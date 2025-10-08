Yahaira Plasencia vive un momento incómodo en Telemundo cuando le recuerdan su pasado con Jefferson Farfán

La cantante peruana vivió un momento tenso en el programa ‘Hoy Día’ de Telemundo, donde fue consultada sobre su expareja y la inspiración detrás de su tema “Machito”, generando risas incómodas y respuestas ingeniosas (Telemundo)

La salsera peruana Yahaira Plasencia vivió un momento tenso en el programa “Hoy Día” de Telemundo, cuando el presentador le recordó su relación con el exfutbolista Jefferson Farfán mientras hablaban de su reciente canción “El ex machito”.

El conductor aprovechó la letra del tema para lanzarle una pregunta con doble sentido, que aludía a su pasado sentimental. La artista, sin perder la sonrisa, respondió con humor, aunque el ambiente dejó ver cierta incomodidad. La entrevista, que buscaba promover su música, terminó generando comentarios sobre la alusión a su expareja y el trasfondo emocional del sencillo.

Una pregunta que cambió el tono de la entrevista

Entre risas y picardía, el conductor de Telemundo desvió la conversación hacia el pasado amoroso de Yahaira, generando un instante de evidente incomodidad en la artista. (Telemundo)

Yahaira Plasencia llegó al set de Telemundo con la energía que la caracteriza. Vestida de forma impecable y con una sonrisa segura, se preparaba para presentar “El ex machito”, su nuevo tema cargado de ritmo y empoderamiento. Todo parecía seguir el curso habitual de una entrevista promocional hasta que el conductor, entre risas y complicidad, desvió el tema hacia su vida personal.

“Yo sé que tuviste una relación amorosa con un futbolista muy famoso peruano, Jefferson Farfán, que fue muy mediático”, soltó el presentador, mientras el público reaccionaba con sorpresa. Acto seguido, añadió: “No sé, ¿tendrá algo que ver este tema? Porque tiene una frase que dice: ‘¿Qué te pasó? No que muy machito, qué tal jugador, se metió otro gol y se quedó solito’”.

El comentario desató risas en el estudio, pero también una breve tensión en el rostro de la cantante, que intentó mantener la compostura. La referencia era clara y directa, y aunque Yahaira evitó mencionar el nombre de su expareja, respondió con picardía: “Mira que esta canción va dedicada para todos esos hombres tramposos y miserables. Y al que le caiga el guante, que se lo chante, como decimos en Perú”.

Humor frente al recuerdo de Farfán

El juego de palabras del conductor provocó risas, aunque el público percibió la incomodidad de Yahaira, que respondió con elegancia ante la insistencia sobre su pasado. (Telemundo)

El ambiente se tornó más distendido cuando el presentador respondió con ironía: “Y si es guante de portero, mejor”. Yahaira, intentando seguir el juego, sonrió y replicó: “Mejor todavía”. Sin embargo, el momento había dejado en evidencia lo que muchos televidentes percibieron como un instante incómodo para la intérprete.

En el Perú, su relación con Jefferson Farfán siempre generó titulares. Su ruptura, marcada por rumores y especulaciones, aún es tema de conversación cada vez que alguno de los dos reaparece en los medios. Por eso, la simple mención del futbolista bastó para que las redes sociales se encendieran con comentarios.

A pesar del intento de mantener el foco en su carrera musical, el recuerdo de aquella relación volvió a eclipsar el propósito inicial de la entrevista. Yahaira optó por no profundizar, dejando que su sonrisa y el tono despreocupado suavizaran la situación. No obstante, la naturalidad con la que respondió demostró su experiencia frente a la exposición mediática.

Una promoción que se tornó personal

El intento de Yahaira por centrar la conversación en su carrera se vio interrumpido por comentarios que convirtieron la promoción de “El ex machito” en un asunto personal. (Telemundo)

El tema “El ex machito” es, según la propia Yahaira, una canción dedicada a la independencia emocional y al empoderamiento femenino. Pero para muchos, su letra tiene un mensaje directo hacia su expareja. En el programa, el conductor insistió en la conexión entre el sencillo y su pasado amoroso, insinuando que la composición era más una catarsis que un producto artístico.

Lejos de negar o confirmar la dedicatoria, la cantante se mantuvo firme en su discurso. “Esta canción va para todos los hombres tramposos y miserables”, dijo entre risas, evitando señalar nombres. Esa respuesta, aunque breve, fue suficiente para alimentar la interpretación del público y de los medios.

El presentador, sin dejar pasar la oportunidad, cambió de tema con humor y le preguntó si estaba lista para cantar y bailar en vivo. “Ayer practicamos un poquito en la nochecita porque terminé supertarde haciendo promoción en Miami, y hoy ensayamos un poquito más. Me va a encantar”, comentó Yahaira, buscando regresar al terreno musical.

El conductor cerró la conversación dándole paso a su presentación: “Bueno, pues aquí tienen este temazo que los va a poner a cantar”. Pero el momento incómodo ya había quedado grabado, y el fragmento se viralizó rápidamente en plataformas digitales.