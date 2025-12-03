Ricardo Mendoza revelará el sexo de su bebé en un show especial de ‘Hablando Huevadas’

Ricardo Mendoza revelará el sexo de su bebé en un show de ‘Hablando Huevadas’. YouTube: HH.

Ricardo Mendoza está viviendo uno de los momentos más importantes de su vida personal: se convertirá en padre por primera vez junto a su pareja, Katya Mosquera.

Y fiel a su estilo, ha decidido llevar esta celebración a su escenario natural: el show de ‘Hablando Huevadas’. El comediante anunció que el sexo de su bebé será revelado en un espectáculo especial titulado ‘El Baby Shower de Richavo’, que se realizará este sábado 13 de diciembre en Costa 21 de San Miguel.

Las entradas ya se encuentran disponibles en Teleticket, y todo apunta a que será uno de los eventos más comentados del humor peruano en las últimas semanas del año.

Ricardo Mendoza convertirá el “gender reveal” en un show en vivo

Durante el último episodio de ‘Hablando Huevadas’, Ricardo sorprendió al público anunciando que la esperada noticia —si será niño o niña— no se daría en redes sociales ni en una conferencia de prensa, sino en un espectáculo completo diseñado para celebrar esta nueva etapa.

“Ahí vamos a decir qué es. No será en Instagram, no será en un video… será en el show”, comentó entre risas, generando inmediatamente expectativa entre sus seguidores.

La propuesta llevará humor, música, juegos, actividades temáticas y momentos familiares al escenario, uniendo la esencia irreverente del programa con la ternura de un baby shower tradicional. Sus seguidores ya lo han bautizado como “el baby shower más grande del país”.

Ricardo Mendoza revelará el sexo de su bebé en show especial de ‘Hablando Huevadas’. IG

Katya Mosquera muestra la primera ecografía del bebé

Mientras Ricardo organiza el show, Katya Mosquera —su pareja y futura madre de su primer hijo— compartió en Instagram la primera ecografía del bebé. La publicación estuvo acompañada de un mensaje emotivo y poético que enterneció a los seguidores de ambos.

“Viene al mundo un bebé. Es divertido pensar que están pasando tantas cosas en una dimensión que casi nos es imperceptible… y esta foto es solo el previo, la promesa”, escribió la tripulante de cabina, de 33 años.

La publicación se llenó rápidamente de mensajes de felicitación, buena energía y halagos hacia la pareja, quienes desde que anunciaron el embarazo han recibido una ola constante de apoyo.

Katya también agradeció públicamente todo el cariño recibido:“La alegría y la emoción de lo desconocido nos empapa. Gracias por el amor y buena onda. Nos ayuda, en serio, nos refresca”.

Katya Mosquera enternece con ecografía de su bebé junto a Ricardo Mendoza. Infobae Perú / Captura: IG

Así anunció Ricardo Mendoza que sería papá

El anuncio del embarazo se dio en el show internacional de ‘Hablando Huevadas’ en Francia, donde Ricardo no contuvo la emoción y, en pleno escenario, confirmó que estaba esperando un bebé con Katya. El público respondió con aplausos, gritos y ovaciones.

Días después, el humorista reafirmó su alegría para las cámaras de ‘Magaly TV La Firme’.“Estoy contento, voy a ser papá. Bueno, ya soy papá porque estoy enamorado del hijo de mi novia que vive conmigo, y ahora viene un hermanito para él”, dijo con sinceridad.

Sus declaraciones mostraron un lado más familiar y emocional, en contraste con la imagen irreverente que suele proyectar en los escenarios.

Ricardo Mendoza anuncia que será papá en su show de Hablando Huevadas en la Torre Eiffel en París. TikTok

Un romance consolidado y planes de boda

Ricardo Mendoza y Katya Mosquera hicieron pública su relación el 12 de mayo de 2024 durante una transmisión de ‘Hablando Huevadas’. Desde entonces, la pareja ha mostrado una vida estable, sólida y llena de muestras de afecto.

En marzo del 2025, Mendoza sorprendió a Katya pidiéndole matrimonio en un momento romántico que fue celebrado por miles de seguidores. Tras confirmarse el embarazo, el comediante señaló que podrían adelantar la boda, una promesa que quedó grabada frente a las cámaras de Magaly Medina.

La pareja se muestra unida, cómplice y emocionada por esta nueva etapa, que ahora compartirán también con el público en un evento masivo.

Ricardo Mendoza comparte tierna propuesta de matrimonio con emotiva dedicatoria a su novia: “Vamos por esta aventura juntos”. Infobae Perú / Captura IG

¿Quién es Katya Mosquera?

Katya Mosquera Pinedo tiene 34 años, trabaja como tripulante de una línea aérea y es madre de un niño de 2 años. Vive junto a Ricardo en un distrito exclusivo de Lima y ahí comparten espacio con su pequeño.

Aunque inicialmente la pareja mantuvo su relación en reserva, finalmente fue revelada por Magaly Medina, lo que generó aún mayor atención mediática.

Desde entonces, Katya ha sido parte importante de la familia Hablando Huevadas. Incluso fue presentada oficialmente por Ricardo ante Jorge Luna, quien expresó su simpatía hacia ella y dio la bienvenida al romance.

La pareja ha demostrado estabilidad, viajes constantes, complicidad y un estilo de vida compartido que ahora se expande con la llegada del bebé.

Katya Mosquera, la novia de Ricardo Mendoza. instagram.