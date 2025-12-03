Perú

José Jerí a migrantes que buscan ir a Venezuela desde Chile cruzando Perú: “Sin documentos en regla, no son bienvenidos”

Durante una visita a Tacna, el presidente interino afirmó que solo ingresarán al país quienes tengan documentos en regla y que su gobierno evalúa cómo abordar casos “muy puntuales”

Fuente: TV Perú

El presidente interino, José Jerí, reiteró este miércoles que todo migrante que busque llegar a Venezuela desde Chile cruzando el territorio peruano debe contar con documentos en regla; de lo contrario, no será admitido en suelo nacional.

Durante su visita a Tacna, el mandatario fue consultado sobre la situación de migrantes que llegaron al punto de frontera con Chile con la intención de ingresar a Perú, pero fueron interceptados por efectivos policiales.

“La Comisión Binacional, que está liderada por Cancillería y los organismos de cada uno de los países, está viendo la mejor manera cómo, en casos muy concretos, muy puntuales, se tiene que establecer algunas medidas con base en el derecho internacional humanitario”, señaló sobre la posibilidad de que Perú funcione como corredor hacia Venezuela, país al que muchos migrantes dicen desear regresar.

“Pero la regla general es que cualquier persona que no tenga documentos en regla no son bienvenidos en nuestro país”, aseguró.

Tras un episodio reciente en que migrantes indocumentados vulneraron la frontera, el mandatario calificó la situación como un error e informó que ya se han tomado medidas correctivas

Jerí también respondió a cuestionamientos sobre declaraciones del candidato chileno José Antonio Kast, quien prometió expulsar a los cerca de 340.000 migrantes irregulares que viven en Chile, muchos procedentes de Venezuela, país con el que la nación sureña no mantiene relaciones.

“Al margen de la postura de un candidato a la presidencia de otro país, que finalmente tiene su espacio propio, nosotros tenemos que actuar en función a los intereses nacionales. Para nosotros como país es importante mantener el control dentro de nuestro territorio y evitar la migración irregular que contribuya justamente a generar eso que ha pasado”, dijo.

En relación con el reciente ingreso de migrantes indocumentados tras vulnerar la seguridad fronteriza en condiciones de estado de emergencia, el jefe de Estado calificó el episodio como una “situación lamentable que no debió haber ocurrido”.

“Lo que corresponde ahora, ante el error detectado, o ese error involuntario, quiero llamar, es la medida de corrección. Se tomó cartas en el asunto, apenas sucedió el hecho. Eso es lo importante dentro de lo malo que se vio”, indicó.

Chile y Perú evalúan corredor
Chile y Perú evalúan corredor humanitario para migrantes varados en la línea de la Concordia. (Foto: EFE)

Crisis

Los migrantes, con niños en brazos y numerosos paquetes, ingresaron rápidamente el último lunes y se dirigieron al puesto de control fronterizo de Santa Rosa para registrar su llegada, mientras pocos policías peruanos intentaban detener su desplazamiento.

A pesar del anuncio del Gobierno peruano de haber reforzado la vigilancia en la frontera con un contingente militar de 50 efectivos, no había presencia militar en ese punto.

“Las medidas disciplinarias internas se tomarán a través de las instancias correspondientes de las mismas fuerzas del orden. El estado de emergencia se mantiene, lo cual nos tiene que indicar que no podemos pestañear en la labor encomendada en la frontera. No se puede pestañear ni cometer algún tipo de error”, concluyó.

Chile, por su parte, ha negado que exista una crisis migratoria y afirmó que el flujo de personas no aumentó en los últimos días. El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, señaló que, según la Policía de Investigaciones, los cruces fronterizos en noviembre fueron menores que en el mismo mes del año pasado. Además, informó que la migración irregular cayó un 48,3 % desde 2021.

