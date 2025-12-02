Perú

Rafael López Aliaga señala que seguridad del Estado redobló su protección por intento de atentado: “Agradezco el despliegue”

El líder de Renovación Popular confirmó haber recibido mayor resguardo estatal luego de un intento de atentado en octubre, días antes de que Rafael Belaúnde Llosa enfrentara un ataque a balazos en Cerro Azul

Rafael López Aliaga, líder de Renovación Popular, confirmó que el Estado reforzó su seguridad tras un intento de atentado ocurrido en octubre

El líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, afirmó este domingo que la seguridad del Estado reforzó su protección tras un intento de atentado en octubre, dato que se conoció dos días antes de que el también candidato presidencial Rafael Belaúnde Llosa sobreviviera a un ataque a disparos.

“Si viene la seguridad del Estado es por algo. Ellos tienen más información que yo. Entonces, yo agradezco que esté la seguridad”, señaló después de emitir su voto en las elecciones primarias de su partido, aunque explicó que no había solicitado ese incremento de protección.

“Ellos tienen la misión de proteger a los candidatos. Es parte del trabajo que ellos tienen. Yo sí agradezco el despliegue que ellos hacen y el esfuerzo que hacen”, dijo.

López Aliaga advirtió que la violencia ha comenzado a afectar el ambiente previo a las elecciones generales de 2026, en las cuales el país volverá a elegir un Parlamento bicameral, con Senado y Congreso, por primera vez en más de tres décadas.

La policía analiza grabaciones y evidencia balística para esclarecer las causas y responsables del ataque contra el precandidato presidencial en Cañete.| Latina Noticias

La Dirección de seguridad del Estado de la Policía Nacional (PNP) ha dispuesto que los candidatos presidenciales cuenten con resguardo policial a partir del 23 de diciembre, fecha límite para la inscripción oficial de candidaturas, conforme al Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

El general Juan Carlos Delgado, jefe de la unidad, detalló que los aspirantes tendrán acompañamiento policial durante sus actividades públicas y desplazamientos, siguiendo los protocolos establecidos para comicios.

En octubre pasado, solo días antes de que presentara su renuncia como burgomaestre capitalino, la Municipalidad de Lima denunció que un sujeto intentó atentar presuntamente con un arma de fuego contra López Aliaga durante el inicio de una obra en el distrito de Villa María del Triunfo.

Según el comunicado municipal, “el sujeto portaba un arma de fuego y confesó la intención de dispararle”. La comuna expresó “su profunda indignación” y condenó “enérgicamente el intento de atentado”.

“No es normal que aparezcan a una reunión en Villa María del Triunfo un sujeto con seis balas cargadas. Eso no es algo que se tiene que ocultar. Esa es noticia acá en la China, que a un candidato a la presidencia lo quieren asesinar. Así de claro”, dijo el exalcalde al rememorar el hecho.

López Aliaga advirtió que la violencia está alterando el clima previo a las elecciones generales de 2026, en las que se restablecerá el Parlamento bicameral

Nuevo ataque

Dos días después, Rafael Belaúnde Llosa, también candidato presidencial, sufrió un atentado cuando su vehículo recibió disparos en el distrito de Cerro Azul, al sur de Lima. Imágenes divulgadas por su grupo político muestran el parabrisas impactado y manchas de sangre en la cabeza y la camisa del candidato, quien tiene intereses inmobiliarios en la zona.

Pedro Cateriano, ex primer ministro y fundador de Libertad Popular, confirmó el ataque a la emisora RPP y calificó el hecho como “un mal inicio de la campaña” de cara a las elecciones generales del 12 de abril de 2026.

“Estamos lamentablemente atravesando un contexto de actividad delincuencial activa, pero hay que rechazar con firmeza este ataque que ha sufrido a balazos en la mañana Rafael Belaúnde”, indicó.

Tras el ataque, Belaúnde, nieto del expresidente Fernando Belaúnde Terry (1963-1968 y 1980-1985) acudió a la comisaría policial de la jurisdicción para presentar denuncia.

El comandante general de la PNP, Óscar Arriola, declaró que el candidato estaba supervisando unos terrenos que son de su propiedad en la provincia de Cañete, donde se ubica Cerro Azul, y que al salir del lugar apareció una moto y le dispararon.

