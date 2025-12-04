Yahaira Plasencia y el incómodo cruce con Jefferson Farfán en el aeropuerto: “¡Qué vergüenza!”. América TV - América Hoy.

La cantante Yahaira Plasencia vivió un momento incómodo y viral la semana pasada, cuando coincidió con su expareja, el exfutbolista Jefferson Farfán, en el nuevo aeropuerto Jorge Chávez.

El episodio fue revelado por la propia salsera en el programa ‘América hoy’, donde narró todos los detalles de este inesperado reencuentro que rápidamente se volvió tendencia en redes sociales.

La artista relató que ella fue la primera en llegar al terminal aéreo para realizar su proceso de embarque. Sin embargo, poco después, empezaron los susurros y gestos entre los presentes. Fue entonces que le avisaron que Jeffry había ingresado acompañado de su hijo mayor, justo cuando ella se encontraba en la fila.

A Yahaira Plasencia: “¡Ahí está tu Farfán!”

El encuentro no tardó en hacerse viral después de que el portal Instarándula difundió imágenes del preciso momento en que la ‘Foquita’ Farfán entró al aeropuerto, mientras Yahaira Plasencia esperaba a pocos metros de distancia.

Según contó la intérprete de ‘Exmachito’, los pasajeros comenzaron a susurrar y enseguida a lanzar comentarios en voz alta, llamando la atención de todos:

“Yo estaba en la cola y me dijeron: ‘Yahaira, ahí está tu Farfán’, y le respondí: ‘Señora, ¿qué le pasa?’”, narró Yahaira, entre risas y algo de vergüenza, reviviendo el incómodo instante ante sus seguidores.

Algunas mujeres incluso la señalaban, mientras que otros pasajeros rápidamente identificaron también al exseleccionado nacional y comenzaron a corear su nombre.

La reacción colectiva generó un ambiente tenso y de exposición para ambos, quienes, pese a la distancia, no pasaron desapercibidos para el público limeño. “¡Qué vergüenza! Toda la gente mirando”, agregó Yahaira, mientras los conductores de ‘América hoy’ celebraban la anécdota.

Yahaira Plasencia y el incómodo cruce con Jefferson Farfán en el aeropuerto. Captura Tv - América Hoy /IG.

Cómo vivió Jefferson Farfán el momento

La exposición no fue solo para la cantante. Tal como detalló en el programa, Jefferson Farfán también se vio afectado por los comentarios y las miradas de los pasajeros, quienes no tardaron en mencionarlo en voz alta. Yahaira explicó que ambos mantuvieron la distancia y en ningún momento llegaron a cruzar palabra:

“Ni lo vi, ni lo saludé. Solo me hicieron el comentario; él estaba con su hijo, yo en otro lado, pero igual la gente no paraba”, relató la cantante, reforzando que ambos llevan caminos separados y hoy están en etapas distintas de sus vidas.

A pesar de que solo los separaban unos pocos metros, la atención de los presentes hizo que la situación resultara tan incómoda como anecdótica.

La reacción de Yahaira Plasencia

La cantante reflexionó sobre la presión mediática y la falta de privacidad que muchas veces tienen que afrontar las figuras públicas en espacios cotidianos.

Aunque intentó mantener la compostura, reconoció que el momento la tomó por sorpresa y le causó cierta incomodidad. “Señora, ¿qué pasa?”, fue la salida irónica para tratar de calmar la situación, pero la expectativa generada por el cruce quedó en el recuerdo de los pasajeros y de la propia Yahaira.

Este episodio evidenció que, a pesar de los años y de sus nuevos proyectos personales, la historia afectiva entre la salsera y el futbolista sigue generando curiosidad y especulación entre el público.

Yahaira Plasencia cuenta detalles de su encuentro con Jefferson Farfán en el aeropuerto. Captura TV - América Hoy.

Un pasado mediático que no se olvida

Aunque la relación entre Yahaira Plasencia y Jefferson Farfán culminó hace más de cinco años, la popularidad de ambos y el fuerte vínculo mediático han hecho que sigan siendo una de las exparejas más recordadas en el espectáculo nacional.

Desde sus momentos juntos en 2020, cuando la salsera viajó a Rusia para permanecer a su lado durante ocho meses en plena pandemia, han acaparado titulares y generado todo tipo de comentarios en la prensa y redes sociales.

Desde el fin de la relación, ambos optaron por la discreción y rara vez se mencionan de forma directa. Sin embargo, continúan lanzando indirectas a través de publicaciones en Instagram o con temas musicales, como ocurrió cuando la ‘Patrona’ estrenó su canción ‘El exmachito’, considerada por muchos como un mensaje velado hacia Farfán.

La salsera desmintió versiones sobre supuestas invitaciones a eventos familiares del entorno de Jefferson Farfán y explicó que su trato se limita a encuentros casuales y cordiales con la hija del exjugador (Composición)