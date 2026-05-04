Día de Star Wars: el origen y significado del 4 de mayo como fecha emblemática para millones de seguidores de la saga galáctica

La expansión internacional del 4 de mayo como celebración emblemática ilustra cómo una saga cinematográfica logra articular identidad, comunidad y tendencias en la sociedad actual (LucasFilm)

El 4 de mayo se ha consolidado como una fecha central para la cultura popular gracias a la influencia de Star Wars. Lo que empezó como una coincidencia lingüística en un periódico británico en 1979, pronto se convirtió en una festividad global que congrega a fanáticos de todas las edades.

La frase “May the 4th be with you”, derivada del icónico saludo de la saga, fue utilizada por primera vez para felicitar a Margaret Thatcher tras su nombramiento como primera ministra del Reino Unido.

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Desde entonces, el Día de Star Wars ha crecido hasta convertirse en un fenómeno mundial, con eventos, lanzamientos y actividades que reúnen a comunidades en torno a la admiración por el universo creado por George Lucas.

Origen del 4 de mayo como Día de Star Wars

Todo comenzó con un juego de palabras que cruzó política y cultura pop, dando origen a una fecha que los fanáticos adoptaron hasta convertirla en tradición global. (Haven Daley/AP)

El Día de Star Wars tiene su raíz en el ingenio de los aficionados, quienes adaptaron la célebre frase de la saga “Que la Fuerza te acompañe” al calendario anglosajón como “May the 4th be with you”.

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Según el diario británico London Evening News, el 4 de mayo de 1979, el Partido Conservador publicó una nota para felicitar a Margaret Thatcher (entonces Primera Ministro del Reino Unido) con la expresión “May the 4th Be With You, Maggie. Congratulations”, marcando el primer registro documentado de la asociación entre la fecha y la saga. Este simple juego fonético fue adoptado progresivamente por los seguidores de la franquicia, quienes comenzaron a utilizarlo en reuniones, publicaciones y celebraciones en distintos países.

En los años posteriores, la comunidad de fans expandió la costumbre a través de redes sociales y encuentros temáticos. El 4 de mayo se consolidó como referente gracias a la espontaneidad de los seguidores, sin intervención directa de los estudios cinematográficos en los primeros años.

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Según el portal de estadísticas alemán Statista, la franquicia cuenta con decenas de millones de aficionados en todo el mundo, lo que aceleró la adopción de la fecha como un hito anual para quienes comparten la admiración por el universo de Star Wars.

La consolidación internacional de la festividad

Lo que empezó como una costumbre entre aficionados se transformó en un fenómeno global, impulsado por eventos masivos y el respaldo de la industria del entretenimiento. (LucasFilm)

A partir de 2011, el Día de Star Wars adquirió una dimensión internacional con la organización del primer festival oficial en el Toronto Underground Cinema en Canadá, donde se proyectaron todas las películas de la saga y se realizaron concursos de disfraces, maratones y actividades temáticas.

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Este evento marcó un punto de inflexión, ya que a partir de entonces la celebración trascendió el ámbito doméstico para convertirse en una fecha reconocida globalmente.

El impulso definitivo llegó cuando Disneyadquirió Lucasfilm en 2012, integrando la celebración en su estrategia de lanzamientos y promoción. Desde entonces, el 4 de mayo es aprovechado para estrenar series exclusivas en plataformas como Disney+, lanzar productos de colección y organizar eventos especiales en parques temáticos. En 2019, el Congreso de California declaró oficialmente el 4 de mayo como Día de Star Wars, consolidando la jornada tanto en la esfera pública como en la agenda de la industria del entretenimiento.

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La expansión ha permitido que ciudades como Los Ángeles, Londres y Tokio organicen cada año encuentros multitudinarios, mientras que empresas de distintos sectores lanzan promociones y colaboraciones especiales. En palabras de Steve Sansweet, presidente ejecutivo del museo Rancho Obi-Wan, “es una forma ingeniosa para que los fanáticos celebren su pasión y amor por Star Wars una vez al año”.

Significado y formas de celebración para los admiradores

El 4 de mayo se vive como una fiesta global donde los fans celebran su pasión con maratones, disfraces y encuentros que refuerzan su sentido de pertenencia. (Hiro Komae/AP)

El Día de Star Wars representa una oportunidad para que los seguidores se reúnan y expresen su sentido de pertenencia a una comunidad global. Las actividades más comunes incluyen proyecciones de películas, desfiles de la Legión 501 —un grupo internacional de entusiastas con trajes de calidad cinematográfica—, maratones de todas las trilogías y lanzamientos de productos exclusivos.

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Según datos de la revista médica The Lancet, la participación en actividades colectivas favorece el sentido de identidad entre los fanáticos de franquicias culturales.

La fecha también ha sido adoptada por las plataformas digitales y los fabricantes de juguetes, que aprovechan para presentar novedades y ediciones limitadas. Para muchos coleccionistas, el 4 de mayo es sinónimo de lanzamientos de la línea Ultimate Collector Series de LEGO y de descuentos en videojuegos como Star Wars Jedi: Survivor. Además, los seguidores suelen compartir imágenes y mensajes en redes sociales usando etiquetas como #StarWarsDay y #MayThe4thBeWithYou.

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A nivel mundial, la jornada se caracteriza por la realización de eventos públicos, desde maratones cinematográficas hasta concursos de disfraces y festivales gastronómicos temáticos. El impacto cultural de la saga, cuya primera entrega se estrenó en 1977, sigue vigente a través de generaciones, consolidando el 4 de mayo como un día clave dentro del calendario de la cultura pop.