un comentario en la publicación del chef afirmando: “Yo se los dije”, frase que sus seguidores interpretaron como un respaldo a sus valoraciones previas.

El restaurante Fumanchú, impulsado por las redes del Cholo Mena, ha despertado curiosidad desde su apertura gracias a una propuesta de “chifa criollo”, concepto que atrae a un público joven y digitalmente activo. A ello se sumó el desarrollo de una carta diferenciada, con platos que fusionan sabores orientales y criollos en un formato poco convencional para el segmento de chifas en Lima.

Cholomena se defiende tras críticas de iOA a su chifa

Las reacciones del público en redes sociales no se hicieron esperar tras la respuesta de iOA. La discusión se polarizó entre quienes defendieron la innovación propuesta por el Cholo Mena y quienes coincidieron con la visión de Bocchio e iOA. “Ahora mañana lo funan en Todo Good” , se atervieron a escribir otros.

Recordemos que Laura Spoya no dudó en defender la propuesta del Cholo Mena e insultando a iOA por su crítica. “Ya lo había probado, cuando recién lo lanzó el año pasado. Y lo que dice iOA, que no sabe a chifa tradicional, obviamente, huev..., porque no es es tradicional. Es un chifa criollo”, dijo la modelo bastante indignada.

