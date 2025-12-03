Perú

Frontera Perú - Chile: Situación con migrantes irregulares se ha normalizado, según canciller De Zela

Mientras autoridades peruanas reportan control y presencia policial reforzada en la frontera sur, migrantes que permanecieron días en La Concordia relatan las condiciones críticas que enfrentaron

Contraloría detecta ausencia de personal
La frontera entre Perú y Chile, marcada en los últimos días por una crisis migratoria, ha recuperado la estabilidad, según declaraciones del titular del Ministerio de Relaciones Exteriores (RR. EE.), Hugo de Zela.

De acuerdo con lo informado por TV Perúla situación en la frontera con Chile se ha normalizado y no existen actualmente interrupciones en el tránsito, mientras la presencia policial y militar continúa activa en la región de Tacna.

Esta vigilancia, detalló De Zela, responde a un despliegue preventivo en el contexto del estado de emergencia decretado en la frontera sur, con la misión de evitar nuevos incidentes y reforzar los controles ante eventuales intentos de ingreso irregular.

El canciller precisó que el patrullaje en la zona recae en las Fuerzas Armadas (FF. AA.) y la Policía Nacional del Perú (PNP), en una labor complementaria a la de los agentes de migraciones, quienes mantienen la supervisión directa de los flujos migratorios.

“La información que tengo es que la situación en la frontera se ha normalizado, no hay en este momento ninguna interrupción del tráfico y hay una presencia policial y militar del lado peruano para salvaguardar que no vuelva a ocurrir un caso como el acontecido hace un par de días”, afirmó De Zela en entrevista con el mencionado medio.

El estado de emergencia no ha alterado las funciones de las autoridades de migraciones, quienes exigen que toda persona cruce por el control fronterizo de Santa Rosa, cumpliendo con los procedimientos legales.

Esta posición es compartida por el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, quien declaró a Exitosa que la franja limítrofe se encuentra vigilada constantemente por agentes de la policía, sistemas de iluminación y nuevas tecnologías como el uso de drones, reforzando la capacidad de supervisión y rastreo de movimientos en el área.

El titular del Mininter, Vicente Tiburcio, sostuvo que agentes de la PNP usarán drones para mantener activa la vigilancia y evitar el ingreso de migrantes irregulares. (Video: Exitosa)

Crisis humanitaria y propuestas en discusión

Mientras las autoridades refuerzan el discurso de control recuperado, la crisis vivida recientemente no se ha desvanecido del todo en La Concordia, donde más de 70 migrantes, en su mayoría ciudadanos venezolanos, colombianos, ecuatorianos y haitianos, permanecieron por varios días sin acceso a servicios básicos.

“No tenemos dónde bañarnos, donde hacer nuestras necesidades”, declaró la venezolana Yajaira Rivas a Teletrece, mientras el colombiano Miguel Ángel Herrera manifestó su deseo de retornar, enfrentando la traba de carecer de documentación.

El accionar de la Policía Nacional, documentado por Exitosa y otros medios, incluyó el retiro de estos migrantes y su traslado a la zona limítrofe, lo que visibilizó el alcance y las limitaciones de las actuales políticas.

Esta situación desencadenó nuevas demandas y propuestas desde las autoridades locales y regionales. El alcalde de La Yarada Los PalosSamuel Cueva, solicitó a Cancillería coordinar un “corredor humanitario” que permita el retorno seguro de los migrantes a sus países de origen.

“Mi posición como alcalde, es que la única solución es gestionar un corredor humanitario”, señaló en declaraciones recogidas por Canal N.

En el plano internacional, el senador electo chileno Vlado Mirosevic propuso que Perú expida un salvoconducto para facilitar el tránsito de los migrantes, remitiéndose a acuerdos previos realizados en 2023 entre Chile y Venezuela.

