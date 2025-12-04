Perú

José Antonio Kast reconoce que expulsión de migrantes es inviable: plantea corredor de retorno con Perú tras crisis en frontera

Candidato chileno fue confrontado sobre cómo ejecutará las sanciones anunciadas a extranjeros indocumentados en su país, sobre todo ante el refuerzo de control migratorio por parte del gobierno de José Jerí

Guardar
Candidato presidencial fue consultado sobre advertencia a migrantes. | Chile Visión

El candidato chileno José Antonio Kast admitió que la expulsión masiva de migrantes irregulares no es una alternativa viable. Ello, pese al anuncio dado, en el que invocó a más de 330 mil foráneos abandonar el territorio previo a que asuma la Presidencia y ejecute sanciones, hecho que motivó un despliegue migratorio hacia la frontera con Perú.

Desde su advertencia, se han reportado grupos de extranjeros —principalmente venezolanos, y colombianos— en la zona de La Concordia. Paralelamente, las autoridades de ambos países reforzaron la vigilancia y presencia militar. Inclusive, el gobierno de José Jerí declaró en emergencia la frontera y advirtió que personas indocumentadas no serán admitidas.

José Jerí señala a medio
José Jerí señala a medio chileno que candidatura de Kast “ha sido un factor” para el problema en la frontera sur - Andina

En ese contexto, durante el debate presidencial Archi 2025, la periodista Constanza Santa María le consultó a Kast sobre la factibilidad de su anuncio: “¿Cómo pretende expulsarlos si en la práctica es imposible que cumpla con esa promesa?"

“No hay nada imposible en la vida”, mencionó el candidato y automáticamente advirtió que “quedan 98 días para que libremente decidan tomar sus cosas, vender sus cosas, si es que las tienen, y salir de Chile”. Sus palabras generaron el aplauso de su portátil y presión frente a la falta de respuesta.

“Si yo fuera presidente, estaría en Arica. Ya le habría pedido una reunión bilateral al presidente de Perú, de Ecuador, de Colombia, de Bolivia, para un corredor de retorno. Eso puede ser con buses, puede ser un corredor de retorno en aviones, puede ser un retorno en barcos. Hay muchas fórmulas”, declaró sin precisar si eso involucraría conversaciones con Venezuela.

Consultado sobre el presupuesto para ejecutarlo, aseguró que con su anuncio ya “cientos de personas” abandonaron el territorio, y la comunicadora le recordó que se encuentran en la frontera con Tacna: “No han podido salir porque no los reciben en Perú”, sostuvo.

Candidato chileno no especificó cómo
Candidato chileno no especificó cómo ejecutaría expulsión de migrantes.| REUTERS/Juan Gonzalez

Al cierre del intercambio, el candidato chileno diferenció la invitación al retorno de la expulsión forzada: “Nosotros no estamos hablando del ICE. Hay distintas maneras de invitar a las personas para salir, pero alguien va a pagar. Yo no voy a pagar, alguien va a pagar”, sostuvo, sugiriendo que los empleadores tendrían responsabilidad en financiar los traslados voluntarios.

Cabe mencionar que no es el único que plantea un corredor humanitario. El alcalde de La Yarada los Palos, Samuel Cueva, planteó dicha figura con anterioridad para que los migrantes puedan transitar el Perú en dirección a sus destinos finales. Del mismo modo, el senador electo de Chile, Vlado Mirosevic, llamó a que Perú otorgue salvoconductos, evocando el acuerdo logrado en 2023 entre Chile y Venezuela para el retorno de ciudadanos.

No obstante, la propuesta enfrenta obstáculos significativos. El canciller Hugo de Zela, advirtió que la creación de un corredor humanitario es compleja porque requiere la aceptación y el compromiso de varios países de la región para asegurar el paso de los migrantes “sin interrupciones fronterizas”.

“Por el momento no hemos conversado de esa posibilidad y para ser franco lo veo bastante difícil, porque esto implicaría también hablar con Ecuador para ver si ellos están dispuestos a que estos migrantes ingresen al territorio ecuatoriano. Esa posibilidad no se ha planteado y no ha ocurrido todavía”, señaló en diálogo con RPP.

Temas Relacionados

José Antonio KastJosé JeríChileAricaTacnaperu-politica

Más Noticias

¿Cuál es la diferencia entre el reflujo gastroesofágico y la úlcera gástrica?

Aunque ambas afecciones pueden compartir síntomas como dolor, ardor o molestias digestivas, la principal diferencia radica en qué parte del aparato digestivo se ve afectada

¿Cuál es la diferencia entre

Yamila Piñero sorprende y anuncia su matrimonio tras años lejos de cámaras: “Quiero compartir esta locura de momento en mi vida”

La ex combatiente compartió un ‘save the date’ y conquistó nuevamente a sus seguidores

Yamila Piñero sorprende y anuncia

Gisela Valcárcel abandona producción de ‘América Hoy’ y confirma el fin de su contrato con América TV: “Termina el 31 de diciembre”

El programa matutino continuará bajo otra producción, mientras crecen las dudas sobre el destino de sus conductores y la posible participación de Ethel Pozo en los nuevos proyectos de su madre

Gisela Valcárcel abandona producción de

Tragedia en Chosica: niño de tres años perdió la vida al ser arrollado por una camioneta mientras cruzaba la pista

El conductor, sorprendido por la repentina aparición del niño que cruzó la vía, no logró frenar a tiempo y el impacto fue fatal. Vecinos exigen medidas de seguridad para evitar que situaciones como esta se repitan

Tragedia en Chosica: niño de

Partidos de hoy, miércoles 3 de diciembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

La agenda de este día está cargada con varios partidos en las principales ligas de Europa. También habrá actividad en Sudamérica con posible presencia de jugadores peruanos

Partidos de hoy, miércoles 3
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Pedro Castillo, Betssy Chávez y

Pedro Castillo, Betssy Chávez y Willy Huerta son salvados por el Congreso: rechazan inhabilitarlos por 10 años

¿‘Derrota diplomática’ de Hugo de Zela en la OEA? Estas fueron las posiciones de los demás países a la propuesta de Perú sobre el asilo

Rospigliosi enfurece y expulsa al abogado de Betssy Chávez por llamar “Satanás” y “desgraciado” a Fujimori

El ‘detrás’ de la inhabilitación de Delia Espinoza: votos claves y críticas al tiempo dado por el presidente del Congreso

Canciller Hugo de Zela tras exposición en la OEA sobre asilo diplomático: “Hay una mala relación con México”

ENTRETENIMIENTO

Yamila Piñero sorprende y anuncia

Yamila Piñero sorprende y anuncia su matrimonio tras años lejos de cámaras: “Quiero compartir esta locura de momento en mi vida”

Gisela Valcárcel abandona producción de ‘América Hoy’ y confirma el fin de su contrato con América TV: “Termina el 31 de diciembre”

Karla Tarazona y su gesto por regreso de Gisela Valcárcel a Panamericana TV: “Querida, disimula un poco”

Yahaira Plasencia y el incómodo cruce con Jefferson Farfán en el aeropuerto: “¡Qué vergüenza!”

¿Quién es ‘El Edu’, el peruano que recibió la ‘Sartén de Oro’ de Ibai Llanos y podría pelear en ‘La Velada del Año’?

DEPORTES

Partidos de hoy, miércoles 3

Partidos de hoy, miércoles 3 de diciembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Perú vs Bolivia 3-1: resumen del triunfo de la ‘bicolor’ en su debut en vóley femenino de los Juegos Bolivarianos 2025

Resultados de Perú vóley en los Juegos Bolivarianos 2025: así quedaron los partidos de la ‘bicolor’

Tabla de posiciones de vóley de los Juegos Bolivarianos 2025: así va Perú Sub 19 tras triunfo ante Bolivia

¿Hernán Barcos es una opción factible para reforzar Cusco FC en el 2026? La categórica respuesta del técnico Miguel Rondelli