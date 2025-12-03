¿Por qué Maido y Central no pueden participar en los Latin America’s 50 Best Restaurants 2025?

La expectativa por la edición de Latin America’s 50 Best Restaurants llevó a numerosas preguntas sobre la presencia de Maido y Central, dos espacios dirigidos por chefs que impulsan la cocina peruana desde una propuesta propia.

En medio de ese debate, surgió un dato clave que modificó la lectura del público. La organización de los premios, creada para destacar a los mejores restaurantes del planeta, estableció desde 2019 una categoría exclusiva que cambió las reglas de participación. Este punto marcó una diferencia respecto de ediciones anteriores y generó un nuevo marco para los establecimientos que alcanzaron la primera posición. Aunque el público general no siempre conoce estas disposiciones, dichas normas determinan quién puede competir y quién queda fuera del proceso de votación.

El impacto de esta medida se volvió especialmente visible en Perú, donde la comunidad gastronómica sigue con atención todo lo relacionado con Central y Maido. Ambos lograron un reconocimiento singular en ediciones pasadas, motivo suficiente para ingresar en un grupo que la propia organización describe como una instancia reservada para restaurantes que recibieron el máximo premio. Ese ingreso modificó su rol en la competencia y los ubicó en un espacio con reglas distintas.

La categoría que cambia el mapa de la competencia

Desde la cocina nikkei de Maido hasta la biodiversidad de Kjolle, estos 11 restaurantes peruanos son prueba de la diversidad y riqueza que la gastronomía de Perú tiene para ofrecer al mundo. (composición: Infobae: Jazmine Angulo / capturas de pantalla)

Latin America’s 50 Best Restaurants consolidó un sistema que reconoce a restaurantes destacados de la región. Sin embargo, desde la implementación de la categoría Best of the Best, aquellos que alcanzaron el primer puesto quedan fuera de futuras votaciones. Este grupo reúne a los establecimientos que ocuparon ese lugar privilegiado y les otorga un estatus especial. La organización sostiene que este espacio funciona como un reconocimiento permanente.

Central ingresó a esa categoría tras su primera posición en 2023. La periodista gastronómica Laura Graner explicó el alcance de esta medida en una publicación donde mencionó que “Central ya no puede ocupar el primer lugar, ya que al alcanzar esta posición se ingresa a una lista más exclusiva, Best of the Best de The World’s 50 Best Restaurants, donde se encuentran todos los ganadores de años anteriores”. Su aclaración permitió comprender la razón por la cual el restaurante de Virgilio Martínez quedó fuera de las posibilidades de selección anual.

El propio Martínez expresó en múltiples ocasiones que el camino hacia el reconocimiento mundial solo fue posible mediante disciplina, exploración constante y respeto por los insumos del país. Según señaló, el proceso se sostiene en decisiones cotidianas y en un enfoque que busca unir investigación culinaria y técnicas diversas. Su trabajo junto a Pía León consolidó una propuesta con presencia internacional y un nombre que marca la conversación gastronómica.

Maido y su presencia fuera de la competencia

Maido, dirigido por Mitsuharu Tsumura, también figura en esta situación. El restaurante ubicado en Miraflores recibió el mayor reconocimiento luego de obtener el primer lugar en la edición global de The World’s 50 Best Restaurants en junio de 2025. Con esa distinción, pasó a integrar el mismo grupo que mantiene fuera de competencia a los ganadores del máximo puesto.

La propuesta nikkei de Tsumura combina insumos marinos peruanos con técnicas tradicionales de Japón. Cada preparación forma parte de una secuencia que integra sabores locales y recursos empleados con precisión. El chef comentó que “la costilla cocida por 50 horas es una de nuestras propuestas más representativas”. Esa preparación forma parte del menú degustación denominado “Experiencia Nikkei”, donde también se incluyen interpretaciones propias del ceviche que enlazan elementos de Lima y Tokio.

La inclusión de Maido en el grupo de restaurantes reconocidos con el máximo premio explica por qué no participa en Latin America’s 50 Best Restaurants 2025. La norma aplica a todos los establecimientos que alcanzaron ese nivel y establece un mismo criterio para cada caso.