Ricardo Mendoza y Katya Mosquera muestran la primera ecografía de su bebé: “Te esperamos”

La pareja vive con entusiasmo la espera de su primer hijo en común y agradece las muestras de cariño recibidas

Carol Ruiz

Carol Ruiz

Katya Mosquera enternece con ecografía de su bebé junto a Ricardo Mendoza. Infobae Perú / Captura: IG

El comediante Ricardo Mendoza atraviesa uno de los momentos más felices de su vida. Luego de anunciar con entusiasmo que se convertirá en padre junto a su pareja, Katya Mosquera, la joven futura mamá decidió compartir en sus redes sociales la primera ecografía de su bebé, un detalle íntimo que emocionó a sus seguidores y que refuerza el lazo de amor que la pareja viene construyendo.

En su cuenta personal de Instagram, Katya publicó un mensaje cargado de sensibilidad al mostrar la imagen del pequeño ser que crece en su vientre.

Viene al mundo un bebé. Es divertido pensar que están pasando tantas cosas en una dimensión que casi nos es imperceptible y el resultado es la llegada de una vida y un libro que se escribe con palabras nuevas y capítulos inéditos, y esta foto… es solo el avance, el previo, la promesa…”, expresó con emoción. La publicación rápidamente se llenó de mensajes de cariño y felicitaciones, confirmando el gran apoyo que han recibido desde que dieron a conocer la noticia.

Katya Mosquera enternece con ecografía
Katya Mosquera enternece con ecografía de su bebé junto a Ricardo Mendoza. Infobae Perú / Captura: IG

La novia de ‘Richavo’ no ocultó su agradecimiento a todas las personas que se han mostrado cercanas en esta etapa especial.

La alegría y la emoción de lo desconocido nos empapa… y gracias por el amor y buena onda que estamos recibiendo. Nos ayuda, en serio, nos refresca y dan ganas de hacer las cosas bien. ¡Te esperamos amiguit@, aquí ya estamos contando las horas pa’ tu llegada!!”, escribió junto a la ecografía. Estas palabras reflejan la ilusión de una pareja que cuenta los días para tener en brazos a su primer hijo en común.

El recorrido de Ricardo Mendoza, quien ha logrado consolidarse como uno de los rostros más reconocidos en el humor peruano, se ve ahora complementado por este capítulo personal que lo llena de ilusión. Katya Mosquera, por su parte, ha mostrado en cada publicación la sensibilidad de una madre primeriza que experimenta día a día la magia de la maternidad. Ambos viven este proceso como una experiencia transformadora, marcada por el amor, el respeto y la complicidad.

La imagen de la ecografía se ha convertido en un símbolo de esperanza y ternura para la pareja, quienes sueñan con recibir a su hijo en un ambiente de unión y alegría. La reacción de los seguidores no se hizo esperar, pues miles de comentarios en redes sociales celebraron la noticia y enviaron buenos deseos para esta etapa que recién comienza.

Katya Mosquera enternece con ecografía
Katya Mosquera enternece con ecografía de su bebé junto a Ricardo Mendoza. Infobae Perú / Captura: IG

¿Cómo se dio a conocer el embarazo de Katya Mosquera?

La noticia de este embarazo había sido revelada en el espectáculo ‘Hablando Huevadas’ en Francia, donde Ricardo sorprendió al público confirmando que se convertiría en padre. Desde entonces, el comediante y Katya han recibido innumerables muestras de apoyo, lo que ha generado un ambiente de felicidad tanto en su vida personal como profesional.

Durante una entrevista para las cámaras de ‘Magaly TV La Firme’, Mendoza no pudo ocultar la emoción que le provoca la llegada de su bebé. “Estoy contento, fuera de eso voy a ser papá. Bueno, ya soy papá porque estoy enamorado del hijo de mi novia que vive conmigo y ahora viene un hermanito para él”, declaró con sinceridad. Sus palabras revelan no solo la alegría por este nuevo capítulo, sino también el compromiso que ya mantiene con la familia que ha formado al lado de Katya.

A inicios de este año, Ricardo sorprendió a Katya pidiéndole matrimonio en un gesto romántico que emocionó a todos sus seguidores. Ahora, con la llegada del bebé, la pareja evalúa adelantar la boda, una promesa que el comediante realizó frente a las cámaras de Magaly Medina y que muchos esperan se cumpla en los próximos meses.

Ricardo Mendoza anuncia que será
Ricardo Mendoza anuncia que será papá y promete boda con Katya Mosquera: “Formamos una familia bonita”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

