Perú

Rafael López Aliaga defiende a vocero de mineros informales que postula por su partido: “¿Cuál es el problema? Perú es informal”

El líder de Renovación Popular salió en defensa de Javier Bernal, precandidato al Congreso por Puno, y aseguró que su partido no promueve actividades al margen de la ley

Guardar
Fuente: Rafael López Aliaga / YouTube

El líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, defendió este domingo al abogado Javier Bernal, representante de la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú (Confemin) y vicepresidente de la Asociación de Pequeños Mineros y Mineros Artesanales de Sandia y Carabaya (Puno), quien encabeza la lista de precandidatos a diputado por esa región en el partido.

Durante un mitin realizado tras las elecciones internas de la organización, el exalcalde de Lima respondió a una investigación del diario El Comercio al afirmar que “la columna vertebral de la economía del Perú es el sector informal”.

“¿Y, cuál es el problema? Si el Perú es informal, un 80%. Oigan, ¿no saben ni lo que son ustedes? Quieren confundir a la gente. No, informal es el Perú, esa es la columna vertebral de la economía. No llevamos a nadie ilegal (...) Quién sabe, había alguno por ahí, pero lo hemos sacado del partido", señaló.

“Yo desagravio públicamente a Javier Bernal desde acá. Querido Javier, un abrazo enorme hasta Puno. Te están difamando estos señores. Él es abogado de empresas informales, pero también de empresas formales. Se gana su pan como cualquier peruano. (Que sea) informal no implica (que sea) delincuente”, agregó López Aliaga.

El líder de Renovación Popular
El líder de Renovación Popular sostuvo que la informalidad sostiene la economía peruana

Sostuvo que Renovación Popular busca sumar dirigentes “bien formados” y aseguró conocer a Bernal desde hace mucho tiempo. “Yo no estoy invitando a una persona que no tiene mérito, pero lo ponen como si fuera un delincuente. No, informal no implica delincuencia”, remarcó.

El líder del partido sostuvo que el sector informal requiere apoyo financiero y ofreció facilitarlo. “Vamos a hacer (...) el banco para la pequeña y mediana empresa (pyme) porque si van a un banco de los cuatro bancos que manejan este país, no les dan nada o les cobran 120%”, manifestó.

“Eso es lo que estamos viviendo en el Perú y ese sector informal es el que nos va a sacar adelante justamente. Son tan miserables de atacar a un dirigente en Puno por ser abogado, entre otros, de un sector informal”, añadió.

Investigado

El Comercio reportó que Bernal es investigado desde 2020 por la Fiscalía Especializada de Juliaca por el presunto delito de lavado de activos, en el marco de un caso de minería ilegal, hecho que él niega.

“Yo desagravio públicamente a Javier
“Yo desagravio públicamente a Javier Bernal (…) Él es abogado de empresas informales, pero también de empresas formales", dijo López Aliaga

Desde 2022, el letrado ha registrado más de 20 visitas a oficinas de legisladores como Paul Gutiérrez y Elizabeth Medina (Somos Perú), Esdras Medina (Renovación Popular), Eduardo Salhuana y Segundo Quiroz (Alianza para el Progreso), entre otros, con el propósito de tratar temas referidos a la minería informal.

Datos de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp) citados por el diario muestran que, desde 2016, ejerce como apoderado de Contratistas Generales Winchumayo E.I.R.L., inscrita en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) por una concesión cercana a la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Bahuaja Sonene, afectada por presencia de mineros ilegales.

Bernal también posee facultades para representar a la empresa en mesas de diálogo y negociaciones relacionadas con la concesión minera Chibolo 2. Consultado sobre este tema, negó ser titular de concesiones, aunque reconoció el rol de apoderado en Contratistas Generales Winchumayo E.I.R.L.

“No soy ‘reinfonista’, no tengo concesiones, y no realizo actividad minera. Mi función es asesorar mineras, porque mi madre ha sido minera artesanal. Desde que nací, hay un vínculo con la pequeña minería”, manifestó.

Afirmó que, si alcanza un escaño, priorizará una agenda social para Puno y no una agenda minera.

Temas Relacionados

Rafael López AliagaMinería informalperu-politicaperu-noticiasRenovación PopularPuno

Más Noticias

Samahara Lobatón rompe con Bryan Torres tras acusarlo de conducta irrespetuosa, pero él lo niega todo

La influencer confirmó el fin de su relación con el músico tras descubrir un comportamiento que, según afirma, quebró la paz familiar y vulneró acuerdos previos. Él negó infidelidades y aseguró que tomó la decisión antes que ella

Samahara Lobatón rompe con Bryan

Chef peruano preparó ceviche, leche de tigre y fusiones para la cantante Aitana: “Esto que hace Álvaro también es un arte”

La artista probó platos que fusionan las cocinas peruana, mexicana y asiática, dialogó con el cocinero y destacó la emoción que le produce una experiencia culinaria creada “con cariño”

Chef peruano preparó ceviche, leche

Rafael López Aliaga afirma que viajó a EE.UU. para pedir intervención en Perú contra el Tren de Aragua: “Más que Bukele”

El líder de Renovación Popular pidió un “tratado” con Estados Unidos para autorizar la intervención directa de agentes extranjeros ante la expansión de la banda transnacional

Rafael López Aliaga afirma que

Sin rastro de Ulises Villegas, condenado alcalde de Comas: desaparece de redes sociales y sigue pendiente su captura

El paradero del burgomaestre sigue desconocido luego de que la justicia confirmara su condena y ordenara su captura. Ese mismo día, presidió una sesión de Concejo de forma virtual

Sin rastro de Ulises Villegas,

Día Mundial de la Lucha contra el Sida: mitos sobre la transmisión del VIH

La falta de información adecuada fomenta la difusión de mitos sobre la transmisión del VIH, lo que favorece la discriminación y dificulta la prevención

Día Mundial de la Lucha
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Sin rastro de Ulises Villegas,

Sin rastro de Ulises Villegas, condenado alcalde de Comas: desaparece de redes sociales y sigue pendiente su captura

Fernando Rospigliosi plantea suspender pasajes para congresistas y asesores tras cuestionamientos a personal vinculado a Fuerza Popular

Asesores, especialistas y directores renuncian al Minsa, ¿quiénes dejaron la cartera liderada por Luis Quiroz?

Enrique Valderrama derrotó a Javier Velásquez Quesquén y Jorge del Castillo: perfil y propuestas del candidato oficial del APRA

Resultados ONPE de las Elecciones Primarias 2025: conoce las cifras oficiales de las votaciones

ENTRETENIMIENTO

Samahara Lobatón rompe con Bryan

Samahara Lobatón rompe con Bryan Torres tras acusarlo de conducta irrespetuosa, pero él lo niega todo

Javier Masías desata polémica tras ‘quejarse’ de niños jugando en un parque de Miraflores: “Está lleno”

Magaly Medina le enrostra a Christian Cueva que es la madrina de ‘La Bella Luz’: “¿Cómo te quedó el ojo?"

Caren y Coco comparten emotivo mensaje sobre la pérdida de su bebé: “Siempre te extrañaremos, el dolor es indescriptible”

Miguel Valladares estalla contra Macla Yamada y Carlos Orozco por críticas a “Locos de Amor” y Tondero

DEPORTES

Jesús Castillo desea marcar una

Jesús Castillo desea marcar una era en Universitario: “Quiero ganarlo todo y que el club siga haciendo historia”

Facundo Morando, ilusionado por reto inmediato de Alianza Lima en el Mundial de Clubes de Vóley 2025: “Espero que la gente pueda disfrutar”

Christian Cueva se aleja de Emelec: prepara su desvinculación con la Liga 1 en el horizonte para el 2026

Bryan Reyna queda descartado de Belgrano para el 2026 por orden técnica: “Está disponible para quien lo requiera”

Aydan Hammond celebró triunfo en clásico de Sidney con la bandera del Perú: ¿acaso es un ‘guiño’ a la selección nacional?