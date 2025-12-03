Frontera Perú - Chile: Victoria de Kast en las elecciones generaría caos migratorio por expulsión de ciudadanos a países vecinos

Migrantes esperan para cruzar a Perú en el paso fronterizo de Chacalluta en Arica, Chile, el viernes 28 de noviembre de 2025. (AP Foto/Ibar Silva)

Detrás de la crisis migratoria vivida desde el fin de semana en la frontera Perú - Chile en Tacna, se encuentra el temor de un grupo de migrantes irregulares por ser criminalizados, detenidos, y expulsados de territorio chileno en caso de una eventual victoria de José Antonio Kast, candidato del Partido Republicano que propuso una expulsión de ciudadanos extranjeros, afirmó el exministro del Interior del Perú, Jose Luis Pérez.

En conversación con RPP, el ex titular del Mininter afirmó que, pese a que se reconoce que no todos los migrantes son criminales -pues muchos trabajan como taxistas- en la sociedad chilena se ha empezado a relacionar la migración con el incremento de la criminalidad luego del caso del asesinato de carabineros (el equivalente a la Policía Nacional) en Chile.

Es por ello que la iniciativa de la expulsión de migrantes ha cobrado relevancia y también supone un reto para los países que comparten frontera con Chile, como Perú y Bolivia, pues cualquier iniciativa de expulsión implica coordinación internacional.

“El tema de esa expulsión va a ser bien complicada llevarla a cabo, porque ¿a dónde los va a expulsar si no hay frontera de Venezuela con Chile? (...) han preferido salir desde ahora. ¿Qué tan viable es hacer ese corredor? Bajo todo punto de vista, es bien difícil, logísticamente y políticamente. ¿El corredor (humanitario) por dónde iría? Por mar, bien difícil. Tiene que ir por tierra o por avión. Si va por tierra, tendrá que coordinarse. Chile con Perú, Ecuador, Colombia y que llegue a Venezuela”, indicó el exmininter al medio radial.

La percepción de inseguridad en Chile ha aumentado, con un crecimiento de las muertes violentas de tres a seis por cada cien mil habitantes. Pérez Guadalupe subrayó que, aunque la mayoría de los migrantes solo buscan mejores condiciones de vida, dentro de estos flujos se han infiltrado grupos delictivos.

Este panorama ha provocado tensiones diplomáticas, obligando a los gobiernos de ambos países a mantener reuniones bilaterales para buscar soluciones. “Esto es un problema regional, y no solamente es migratorio, es un problema de seguridad. Y esto se tiene que conversar”, enfatizó Pérez Guadalupe.

Migrantes desean volver a sus países de origen

Según lo que se ha reportado desde la frontera Perú - Chile, los migrantes que acamparon en la zona conocida como ‘La Concordia’, no tienen la intención de quedarse en el Perú, sino que solo desean cruzar el territorio nacional para seguir su camino hacia su país.

En ese sentido, el exministro Pérez afirmó que “siempre que viajo le pregunto a los venezolanos qué van a hacer cuando caiga Maduro, si vuelven o no a Venezuela. Y ahí las encuestas son mitad y mitad. El 50 % dice: “Al día siguiente me regreso”, y otro 50 % que es un poco más consciente dice: “El país está destruido”. No tengo trabajo allá, no tengo dónde voy a vivir. Aquí por lo menos tengo un modo de trabajar, de ganar, alimentarme, mandar a mi familia. Algunos ya han hecho inclusive familias binacionales (...)“.

Extranjeros se enfrentaron a la PNP en la frontera Perú - Chile

En horas de la tarde del lunes 1 de diciembre, cuando la mayoría de agentes de la PNP se encontraban en horario de almuerzo, un grupo de aproximadamente 70 personas -entre migrantes venezolanos, colombianos, ecuatorianos y haitianos- corrieron con sus maletas y muchos de ellos cargando a niños y niñas menores de edad, con intención de cruzar hacia el Perú.

Varios de ellos fueron empujados por los agentes de Policía y el paso irregular fue impedido, pero un grupo considerable de ellos se instalaron muy cerca al puesto de control migratorio sin contar con la documentación para ingresar de forma regular al país. Mujeres con niñas en sus brazos y pidiendo asistencia también fueron retenidas en territorio peruano, aunque sin cruzar totalmente la frontera.