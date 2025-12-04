Perú

Paro de 48 horas de transportistas podría darse entre el 15 y 17 de dicembre: “Estamos en un estado de guerra”, advierte dirigente

El dirigente Martín Ojeda advierte que la inseguridad ya dejó buses incendiados, un fallecido y más de 25 unidades destruidas. Exigen reunión urgente con el presidente ante la falta de resultados del estado de emergencia

Martín Ojeda anunció paro de 48 horas sería entre el 15 y 17 de diciembre. Video: América TV

El paro nacional de transportistas podría realizarse entre el 15 y 17 de diciembre, según confirmó el dirigente Martín Ojeda en entrevista a América TV. La medida, que sería de 48 horas, es evaluada por distintos gremios formales de Lima y Callao como respuesta a la escalada de violencia, las extorsiones y la ausencia de resultados del estado de emergencia decretado por el Ejecutivo.

“Estamos en un estado de guerra”, advirtió Ojeda, al detallar que la situación empeora a diario y que la promesa presidencial de abrir una mesa de trabajo —tras el paro del 4 de noviembre— nunca se cumplió.

Martín Ojeda, director de la
Martín Ojeda, director de la Cámara Internacional de la Industria del Transporte (CIT). (Foto: Radio Nacional)

Un estado de emergencia sin resultados

Ojeda señaló que el estado de emergencia vigente en Lima y Callao “no sirve para nada”, pues no ha frenado la violencia criminal que afecta al transporte público. Recordó que el presidente prometió abrir una mesa de trabajo para abordar la problemática, pero hasta hoy no hay fecha confirmada.

En declaraciones a América Televisión, el dirigente sostuvo que la inseguridad golpea cada vez más fuerte y que las empresas viven en “agobio permanente”, mientras las familias de los trabajadores asesinados “quedan en desgracia”.

Transportistas realizaron apagado de motores
Transportistas realizaron apagado de motores y bocinazos por muertes de compañeros y contra la extorsión| Andina/TV Perú

Buses incendiados, extorsiones y amenazas

La posibilidad de un paro nacional surge tras una serie de atentados que dejaron más de 25 buses calcinados en solo dos semanas, pertenecientes a al menos cinco empresas distintas. En varios casos, las compañías recibieron cartas extorsivas advirtiendo que más unidades serían quemadas si no pagaban a las mafias.

Ojeda relató que, además del reciente incendio en Chorrillos, hay casos previos con patrones similares. Las investigaciones, afirma, no avanzan y no hay responsables identificados. “No podemos decir que es un cortocircuito cuando hay amenazas previas”, sostuvo.

Una mujer pasa junto a
Una mujer pasa junto a un autobús con la leyenda "Mis hijos me esperan en casa" durante una huelga en contra de las extorsiones a transportistas en las afueras de Lima, Perú, el lunes 6 de octubre de 2025. (AP Foto/Jao Yamunaque)

Un paro que podría impactar a 14 millones de viajes

Si la paralización se concreta, afectaría cerca de 14 millones de viajes diarios en Lima y Callao. El gremio advierte que esto interrumpiría traslados laborales, citas médicas, clases y actividades esenciales para millones de ciudadanos.

Cientos de pasajeros varados en
Cientos de pasajeros varados en los principales paraderos de Lima Metropolitana debido al paro de transportistas del 4 de noviembre | Foto: Agencia Andina

Las demandas del sector al Gobierno

Para evitar el paro, Ojeda y otros voceros solicitan una reunión urgente con el presidente de la República. Entre sus principales pedidos están:

  • Acceso rápido al secreto bancario para investigar cuentas vinculadas a extorsiones.
  • Mayor control sobre la venta y activación de chips telefónicos, usados para coordinar amenazas.
  • Aplicación efectiva de la reserva de identidad para denunciantes de mafias.
  • Reforzar la unidad operativa creada contra el crimen, que —afirman— carece de recursos para intervenir.

El dirigente reconoce que el premier Alberto Otárola ha mostrado disposición al diálogo, pero advierte que “el tiempo pasa y la situación se agudiza”.

¿Es posible evitar el paro?

Existe un sector del gremio que insiste en dialogar antes de definir la medida. Sin embargo, otro grupo considera que el paro es ya “irreversible” ante la falta de soluciones y el clima de terror que viven los conductores y empresarios.

La decisión final se evaluará en una reunión prevista para esta noche con el Conglomerado de Transportes Unidos (CONOS), donde se definirán fecha exacta y modalidad de la paralización.

