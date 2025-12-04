Hinchas brasileños quedan varados por bloqueo de carretera en Arequipa y suplican para llegar a Brasil

Hinchas brasileños se quedan varados en Perú por bloqueo en la Panamericana Sur. (Captura: Latina Noticias)

El escenario de la Panamericana Sur en los alrededores de Ocoña, en la provincia de Camaná, región Arequipa, se ha convertido en un punto de espera y ansiedad para quienes buscaban cruzar el sur peruano.

Cientos de automóviles, camiones y ómnibus permanecen detenidos por el bloqueo instalado por mineros artesanales, lo que ha dejado a numerosas personas sin poder avanzar durante ya tres días.

Entre ellos se encuentra una familia brasileña que acudieron a la final de la Copa Libertadores 2025 celebrada el pasado sábado 29 de noviembre en Limay que ahora se ven forzados a suspender su retorno a casa.

Los turistas, provenientes del estado de Acre en el noroeste de su país, relataron a Latina Noticias su recorrido y los obstáculos que enfrentaron luego de asistir a la competencia futbolística.

“Vinimos para mirar el juego y hasta ahora estamos dos días en las calles, con hambre”, expresó uno de los viajeros. El grupo, compuesto por adultos y niños, manifestó que el itinerario original los obligaba a continuar el trayecto sin interrupciones, pero el corte de ruta cambió completamente sus planes.

“Todo se pierde en el medio del camino”, enfatizó uno de los turistas, al describir los gastos extra y la preocupación que enfrentan.

Las imágenes mostraron cómo los viajeros extranjeros y nacionales permanecen cerca de sus vehículos durante largas horas, expuestos a la incertidumbre y con la necesidad de comprar comida y buscar alojamiento fuera del presupuesto previsto. El bloqueo afecta tanto a quienes quieren cruzar la frontera con Brasil como a peruanos que transitan desde Lima hacia Arequipa u otros destinos de la región sur.

Conflicto minero paraliza frontera sur

El corte en la Panamericana Sur responde a la protesta organizada por el gremio de mineros artesanales. De acuerdo con declaraciones de Simón Quispe, dirigente del movimiento, la medida busca responder al reclamo de ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), cuyo plazo vence el presente año.

Autoridades señalan que entre dos mil y tres mil manifestantes participan en la acción coordinada. La interrupción afecta el paso tanto de personas como de mercancías y ha generado alertas en el sector de turismo y en el comercio internacional con Brasil.

A pesar de la intervención de la Policía Nacional del Perú (PNP), su función es preventiva y hasta el momento no se ha actuado para liberar el paso, dadas las dimensiones de la protesta.

El pasado martes hubo una tregua limitada y momentánea en la que algunos vehículos consiguieron llegar a Camaná y, posteriormente, a Arequipa. Sin embargo, la mayoría de los ocupantes sigue aguardando al costado de la vía, con incertidumbre y dificultad para cubrir necesidades básicas.

Entre los afectados se encuentran también peruanos que relatan la misma situación de incomodidad y gasto imprevisto. “Me preocupa porque veo familias con niños, con hambre y agua que piden los pobres niños”, dijo una pasajera en tránsito hacia Arequipa.

El presupuesto de muchos viajeros quedó desbordado por la paralización y la necesidad de cubrir alimentos y hospedaje no planeados.

La protesta sigue sin acuerdo definitivo al cierre de esta edición, mientras los turistas brasileños y decenas de peruanos y extranjeros esperan que se habilite otra vez la comunicación por carretera en el sur.