Nueva ampliación del Reinfo dejaría en el aire exclusiones a mineros ilegales

El Reinfo se debatiría esta semana, podría ser aprobado y dejar una medida ‘nefasta’, según opinan diferentes gremios

Una nueva ampliación del Reinfo
Una nueva ampliación del Reinfo se debatirá en el Congreso. - Crédito Ministerio Público

La ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) vuelve a llegar al Pleno del Congreso, pero esta vez no solo la medida tildada de ‘escudo’ a la minería ilegal por sus críticos implicaría extender el plazo del “proceso de formalización minera integral de la pequeña minería y minería artesanal” hasta el 31 de diciembre de 2027 (“o hasta la entrada en vigor de la Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE) y su reglamento, lo que ocurra primero”).

Además, según han alertado actores de la opinión pública, el dictamen aprobado que está en la agenda del Pleno del Congreso esta semana, suspenderá los procesos de exclusión y el poder iniciar nuevos proceso contra mineros del registro (con algunas excepciones).

“Establece la suspensión temporal de los procedimientos administrativos de la exclusión del Reinfo hasta la entrada en vigencia de la Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE) o la culminación del proceso de formalización minera integral. En suma, una fecha indefinida, porque como ha quedado evidenciado no existe el menor interés de aprobar una real ley MAPE y más bien se busca continuar en un proceso permanente de “formalización”, afirma la SNMPE (Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía ).

Jose Jeri dijó que el
Jose Jeri dijó que el plazo del Reinfo sería en menos de dos años.

SNMPE contra el Reinfo

“Días atrás la Comisión de Energía y Minas aprobó el dictamen que permitiría la quinta extensión del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) que, como ya sabemos, es usado también como ‘escudo’ por los mineros ilegales para desarrollar sus ilícitas actividades en todo el territorio nacional y que, no ha servido como un instrumento real de formalización”, acotó la SNMPE.

Como se sabe, el dictamen aprobado que será puesto a consideración del Pleno está semana (está en agenda), pero la SNMPE alerta que, además de otras disposiciones cuestionables, también establece la suspensión temporal de los procedimientos administrativos de la exclusión del Reinfo.

“La disposición complementaria final del dictamen causa alarma porque no solo se suspenden los procedimientos de exclusión en trámite, sino que también se impide iniciar nuevos trámites de exclusión, eliminando así la única herramienta con la que cuenta el Estado -en el marco del proceso de formalización- para hacer cumplir las normas ambientales, proteger el patrimonio cultural, resguardar la propiedad y evitar la invasión de concesiones mineras, entre otros supuestos”, resaltan.

Vocero de la minería informal
Vocero de la minería informal que gestiona el Reinfo lidera lista de precandidatos a diputado por Puno en Renovación Popular. (Composición Infobae)

El IIMP se pronuncia

Por su lado, también el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP) se pronunció e invocó a las bancadas políticas del Poder Legislativo a integrar una veeduría que garantice la objetividad y rigor técnico en el debate sobre el Reinfo, “ante las diversas informaciones que dan cuenta de la filiación política de cientos de titulares del Reinfo en diversas agrupaciones partidarias”.

“La prioridad debe ser siempre el bienestar de los trabajadores mineros, la protección del ambiente y la seguridad de las comunidades y del entorno en el que se desarrolla la pequeña minería y minería artesanal”, acotaron.

Como se sabe, la opinión del instituto es que el Reinfo presenta debilidades estructurales y, en los últimos años, ha sido utilizado por mafias dedicadas a la minería ilegal, generando graves impactos sociales, ambientales y económicos, incluyendo gravísimos atentados contra los derechos humanos.

