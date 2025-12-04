José Antonio Kast reconoce que expulsión de migrantes es inviable: plantea corredor de retorno con Perú tras crisis en frontera

Candidato presidencial fue consultado sobre advertencia a migrantes. | Chile Visión

El candidato chileno José Antonio Kast admitió que la expulsión masiva de migrantes irregulares no es una alternativa viable. Ello, pese al anuncio dado, en el que invocó a más de 330 mil foráneos abandonar el territorio previo a que asuma la Presidencia y ejecute sanciones, hecho que motivó un despliegue migratorio hacia la frontera con Perú.

Desde su advertencia, se han reportado grupos de extranjeros —principalmente venezolanos, y colombianos— en la zona de La Concordia. Paralelamente, las autoridades de ambos países reforzaron la vigilancia y presencia militar. Inclusive, el gobierno de José Jerí declaró en emergencia la frontera y advirtió que personas indocumentadas no serán admitidas.

José Jerí señala a medio chileno que candidatura de Kast “ha sido un factor” para el problema en la frontera sur - Andina

En ese contexto, durante el debate presidencial Archi 2025, la periodista Constanza Santa María le consultó a Kast sobre la factibilidad de su anuncio: “¿Cómo pretende expulsarlos si en la práctica es imposible que cumpla con esa promesa?"

“No hay nada imposible en la vida”, mencionó el candidato y automáticamente advirtió que “quedan 98 días para que libremente decidan tomar sus cosas, vender sus cosas, si es que las tienen, y salir de Chile”. Sus palabras generaron el aplauso de su portátil y presión frente a la falta de respuesta.

“Si yo fuera presidente, estaría en Arica. Ya le habría pedido una reunión bilateral al presidente de Perú, de Ecuador, de Colombia, de Bolivia, para un corredor de retorno. Eso puede ser con buses, puede ser un corredor de retorno en aviones, puede ser un retorno en barcos. Hay muchas fórmulas”, declaró sin precisar si eso involucraría conversaciones con Venezuela.

Consultado sobre el presupuesto para ejecutarlo, aseguró que con su anuncio ya “cientos de personas” abandonaron el territorio, y la comunicadora le recordó que se encuentran en la frontera con Tacna: “No han podido salir porque no los reciben en Perú”, sostuvo.

Candidato chileno no especificó cómo ejecutaría expulsión de migrantes.| REUTERS/Juan Gonzalez

Al cierre del intercambio, el candidato chileno diferenció la invitación al retorno de la expulsión forzada: “Nosotros no estamos hablando del ICE. Hay distintas maneras de invitar a las personas para salir, pero alguien va a pagar. Yo no voy a pagar, alguien va a pagar”, sostuvo, sugiriendo que los empleadores tendrían responsabilidad en financiar los traslados voluntarios.

Cabe mencionar que no es el único que plantea un corredor humanitario. El alcalde de La Yarada los Palos, Samuel Cueva, planteó dicha figura con anterioridad para que los migrantes puedan transitar el Perú en dirección a sus destinos finales. Del mismo modo, el senador electo de Chile, Vlado Mirosevic, llamó a que Perú otorgue salvoconductos, evocando el acuerdo logrado en 2023 entre Chile y Venezuela para el retorno de ciudadanos.

No obstante, la propuesta enfrenta obstáculos significativos. El canciller Hugo de Zela, advirtió que la creación de un corredor humanitario es compleja porque requiere la aceptación y el compromiso de varios países de la región para asegurar el paso de los migrantes “sin interrupciones fronterizas”.

“Por el momento no hemos conversado de esa posibilidad y para ser franco lo veo bastante difícil, porque esto implicaría también hablar con Ecuador para ver si ellos están dispuestos a que estos migrantes ingresen al territorio ecuatoriano. Esa posibilidad no se ha planteado y no ha ocurrido todavía”, señaló en diálogo con RPP.