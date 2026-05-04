El emoción de Esmeralda Sánchez tras lograr el tricampeonato con Alianza Lima: “Estoy muy orgullosa de las chicas”

Tras una reñida final, Esmeralda Sánchez, jugadora de Alianza Lima, comparte entre lágrimas su alegría por el tricampeonato en la Liga Peruana de Vóley. Unas palabras llenas de orgullo y una dedicatoria muy especial.

El reciente tricampeonato de Alianza Lima en la Liga Peruana de Vóley desató una celebración marcada por la emoción y el reconocimiento al trabajo conjunto.

Tras una final que en un determinado momento se puso adverso para el conjunto blanquiazul, la capitana Esmeralda Sánchez destacó la capacidad de reacción de sus compañeras, señalando que el grupo demostró fortaleza y determinación frente a la adversidad.

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Sánchez, visiblemente emocionada, dedicó el título al padre de un amigo hospitalizado y agradeció a la afición por el apoyo constante. El ambiente festivo en el coliseo reflejó la trascendencia del logro, que la propia jugadora describió como resultado de meses de disciplina y sacrificio.

El valor de la resiliencia en una final exigente

En una final que comenzó cuesta arriba, Alianza Lima encontró en su resiliencia la clave para revertir el marcador, con Esmeralda Sánchez destacando la fortaleza emocional del equipo. (Alianza Lima Vóley)

Alianza Lima enfrentó una serie final contra la Universidad San Martín en la que comenzó por detrás en el marcador, obligando al equipo a sobreponerse desde el inicio.

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La capitana Esmeralda Sánchez remarcó la importancia del trabajo realizado a lo largo de la temporada: “Estoy muy orgullosa de las chicas. Han trabajado durísimo y este triunfo es para toda mi familia y para el papá de mi amigo Junior, que está en la clínica y nos está viendo”, señaló tras el punto final que les dio un nuevo título al equipo victoriano.

En ese sentido, la deportista atribuyó el éxito a la capacidad del grupo para mantenerse unido ante la presión y a la convicción en el plan de juego, factores decisivos para revertir el resultado y conquistar el tercer título consecutivo.

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El papel del apoyo familiar y de la afición

El tricampeonato de Alianza Lima también se sostuvo en el respaldo emocional de familias e hinchas, un impulso que Esmeralda Sánchez reconoció como vital en los momentos más complejos. (Alianza Lima Vóley)

La victoria fue compartida no solo entre las integrantes del plantel, sino también con quienes acompañaron al equipo fuera de la cancha. En sus declaraciones, Sánchez puso especial énfasis en el respaldo recibido tanto de la familia como de la hinchada: “Gracias a la gente”, expresó, reconociendo que el aliento de los seguidores fue fundamental durante los momentos más difíciles del torneo.

El gesto de dedicar el campeonato al padre enfermo de un amigo subraya la dimensión humana del deporte y la relevancia de los lazos personales para sostener el rendimiento en instancias decisivas.

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El polideportivo Luisa Fuentes, ubicado en el distrito de Villa El Salvador, estuvo abarrotado de hinchas, la mayoría blanquiazules, quienes celebraron a lo grande con entusiasmo el tricampeonato, reflejando la conexión entre jugadoras y público.

Unión y entrega: claves del tricampeonato de Alianza Lima

La conquista del tricampeonato respondió a una fórmula basada en la unión y la entrega, valores que sostuvieron a Alianza Lima a lo largo de toda la temporada. (Alianza Lima Vóley)

La celebración del tricampeonato se vivió como un reconocimiento a la entrega y el compromiso colectivo que caracterizó al plantel durante el certamen.

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El entrenador Facundo Morando y el cuerpo técnico resaltaron que la obtención del título es fruto de una temporada de esfuerzo sostenido, en la que cada integrante asumió un rol determinante para alcanzar el objetivo.

Sánchez reiteró el sentimiento de orgullo y gratitud hacia sus compañeras: “Este equipo es lo máximo”, afirmó, resaltando que la unión del grupo permitió superar obstáculos y consolidar una identidad ganadora. Con la promesa de continuar celebrando y el anuncio de nuevas metas para el futuro, Alianza Lima ratificó su lugar privilegiado en el vóley nacional.

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Con este nuevo título conseguido, tanto el equipo aliancista como el cuadro santo, quedaron clasificadas para lo que será el Campeonato Sudamericano de Clubes de Voleibol Femenino 2027. Vale recordar que la Confederación Sudamericana de Vóley todavía no define la sede en donde se realizará dicho torneo

De igual manera, los equipos que resulten campeón y subcampeón clasificarán automáticamente zas para el Campeonato Mundial Femenino de Clubes de la FIVB de 2027.

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