Rafael López Aliaga defiende a vocero de mineros informales que postula por su partido: “¿Cuál es el problema? Perú es informal”

Fuente: Rafael López Aliaga / YouTube

El líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, defendió este domingo al abogado Javier Bernal, representante de la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú (Confemin) y vicepresidente de la Asociación de Pequeños Mineros y Mineros Artesanales de Sandia y Carabaya (Puno), quien encabeza la lista de precandidatos a diputado por esa región en el partido.

Durante un mitin realizado tras las elecciones internas de la organización, el exalcalde de Lima respondió a una investigación del diario El Comercio al afirmar que “la columna vertebral de la economía del Perú es el sector informal”.

“¿Y, cuál es el problema? Si el Perú es informal, un 80%. Oigan, ¿no saben ni lo que son ustedes? Quieren confundir a la gente. No, informal es el Perú, esa es la columna vertebral de la economía. No llevamos a nadie ilegal (...) Quién sabe, había alguno por ahí, pero lo hemos sacado del partido", señaló.

“Yo desagravio públicamente a Javier Bernal desde acá. Querido Javier, un abrazo enorme hasta Puno. Te están difamando estos señores. Él es abogado de empresas informales, pero también de empresas formales. Se gana su pan como cualquier peruano. (Que sea) informal no implica (que sea) delincuente”, agregó López Aliaga.

El líder de Renovación Popular sostuvo que la informalidad sostiene la economía peruana

Sostuvo que Renovación Popular busca sumar dirigentes “bien formados” y aseguró conocer a Bernal desde hace mucho tiempo. “Yo no estoy invitando a una persona que no tiene mérito, pero lo ponen como si fuera un delincuente. No, informal no implica delincuencia”, remarcó.

El líder del partido sostuvo que el sector informal requiere apoyo financiero y ofreció facilitarlo. “Vamos a hacer (...) el banco para la pequeña y mediana empresa (pyme) porque si van a un banco de los cuatro bancos que manejan este país, no les dan nada o les cobran 120%”, manifestó.

“Eso es lo que estamos viviendo en el Perú y ese sector informal es el que nos va a sacar adelante justamente. Son tan miserables de atacar a un dirigente en Puno por ser abogado, entre otros, de un sector informal”, añadió.

Investigado

El Comercio reportó que Bernal es investigado desde 2020 por la Fiscalía Especializada de Juliaca por el presunto delito de lavado de activos, en el marco de un caso de minería ilegal, hecho que él niega.

Desde 2022, el letrado ha registrado más de 20 visitas a oficinas de legisladores como Paul Gutiérrez y Elizabeth Medina (Somos Perú), Esdras Medina (Renovación Popular), Eduardo Salhuana y Segundo Quiroz (Alianza para el Progreso), entre otros, con el propósito de tratar temas referidos a la minería informal.

Datos de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp) citados por el diario muestran que, desde 2016, ejerce como apoderado de Contratistas Generales Winchumayo E.I.R.L., inscrita en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) por una concesión cercana a la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Bahuaja Sonene, afectada por presencia de mineros ilegales.

Bernal también posee facultades para representar a la empresa en mesas de diálogo y negociaciones relacionadas con la concesión minera Chibolo 2. Consultado sobre este tema, negó ser titular de concesiones, aunque reconoció el rol de apoderado en Contratistas Generales Winchumayo E.I.R.L.

“No soy ‘reinfonista’, no tengo concesiones, y no realizo actividad minera. Mi función es asesorar mineras, porque mi madre ha sido minera artesanal. Desde que nací, hay un vínculo con la pequeña minería”, manifestó.

Afirmó que, si alcanza un escaño, priorizará una agenda social para Puno y no una agenda minera.