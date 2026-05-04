La fecha destaca por la conmemoración de nombramientos, fundaciones y aniversarios de personajes influyentes relacionados con la política, la cultura y la música de distintas épocas de la historia peruana (Composición)

¿Qué pasó un día como hoy? El 4 de mayo reúne hechos relevantes en la historia del Perú. En 1820, Bernardo O’Higgins nombró a José de San Martín jefe del Ejército Libertador, paso clave en la independencia.

En 1835 se creó la provincia de La Unión en Arequipa. En 1917 nació Alicia Lizárraga, destacada figura de la música criolla. En 1930 nació Enrique Chirinos Soto, influyente jurista y político. En 1937 nació David Waisman, quien llegó a la vicepresidencia.

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Finalmente, en 2013 falleció Javier Diez Canseco, referente de la izquierda peruana, recordado por su defensa de los derechos sociales y la lucha contra la corrupción.

4 de mayo de 1820 - O’Higgins nombra a José de San Martín jefe del Ejército Libertador del Perú

El nombramiento de San Martín por O’Higgins selló una alianza decisiva que impulsó la expedición libertadora, marcando el inicio de una ofensiva que cambiaría el destino del Perú. (Julio Vila y Prades)

En mayo de 1820, Bernardo O’Higgins oficializó el nombramiento de José de San Martín como jefe del Ejército Libertador del Perú, consolidando la alianza independentista regional.

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La fuerza combinada, integrada por tropas chilenas y del Ejército de los Andes, fue formalizada días después por el Congreso chileno. Además, se designó al marino Thomas Cochrane como comandante naval.

Meses más tarde, la expedición partió hacia el Perú, donde San Martín desembarcó en Paracas para iniciar la campaña que llevaría la guerra al corazón del poder realista.

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4 de mayo de 1835 — Creación de la provincia de La Unión en Arequipa durante el gobierno de Orbegoso

La creación de La Unión marcó un hito en la organización territorial de Arequipa, dando forma a una provincia de geografía desafiante y profunda identidad andina. (Sardatanas)

La provincia de La Unión es una de las ocho que conforman el departamento de Arequipa, con capital en Cotahuasi. Fue creada el 4 de mayo de 1835 durante el gobierno de Luis José de Orbegoso.

Su territorio presenta una geografía accidentada, marcada por la cordillera de Huanzo y el río Cotahuasi, que forma uno de los cañones más profundos del mundo.

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Está integrada por once distritos y cuenta con una población mayoritariamente rural. Su economía se sustenta en la agricultura y la ganadería, desarrolladas por comunidades andinas de origen quechua.

4 de mayo de 1917 - nace Alicia Lizárraga, voz esencial de la canción criolla peruana

Con su timbre inconfundible, Alicia Lizárraga emergió como una de las figuras más representativas del canto criollo, elevando la identidad musical peruana. (Herenciacriolla)

El 4 de mayo de 1917 nació Alicia Lizárraga, figura destacada de la música criolla conocida como “La Cholita Linda del Perú”. Desde joven mostró talento vocal y construyó una carrera que la llevó a escenarios internacionales.

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Integró la generación dorada del criollismo y sus composiciones fueron interpretadas por artistas de América Latina. Grabó en Argentina y cultivó vínculos con grandes figuras de la música.

Su estilo, de timbre cálido y matices expresivos, la convirtió en referente del género y en una de las voces más reconocidas de la tradición musical peruana.

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Tienes razón, ese dato estaba mal planteado. El 4 de mayo no corresponde al nacimiento de Javier Diez Canseco, sino a su fallecimiento.

4 de mayo de 1930 — Nace Enrique Chirinos Soto, jurista y político clave en la vida peruana

Desde Arequipa, Chirinos Soto inició una trayectoria que lo llevaría a ocupar roles clave en la política peruana y a interpretar su historia republicana. (Caretas)

El 4 de mayo de 1930 nació Enrique Chirinos Soto en Arequipa, figura influyente en el derecho constitucional, el periodismo y la política nacional. A lo largo de su trayectoria, ocupó cargos como diputado, senador y congresista, además de integrar la Asamblea Constituyente en distintos momentos de la historia peruana.

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Fue autor de diversas obras, entre ellas una reconocida Historia de la República, donde abordó el devenir político del país con una mirada cercana a los hechos y protagonistas. También ejerció la docencia y el periodismo, consolidando una presencia activa en el debate público.

Su carrera estuvo marcada tanto por su producción intelectual como por episodios polémicos vinculados a su actuación política. Falleció en Lima en 2007, dejando una huella compleja en la historia contemporánea del Perú.

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4 de mayo de 1937 — Nace David Waisman, empresario y político que llegó a la vicepresidencia del Perú

Desde sus orígenes en Chongoyape, Waisman forjó una trayectoria que combinó industria y servicio público, hasta convertirse en vicepresidente del Perú. (Congreso de la República del Perú)

David Waisman nació el 4 de mayo de 1937 en Chongoyape, Lambayeque, en una familia de origen judío. Se desarrolló como empresario industrial antes de ingresar a la política.

Fue elegido congresista y destacó por su oposición al régimen de Alberto Fujimori. En 2001 asumió la segunda vicepresidencia durante el gobierno de Alejandro Toledo y también ejerció como ministro de Defensa. Participó en investigaciones parlamentarias vinculadas a casos de corrupción.

A lo largo de su trayectoria integró diversas agrupaciones políticas, manteniendo presencia en la vida pública nacional con una carrera marcada por su experiencia empresarial y rol político activo.

4 de mayo de 2013 - muere Javier Diez Canseco, figura clave de la izquierda peruana contemporánea

La muerte de Diez Canseco cerró una etapa de la izquierda peruana, marcada por su firme defensa de derechos sociales y su presencia constante en el Congreso. (Andina)

El 4 de mayo de 2013 falleció Javier Diez Canseco, referente histórico de la izquierda peruana. A lo largo de su vida política fue congresista en varios periodos y destacó por su defensa de los derechos laborales, la transparencia y la justicia social.

Fundador del Partido Socialista, mantuvo una postura firme frente a la corrupción y las desigualdades.

Su legado político se caracteriza por la coherencia ideológica y su cercanía con los movimientos sociales, dejando una huella profunda en el debate público nacional.