Perú debe dar salvoconducto a migrantes que se encuentra varados en la frontera con Chile, propone senador electo

El senador electo de Chile, Vlado Mirosevic, propone que se instale un corredor humanitario frente a la crisis migratoria que se vive en La Concordia

Vlado Mirosevic es un senador
Vlado Mirosevic es un senador electo .Foto : El Peruano / Radio U de Chile

El senador electo de Chile, Vlado Mirosevic, propuso la creación de un corredor humanitario frente a la crisis migratoria en la zona limítrofe con Perú. “Lo que yo creo que hay que hacer es que Perú tiene que dar un salvoconducto”, dijo en diálogo con Radio Bío Bío sobre las personas que se encuentran varadas a quienes permanecen varados en el sector en esta zona.

Como antecedente, recordó que en mayo de 2023 la Cancillería chilena consiguió un acuerdo con Venezuela para el traslado de sus ciudadanos que optaron por retornar.“Logró que desde el aeropuerto de Chacalluta de Arica despegaran aviones con destino a Caracas para poder llevar a esa gente que quería retornar”, contó.

Entonces, para llevar a cabo el plan, sugirió que se debería registrar a las personas para que obtengan un documento que les permita pasar a Perú y luego se dirijan a su próximo destino. Este corredor humanitario debería estar respaldado por acuerdos bilaterales con el gobierno peruano. “Existe un canal de diálogo activo entre Chile y Perú”, agregó.

La crisis migratoria

Para Mirosevic, la crisis migratoria en la frontera comenzó hace dos años, donde se podía apreciar la salida de 50 personas diariamente. En ese sentido, identificó el cambio en la nacionalidad de los migrantes, al señalar que en un principio predominaban personas de Haití y que ahora es mayoritaria la presencia de venezolanos.

Sobre la existencia de pagos ilícitos a las fuerzas del orden para dar facilidades de salida, dijo que él solo lo había escuchado como rumor. “No tengo evidencia al respecto”. Sobre el éxodo, argumentó que la principal motivación es “el alto costo de la vida, que ya no está siendo muy conveniente quedarse en Chile”.

Luego, felicitó a las Fuerzas Armadas de su país porque “ellos hacen una pega tremenda que hay que reconocerles con el tremendo sol en la pampa y después en la noche el frío”. Mirosevic también subrayó que las autoridades no bloquean la salida de quienes buscan dejar el territorio. “Si alguien quiere salir, la autoridad chilena no se lo va a impedir, obviamente”, concluyó.

Los migrantes en situación irregular
Los migrantes en situación irregular no permiten el paso de los vehículos en la zona frtonteriza. Crédito: Facebook

La situación de migrantes

En el punto fronterizo La Concordia se evidencia esperas prolongadas desde altas horas de la madrugada. Las personas pretenden regularizar su situación migratoria antes de continuar su trayecto, principalmente hacia sus países de origen, tras haber dejado Chile.

Muchos migrantes declararon ante medios locales que la permanencia en el lugar se da en condiciones adversas, sin acceso a servicios básicos y en medio de la incertidumbre respecto a su futuro. “Hay personas desde anoche, llorando, muertos de hambre, aquí toda la noche esperando”, dijo una de las afectadas a Panamericana.

El gobierno de Perú militariza
El gobierno de Perú militariza la frontera con Chile para frenar el flujo de migrantes irregulares y decretó el estado de emergencia en la zona. (Ministerio de Defensa)

En respuesta al aumento del flujo migratorio y la delicada situación humanitaria, la Policía Nacional del Perú y las autoridades de Tacna reforzaron la seguridad de la zona. Las patrullas se intensificaron en los hitos fronterizos y el complejo de Santa Rosa, según confirmó el general Valverde, jefe policial de la región.

El presidente José Jerí anunció que declarará en estado de emergencia las zonas limítrofes, medida que permite el despliegue de fuerzas armadas y controles a lo largo de más de 100 kilómetros de frontera.

El bloqueo del paso fronterizo por parte de migrantes indocumentados se produjo la mañana del viernes e interrumpió la circulación durante una hora. Más de un centenar de vehículos quedaron varados del lado chileno y decenas en territorio peruano. Los propios migrantes usaron objetos como maderas, equipaje y colchones para interrumpir el flujo de automóviles, exigiendo respuestas de las autoridades y permitiendo la circulación de manera intermitente tras la negociación con carabineros de Chile.

