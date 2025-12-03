Perú

Frontera Perú - Chile: Victoria de Kast en las elecciones generaría caos migratorio por expulsión de ciudadanos a países vecinos

El exministro del Interior, Jose Luis Pérez, indicó que incluso como candidato a la presidencia, José Antonio Kast ha provocado alarma entre migrantes irregulares que serían criminalizados en un eventual gobierno del Partido Republicano

Guardar
Migrantes esperan para cruzar a
Migrantes esperan para cruzar a Perú en el paso fronterizo de Chacalluta en Arica, Chile, el viernes 28 de noviembre de 2025. (AP Foto/Ibar Silva)

Detrás de la crisis migratoria vivida desde el fin de semana en la frontera Perú - Chile en Tacna, se encuentra el temor de un grupo de migrantes irregulares por ser criminalizados, detenidos, y expulsados de territorio chileno en caso de una eventual victoria de José Antonio Kast, candidato del Partido Republicano que propuso una expulsión de ciudadanos extranjeros, afirmó el exministro del Interior del Perú, Jose Luis Pérez.

En conversación con RPP, el ex titular del Mininter afirmó que, pese a que se reconoce que no todos los migrantes son criminales -pues muchos trabajan como taxistas- en la sociedad chilena se ha empezado a relacionar la migración con el incremento de la criminalidad luego del caso del asesinato de carabineros (el equivalente a la Policía Nacional) en Chile.

Es por ello que la iniciativa de la expulsión de migrantes ha cobrado relevancia y también supone un reto para los países que comparten frontera con Chile, como Perú y Bolivia, pues cualquier iniciativa de expulsión implica coordinación internacional.

“El tema de esa expulsión va a ser bien complicada llevarla a cabo, porque ¿a dónde los va a expulsar si no hay frontera de Venezuela con Chile? (...) han preferido salir desde ahora. ¿Qué tan viable es hacer ese corredor? Bajo todo punto de vista, es bien difícil, logísticamente y políticamente. ¿El corredor (humanitario) por dónde iría? Por mar, bien difícil. Tiene que ir por tierra o por avión. Si va por tierra, tendrá que coordinarse. Chile con Perú, Ecuador, Colombia y que llegue a Venezuela”, indicó el exmininter al medio radial.

Así fue como ingresaron los migrantes extranjeros al Perú desde la frontera con Chile | Canal N

La percepción de inseguridad en Chile ha aumentado, con un crecimiento de las muertes violentas de tres a seis por cada cien mil habitantes. Pérez Guadalupe subrayó que, aunque la mayoría de los migrantes solo buscan mejores condiciones de vida, dentro de estos flujos se han infiltrado grupos delictivos.

Este panorama ha provocado tensiones diplomáticas, obligando a los gobiernos de ambos países a mantener reuniones bilaterales para buscar soluciones. “Esto es un problema regional, y no solamente es migratorio, es un problema de seguridad. Y esto se tiene que conversar”, enfatizó Pérez Guadalupe.

Migrantes desean volver a sus países de origen

Según lo que se ha reportado desde la frontera Perú - Chile, los migrantes que acamparon en la zona conocida como ‘La Concordia’, no tienen la intención de quedarse en el Perú, sino que solo desean cruzar el territorio nacional para seguir su camino hacia su país.

En ese sentido, el exministro Pérez afirmó que “siempre que viajo le pregunto a los venezolanos qué van a hacer cuando caiga Maduro, si vuelven o no a Venezuela. Y ahí las encuestas son mitad y mitad. El 50 % dice: “Al día siguiente me regreso”, y otro 50 % que es un poco más consciente dice: “El país está destruido”. No tengo trabajo allá, no tengo dónde voy a vivir. Aquí por lo menos tengo un modo de trabajar, de ganar, alimentarme, mandar a mi familia. Algunos ya han hecho inclusive familias binacionales (...)“.

Migrantes extranjeros aprovecharon la poca presencia policial para burlar la seguridad y llegar hasta la zona de Migraciones de Santa Rosa | Canal N

Extranjeros se enfrentaron a la PNP en la frontera Perú - Chile

En horas de la tarde del lunes 1 de diciembre, cuando la mayoría de agentes de la PNP se encontraban en horario de almuerzo, un grupo de aproximadamente 70 personas -entre migrantes venezolanos, colombianos, ecuatorianos y haitianos- corrieron con sus maletas y muchos de ellos cargando a niños y niñas menores de edad, con intención de cruzar hacia el Perú.

Varios de ellos fueron empujados por los agentes de Policía y el paso irregular fue impedido, pero un grupo considerable de ellos se instalaron muy cerca al puesto de control migratorio sin contar con la documentación para ingresar de forma regular al país. Mujeres con niñas en sus brazos y pidiendo asistencia también fueron retenidas en territorio peruano, aunque sin cruzar totalmente la frontera.

Temas Relacionados

PerúChileMigraciónJosé Antonio KastMininterMinisterio del Interiorperu-noticias

Más Noticias

Yahaira Plasencia revela que todavía mantiene contacto con la hija de Jefferson Farfán: “hay un cariño de siempre”

La artista afirmó que aún mantiene una relación afectuosa con la hija de su expareja, destacó el respeto mutuo y aclaró que no existe trato con la madre del exfutbolista mientras enfrenta especulaciones sobre su nuevo vínculo sentimental

Yahaira Plasencia revela que todavía

Pareja de la tercera edad exige justicia tras la muerte de su hija llevada con engaños a zona de minería ilegal en Madre de Dios

De acuerdo con sus padres, en 2014, la joven fue llevada desde Ayacucho bajo falsas promesas de trabajo y, tras días de angustiosa búsqueda, fue hallada sin vida en una fosa común

Pareja de la tercera edad

El gol de Bassco Soyer ante Sporting Braga que reafirma su grato momento con Gil Vicente en la Liga Revelação

El peruano, de 18 años, abrió el marcador del partido con una definición rasante imposible de neutralizar por el arquero rival. Exhibición con la que abre el debate de la promoción a Primeira Liga

El gol de Bassco Soyer

Batalla legal entre Sofía Franco y Rodrigo González: “Atentó contra mi honor y mi dignidad de mujer y madre”, afirma modelo

La conductora de televisión tomó acciones legales tras las declaraciones del conductor de ‘Amor y Fuego’, exigiendo una rectificación inmediata y defendiendo su honor ante lo que considera afirmaciones falsas sobre su vida personal

Batalla legal entre Sofía Franco

Arrestan a comisario acusado de recibir coimas de policías para permitirles faltar a labores en Santa Anita y El Agustino

El mayor Luis Guillén Ticona, comisario de Villa Hermosa y responsable de la seguridad en Santa Anita y El Agustino, fue detenido junto a cuatro suboficiales

Arrestan a comisario acusado de
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Desde “venganza política” hasta “desquiciada”:

Desde “venganza política” hasta “desquiciada”: reacciones del Congreso tras inhabilitación de Delia Espinoza

José Jerí a migrantes que buscan ir a Venezuela desde Chile cruzando Perú: “Sin documentos en regla, no son bienvenidos”

Delia Espinoza es inhabilitada por 10 años: Congreso impide retorno de fiscal al Ministerio Público

Fiscal Henry Amenábar, exmiembro del equipo Lava Jato, admitió cobro de coima al ser arrestado: “Él mismo sacó el dinero”

Kenji Fujimori, molesto, ratifica su rechazo a Keiko y a cualquier candidato al 2026: “La política apesta, no me jod*n”

ENTRETENIMIENTO

Yahaira Plasencia revela que todavía

Yahaira Plasencia revela que todavía mantiene contacto con la hija de Jefferson Farfán: “hay un cariño de siempre”

Batalla legal entre Sofía Franco y Rodrigo González: “Atentó contra mi honor y mi dignidad de mujer y madre”, afirma modelo

¿Quién es ‘El Edu’, el peruano que recibió la ‘Sartén de Oro’ de Ibai Llanos y podría pelear en ‘La Velada del Año’?

Janet Barboza acusa a Samahara Lobatón de convertir su vida privada en un negocio: “ya nada nos sorprende”

Las mejores películas en Netflix en Perú hoy

DEPORTES

El gol de Bassco Soyer

El gol de Bassco Soyer ante Sporting Braga que reafirma su grato momento con Gil Vicente en la Liga Revelação

Tabla de posiciones de vóley de los Juegos Bolivarianos 2025: así va Perú Sub 19 en el torneo

Partidos de hoy, miércoles 3 de diciembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Resultados de Perú vóley en los Juegos Bolivarianos 2025: así quedaron los partidos de la ‘bicolor’

¿Hernán Barcos es una opción factible para reforzar Cusco FC en el 2026? La categórica respuesta del técnico Miguel Rondelli