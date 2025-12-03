Yahaira Plasencia revela que todavía mantiene contacto con la hija de Jefferson Farfán: “hay un cariño de siempre”

La cantante limeña sorprendió al revelar que sigue en contacto con Mailaén, la hija mayor de Jefferson Farfán, aunque dejó claro que no tiene relación con otros miembros de la familia del exfutbolista (Willax TV)

La cantante Yahaira Plasencia reveló reveló que conserva un trato cordial con la hija de Jefferson Farfán, a pesar de que la relación con el exjugador concluyó hace años.

La salsera explicó que con la menor existe un afecto que se mantiene intacto, situación que contrasta con la ausencia total de comunicación con la madre del exfutbolista.

A esto se sumaron comentarios sobre su actual vínculo con Luis Fernando Rodríguez, conocido como ‘El Diablo’, después de que cámaras captaran un encuentro íntimo en su vivienda. La artista optó por no detallar su situación sentimental y pidió respeto por los espacios que busca preservar.

La cercanía que persiste con la hija de Farfán

La cantante confirmó que conserva un trato amable con la hija de Farfán, un gesto que resiste distancias y que revela una conexión sincera que no se quebró tras la separación con el exdelantero peruano. (Willax TV)

Yahaira Plasencia sorprendió al precisar que conserva un lazo afectuoso con la hija de Jefferson Farfán, a pesar de que el romance que mantuvo con el exdelantero quedó atrás desde hace varios años. La cantante mencionó que el contacto se produce con naturalidad y sin incomodidades cuando coinciden en algún espacio público. Destacó que la relación se mantiene en buenos términos desde hace mucho tiempo.

“Con Mailaén hay un cariño de siempre, y cada vez que me la encuentro o nos vemos en algún lado, siempre nos saludamos, hay mucho respeto y mucho cariño”, afirmó. La frase, emitida para un espacio televisivo de espectáculos, mostró la continuidad de un trato que no se quebró tras la separación con su padre.

La artista aclaró que no existe comunicación alguna con la madre del exjugador. “No tengo ningún tipo de contacto con la señora. Hay que ser realistas, esa relación terminó hace mucho tiempo. Obviamente que les vaya bien, siempre hay un respeto, pero de ahí no hay nada”, señaló. Su comentario dejó clara la distancia que persiste con la familia directa del exfutbolista.

También negó que haya recibido una invitación al matrimonio de una de las primas de Farfán. Rechazó rumores sobre una supuesta presencia en el evento. “No sé quién está diciendo eso porque es totalmente falso. En ningún momento, para nada. Uno se puede encontrar de casualidad, pero en una fiesta privada, no”, indicó.

El episodio del aeropuerto

El cruce con Farfán en el aeropuerto volvió a encender rumores, aunque Yahaira insistió en que fue un momento fortuito, mostrando que incluso gestos mínimos pueden alimentar lecturas externas. (Willax TV)

Días antes del comentario sobre Mailaén, Yahaira ya había generado titulares tras contar que se cruzó con Jefferson Farfán en el aeropuerto Jorge Chávez. “En la misma fila, qué mala suerte”, comentó entre risas para restar dramatismo al encuentro. La anécdota avivó el interés mediático sobre el nivel de distancia que ambos mantienen.

La salsera sostuvo que aquel cruce no tuvo mayor relevancia. Sin embargo, sumó otra pieza a la atención que la rodea cada vez que menciona algún detalle vinculado al exfutbolista. En paralelo, su vida sentimental se convirtió en foco de análisis debido a versiones sobre un acercamiento con Luis Fernando Rodríguez, conocido como ‘El Diablo’.

Las cámaras de un programa de espectáculos captaron al joven dentro del departamento de la intérprete. Las imágenes lo mostraron cerca de la artista y provocaron especulaciones sobre el estado real de su vínculo.

Ella respondió sin esquivar las preguntas, aunque pidió cautela para abordar el tema. “Cuando uno conoce a alguien está en ese proceso y las cosas se van dando, por eso lo quiero tener en un ámbito privado. Luis Fernando es un caballero y es una bella persona. Quiero mantener mi vida tranquila”, manifestó.

La posición de Yahaira sobre ‘El Diablo’

Los rumores sobre su relación con Rodríguez crecieron tras imágenes difundidas, pero Yahaira enfatizó que prefiere resguardar sus tiempos afectivos y evitar que su vida privada se convierta en espectáculo. (Willax TV)

La cantante explicó que su vínculo con Rodríguez avanza con naturalidad. Informó que lo está conociendo y que ambos mantienen conversaciones constantes. Sin embargo, remarcó que no desea alimentar polémicas, en especial por las advertencias emitidas por Pamela López, quien expresó reservas sobre Rodríguez.

Yahaira evitó profundizar en esas declaraciones. Indicó que prefiere mantenerse al margen de discusiones que no nacen de su entorno directo. La intérprete pidió que las especulaciones no condicionen la percepción sobre lo que vive en el plano personal.

En otro encuentro con la prensa, recibió una pregunta directa: ¿qué falta para oficializar la relación? La artista respondió con determinación. “Yo no creo en las oficializaciones. Cuando algo se ve, ya ni se pregunta”, afirmó. Su declaración reforzó la postura de que no necesita anuncios formales para mostrar un vínculo que considera claro.

“Luis Fernando es una bella persona, es muy buena gente y creo que ahí me quedo, no quiero hablar más”, comentó con una sonrisa. Para ella, la transparencia de los gestos cotidianos supera cualquier etiqueta pública. La cantante recalcó que se siente tranquila y que su familia conoce el tipo de relación que sostiene.

También insistió en que su prioridad sigue siendo la música. Sostuvo que orienta sus esfuerzos hacia proyectos profesionales y que el ruido mediático no interferirá en sus objetivos. Explicó que prefiere hablar de su carrera antes que convertir su vida privada en un tema permanente de debate.

“Todo lo que tenga que ver con mi vida privada quiero mantenerlo bastante personal”, añadió. Señaló que no desconoce la dinámica del entretenimiento ni la atención que suele generarse en torno a su figura, pero precisó que no desea que su vida emocional se convierta en el centro de la conversación pública.

La cantante concluyó que se encuentra en una etapa estable, enfocada y satisfecha con el rumbo que ha tomado su vida diaria.