El paseo gastronómico de Dua Lipa en Perú: desde Maido hasta Astrid y Gastón

La cantante albanobritánica no dudó en disfrutar de la comida local desde su arribo a nuestro país el pasado 23 de noviembre

Dua Lipa eligió experimentar de primera mano los sabores más reconocidos de la cocina peruana a su llegada a Lima el 23 de noviembre. La artista albanobritánica interactuó con la escena local al recorrer algunos de los restaurantes más emblemáticos de la capital en los días previos a su esperado concierto, según detallaron fanáticos y medios de espectáculos.

Apenas arribó al país, Dua Lipa se convirtió en tendencia y atrajo a una multitud de seguidores al aeropuerto y a las inmediaciones de su hotel. En vez de resguardarse en su hospedaje, la cantante optó por explorar Lima, poniendo especial atención en la gastronomía que distingue a la ciudad internacionalmente.

Durante la noche de su llegada, Dua Lipa cenó en Astrid y Gastón, espacio dirigido por Gastón Acurio, chef destacado por llevar la cocina peruana al escenario mundial. La visita generó expectativa tanto entre aficionados que se congregaron fuera del restaurante como entre observadores gastronómicos, quienes vieron en esta elección un reconocimiento al trabajo de Acurio.

El paso gastronómico de Dua Lipa en Perú: desde Maido hasta Astrid y Gastón

En la jornada siguiente, la intérprete de “Levitating” acudió a Barranco, uno de los barrios más transitados y con mayor actividad cultural de Lima. Para el almuerzo, Dua Lipa se decantó por el restaurante Isolina, dirigido por José del Castillo, lugar famoso por su propuesta de comida criolla. Este tipo de salidas, registradas por seguidores en redes sociales y recogidas por medios locales, refuerzan el interés de la artista por involucrarse en la cultura cotidiana de la ciudad. Tras la comida, Dua Lipa paseó en compañía de su familia por calles adornadas con murales, sin descuidar el resguardo de los agentes de seguridad.

En vísperas de su presentación en el estadio San Marcos, la artista eligió cerrar la noche en Maido, considerado el restaurante número uno del mundo en listas internacionales recientes por la fusión de cocina peruana y japonesa. Bajo la dirección de Mitsuharu “Micha” Tsumura, este local ha sido reconocido por celebrar con técnica y creatividad los productos locales. Según reportes de aficionados y portales especializados en espectáculos, la visita de la cantante al restaurante se mantuvo en reserva, aunque no pasó desapercibida para quienes siguen de cerca sus pasos en Lima.

Dua Lipa dejó ver así que su paso por Perú estuvo marcado por la interacción directa con la reconocida oferta culinaria de la ciudad, un recorrido previo a su esperado concierto ante miles de fanáticos.

Lo que debes saber del concierto de Dua Lipa

El acceso al concierto de Dua Lipa en el Estadio San Marcos estará habilitado desde las 16:00 horas, horario en que se abrirán las puertas para recibir al público. El show principal de la artista está programado para iniciar a las 20:30 horas, según el cronograma oficial difundido por la organización del evento.

En los días previos, grupos de seguidores se instalaron en las inmediaciones del estadio con carpas y provisiones, buscando obtener los mejores lugares dentro de la zona correspondiente a su entrada. Esta movilización evidencia el alto nivel de expectativa que genera la presentación de la cantante en su primera visita a Perú.

El acceso al estadio dependerá del tipo de entrada adquirida. Las personas con boletos para Cancha 1 Delantera, Occidente 1, Occidente 2 y Occidente Central utilizarán la Puerta 1, ubicada sobre la Avenida Venezuela. Quienes tengan entradas para Cancha 2, Cancha 1 Lateral, Tribuna Norte, Oriente 1 y Oriente 2 accederán a través de las Puertas 5 y 6, situadas sobre la Avenida Amézaga, cerca de la intersección con la Avenida Colonial. Al finalizar el concierto, la salida de los asistentes se facilitará mediante dos salidas principales al sur del estadio, con el objetivo de evitar aglomeraciones.