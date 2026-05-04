Hija de 'Pompinchú', Rosa González Mendoza, es retirada del velorio tras acalorada discusión: "¿Qué quieren, hacer más show?"

El velorio de Pompinchú en la sala Paracas del Ministerio de Cultura se vio empañado por un incidente protagonizado por su hija Rosa y otra asistente.

El velorio de Alfonso González Mendoza, más conocido como ‘Pompinchú’, celebrado el sábado 2 de mayo en la sala Paracas del Ministerio de Cultura, estuvo marcado por emotivas muestras de cariño de sus seguidores y colegas, pero también por un inesperado incidente que alteró la solemnidad del homenaje. Rosa, la hija del cómico, protagonizó una fuerte discusión con otra asistente y tuvo que ser retirada del lugar en medio del escándalo.

El altercado se desató cuando la asistente comenzó a increpar a Rosa, señalando que no había estado presente cuando su padre enfrentaba su delicado estado de salud. El cruce de palabras escaló rápidamente, con ambas mujeres alzando la voz en plena sala de velatorio. “¿Qué verdad?”, repetía insistentemente la otra mujer, mientras Rosa respondía asegurando contar con pruebas. “Yo tengo un montón de pruebas”, afirmó visiblemente alterada.

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La situación se tornó más tensa cuando la asistente continuó increpando a la hija del cómico con dureza: “No jod**. Cuando su papá ha estado mal, nunca ha estado". Rosa, con una menor en brazos, fue abordada por un hombre vestido de negro que la acompañó hacia la salida para evitar que el conflicto escalara aún más.

Antes de retirarse, la hija del cómico expresó su malestar ante quienes grababan el momento: “¿Qué quieren, hacer más show para que sigan grabando sus en vivo? ¿Para eso quieren más show? ¿Para que sigan grabando en vivo?”.

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Momentos de alta tensión se vivieron durante el velorio del cómico Alonso Gonzáles Mendoza 'Pompinchú', donde su hija, Rosa González Mendoza, fue retirada del lugar tras una acalorada discusión con otros asistentes. Video: Instagram La noticia clave

Varios asistentes intervinieron pidiendo calma y respeto por la memoria del artista. Frases como “Respeten”, “Cálmense” y “¿No pueden respetar?” se escucharon en la sala mientras Rosa era escoltada hacia la salida.

La muerte de ‘Pompinchú’

Alfonso González Mendoza, ‘Pompinchú’, falleció el viernes 1 de mayo a los 55 años en el Hospital Santa Rosa de Pueblo Libre, tras varios días internado en la Unidad de Cuidados Intensivos. La causa fue una fibrosis pulmonar que contrajo durante su recuperación tras una cirugía de cadera, complicación que rápidamente derivó en un daño renal severo que resultó irreversible.

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Su hermano Raymundo Mendoza confirmó la noticia a Latina Noticias. “Iba a salir de alta y comenzó a sufrir una tos, que terminó en una fibrosis pulmonar”, relató. A pesar de los esfuerzos médicos y el apoyo de su familia, el deterioro fue acelerado. En los días previos a su muerte, la familia solicitó cadenas de oración y apoyo económico para costear los gastos médicos, ya que varios insumos no estaban cubiertos por el SIS.

Pese a la gravedad de su estado, ‘Pompinchú’ demostró que conservaba su característico sentido del humor, compartiendo videos en sus redes sociales desde el hospital.

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Familiares y seguidores despiden a Pompinchú en la sala Paracas del Ministerio de Cultura. X

El legado de ‘Pompinchú’

Alfonso González Mendoza fue una de las figuras más emblemáticas del humor callejero y de la televisión popular peruana. Se hizo conocido por su participación en ‘El show de los cómicos ambulantes’, programa que marcó a toda una generación durante los años 90 y 2000. Su estilo directo, carisma y capacidad para conectar con el público lo convirtieron en referente del entretenimiento nacional.

Pese al incidente que empañó el velatorio, el homenaje a ‘Pompinchú’ reunió a familiares, amigos, colegas y miles de seguidores que quisieron despedirse de quien, con su talento y sencillez, supo ganarse un lugar en el corazón del Perú. Sus restos serán sepultados en el cementerio Los Sauces, en San Juan de Lurigancho, el distrito que lo acogió en sus últimos años.

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