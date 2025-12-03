El restaurante peruano Cosme sorprende en los Latin America’s 50 Best 2025: escala 28 lugares y obtiene el Highclimber Award

Durante la gala de los Latin America’s 50 Best Restaurants en Guatemala, el anuncio de que Cosme subió 28 puestos hasta ubicarse en el número 9 generó comentarios inmediatos.

Durante la más reciente edición de los Latin America’s 50 Best Restaurants en Guatemala, reunió a cocineros, periodistas y figuras clave de la gastronomía regional. La ceremonia avanzó con ritmo ágil, entre aplausos y breves discursos. Fue allí donde el chef peruano Rafael Osterling subió al escenario para entregar un reconocimiento especial que concentró miradas: el Highclimber Award, otorgado a Cosme, un restaurante limeño que sorprendió por su ascenso de 28 puestos respecto del año anterior.

El anuncio generó comentarios inmediatos entre asistentes y especialistas, interesados en la trayectoria de un espacio que irrumpió en la lista hasta instalarse en el número 9. Algunos ya conocían la propuesta; otros solo habían escuchado referencias sobre un local que relataba con naturalidad la cocina cotidiana peruana.

Cosme Restaurante, bautizado en honor al cerro San Cosme en Lima.

En paralelo, surgió la figura de James Berckemeyer, chef responsable del concepto. Su presencia en la ceremonia despertó preguntas sobre el proceso creativo y sobre el modo en que un restaurante de corte sencillo logró sobresalir en un listado dominado por propuestas sofisticadas. El propio perfil del cocinero confirma esa búsqueda: “Después de adquirir una valiosa experiencia en alta cocina en cocinas de todo el mundo, el chef James Berckemeyer regresó a su Perú natal para inaugurar su primer establecimiento en 2015”.

El regreso del chef y el origen de la propuesta

La atención se centró en James Berckemeyer, cuyo concepto se aleja de la alta cocina tradicional dominante en la lista.

El recorrido de Berckemeyer empezó con su formación en Le Cordon Bleu Perú en 2001 y con una maestría culinaria en Italia. Su primer puesto profesional ocurrió en Astrid y Gastón, seguido por etapas en El Celler de Can Roca y Arzak. También pasó por cocinas europeas que reforzaron su criterio técnico. Con ese bagaje, abrió Cosme en Lima en 2015 y apostó por un enfoque distinto. El texto de referencia lo resume así: “Al abrir Cosme, Berckemeyer decidió adoptar un enfoque informal en la cocina y dedicó los últimos diez años a perfeccionar el arte de la cocina casera peruana”.

El impacto visual del local también formó parte de las conversaciones en Guatemala. El público recuerda con facilidad la instalación suspendida sobre el salón principal: “Berckemeyer encargó una instalación artística y sostenible compuesta por 5000 botellas de plástico recicladas”, un elemento que despierta curiosidad desde el primer paso dentro del local. A esa pieza se suma una pared que concentra “13 345 chapas”, colocadas de manera ordenada y con intención decorativa.

Este entorno permitió que la experiencia en Cosme reuniera cocina, intervención artística y una lectura contemporánea del uso de materiales reciclados. La composición del espacio, sin pretensiones formales, reforzó la identidad que distingue al restaurante dentro de la escena limeña.

La propuesta culinaria que impulsó el ascenso

El reconocimiento Highclimber Award —entregado por Rafael Osterling— consolidó ese momento como uno de los más comentados de la noche.

Entre los platos destacados a la carta se incluyen mollejas de Angus a la parrilla con maíz, ají amarillo y salsa de vino; tacos de maíz con costillas a la barbacoa, frijoles, aguacate y repollo; y cau cau con langostinos, vieiras y papa. La variedad confirma un repertorio amplio dentro de una carta breve, con guiños a sabores tradicionales.

El menú degustación de nueve tiempos configura otra alternativa para quienes buscan un recorrido completo. En la ceremonia, más de un especialista mencionó ese formato como una de las claves del reconocimiento obtenido.

Al cierre del evento, Cosme quedó señalado como el restaurante peruano con el avance más pronunciado dentro del ranking. La distinción recibida en Guatemala quedó sintetizada en la frase del texto base: “Cosme es el ganador del Premio al Mejor Escalador de este año”. Ese logro acompañó la celebración de Osterling al entregar la distinción y reforzó la atención de la audiencia sobre un restaurante que dirige su propuesta hacia la cocina casera peruana con un enfoque contemporáneo.

Lista completa:

1. El Chato (Bogotá – Colombia)

2. Kjolle (Lima – Perú)

3. Don Julio (Buenos Aires – Argentina)

4. Mérito (Lima – Perú)

5. Celele (Cartagena – Colombia)

6. Boragó (Santiago – Chile)

7. Quintonil (Ciudad de México – México)

8. Tuju (Sao Paulo – Brasil)

9. Cosme (Lima, Perú), distinguido con el Highclimber Award entregado por Rafael Osterling tras subir 28 puestos

10. Nuema (Quito – Ecuador)

11. Mayta (Lima – Perú)

12. Nelita (Sao Paulo – Brasil)

13. Lasai (Río de Janeiro – Brasil)

14. Casa las Cujas (Santiago – Chile)

15. Alcalde (Guadalajara – México)

16. Villa Torél (Ensenada – México)

17. Fauna (Valle de Guadalupe – México)

18. Maito (Ciudad de Panamá – Panamá)

19. Sublime (Ciudad de Guatemala – Guatemala)

20. Evvai (Sao Paulo – Brasil)

21. Niño Gordo (Buenos Aires – Argentina)

22. Arca (Tulum – México)

23. Leo (Bogotá – Colombia)

24. El Preferido de Palermo (Buenos Aires – Argentina)

25. A Casa do Porco (Sao Paulo – Brasil)

26. La Mar (Lima – Perú)

27. El Mercado (Buenos Aires – Argentina)

28. Yum Cha (Santiago – Chile)

29. Cordero (Caracas – Venezuela)

30. Máximo (Ciudad de México – México)

31. Demo Magnolia (Santiago – Chile)

32. Hunik (Mérida – México)

33. Rafael (Lima – Perú)

34. Afluente (Bogotá – Colombia)

35. Aramburu (Buenos Aires – Argentina)

36. Trescha (Buenos Aires – Argentina)

37. Diacá (Ciudad de Guatemala – Guatemala)

38. Oteque (Río de Janeiro – Brasil)

39. Rosetta (Ciudad de México – México)

40. Crizia (Buenos Aires – Argentina)

41. Humo Negro (Bogotá – Colombia)

42. Mercado24 (Ciudad de Guatemala – Guatemala)

43. Sikwa (San José – Costa Rica)

44. Osso (Lima – Perú)

45. Karai by Mitsuharu (Santiago – Chile)

46. Manuel (Barranquilla – Colombia)

47. Cantina del Tigre (Ciudad de Panamá – Panamá)

48. Arami (La Paz – Bolivia)

49. Mil (Moray – Perú)

50. Julia (Buenos Aires – Argentina)